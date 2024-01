Une centaine d’aînés de la résidence Le Monastère devront déménager

Une rencontre s’est tenue avec les familles des résidents jeudi à 14 h pour leur expliquer la situation.

La résidence, sise sur la rue de l’Ontario, passera d’une catégorisation « 3 » à une catégorisation « 2 ». Ce changement est fait à la demande du propriétaire de la résidence, Michel Jubinville.

Une résidence privée pour aînés (RPA) de catégorie 3 est destinée à des personnes semi-autonomes et « l’offre de service comporte au moins un service d’assistance personnelle ou de soins infirmiers », selon un document de référence du réseau de la santé québécois.

Au 15 juin, la partie centrale du bâtiment, là où les personnes ayant besoin de soins sont hébergées, sera reconvertie en un peu plus de 70 chambres de type loft pour des résidents autonomes. (Maxime Picard/La Tribune)

Une RPA de catégorie 2 offre des services destinés à des personnes autonomes, par exemple un service de repas ou un service de loisirs.

« Ce qui ne sera plus, à partir du 15 juin, ce sont l’assistance personnelle et les soins infirmiers. [...] Le propriétaire a pris cette décision en regardant plein de facteurs et ce n’est pas de gaieté de cœur qu’il annonce ça », explique la directrice générale de la RPA, Monique B. Leriche, rencontrée sur place jeudi après-midi.

Au 15 juin, la partie centrale du bâtiment, là où les personnes ayant besoin de soins sont hébergées, sera reconvertie en un peu plus de 70 chambres de type loft pour des résidents autonomes. Dans les soins offerts, on note un service de bains ou la distribution de médicaments.

«Le recrutement en personnel de soins est difficile et les coûts sont faramineux. Le roulement de personnel est difficile pour notre établissement. [...] Si on veut maintenir des soins de qualité, ça prend du monde pour les donner, et ce, 24h sur 24. Ce sont des humains. Quand on n’a personne pour s’en occuper, qu’est-ce qu’on fait ?» — Monique B. Leriche

Il s’agit d’un argument souvent évoqué par les propriétaires de RPA qui doivent fermer ou changer de catégorie. Les dirigeants des anciennes RPA Domaine Fleurimont et résidences du Carrefour, à Sherbrooke, avaient notamment tenu des propos similaires.

Lors de la rencontre avec les familles jeudi, Michel Jubinville aurait déclaré avoir fait part de cette situation au cabinet de la ministre responsable des Aînés et à la haute direction du CIUSSS, sans jamais obtenir de réponse, selon une proche d’une résidente jointe par La Tribune.

D’ailleurs, selon deux personnes ayant assisté à la réunion, dont Estelle Fouquet, la fille d’une résidente, M. Jubinville aurait mentionné éponger de sa poche un déficit annuel de 250 000 $ depuis deux ans pour la RPA.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible de s’entretenir avec Michel Jubinville.

Une centaine d'aînés devront se trouver un nouveau toit d'ici le 15 juin à Sherbrooke. (Archives Le Soleil)

Annonce « très malheureuse »

Mme Fouquet apprenait la nouvelle avec déception, jeudi. Elle indique devoir maintenant trouver un moyen pour que sa mère puisse demeurer à la résidence malgré les changements anticipés puisqu’il s’agirait de la meilleure solution pour elle.

Un résident autonome rencontré à la RPA indique de son côté trouver « très malheureuse » l’annonce pour ses voisins qui devront se trouver un nouvel endroit où vivre.

« Je sais qu’il va avoir beaucoup d’empathie envers eux, mais ça reste difficile. [...] Je ne suis pas inquiet pour moi, mais je pense aux autres. Ceux qui sont bien malades, ce ne sera pas drôle », souligne-t-il

« Où vont-ils aller ? C’est surtout le casse-tête des familles. Comment vont-ils faire pour leur trouver un autre endroit ? », se questionne ce résident.

Une membre de la famille d’une résidente autonome à qui La Tribune a parlé estime quant à elle que « c’est un moment très intense pour la famille des gens qui doivent partir ».

Monique B. Leriche assure que la RPA travaillera en collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour que le relogement des résidents se déroule bien, dans les circonstances.

« Je suis énormément touché par ça et j’ai de la compassion. [...] On va offrir tout le support dont les familles et les résidents auront besoin, c’est sûr qu’on sera là pour que la transition se fasse de la manière la plus douce possible », dit-elle.