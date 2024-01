Que nous réserve l’actualité municipale à Sherbrooke?

Parmi les dossiers qui risquent d’arriver sur la table du conseil municipal sherbrookois dans un avenir rapproché, on note entre autres les travaux sur le prochain plan d’urbanisme de la Ville, la politique de l’arbre, l’implantation du secrétariat à la participation citoyenne, et pourquoi pas, peut-être une réforme des arrondissements sherbrookois qui se dessine?

Maintenant que les grands projets du centre-ville sont achevés ou presque – tours de Well Sud, pont des Grandes-Fourches, lieu de diffusion jeunesse – il faudra voir si la revitalisation espérée se matérialisera de manière durable, et comment seront abordées les craintes de gentrification dans le secteur.

Projets d’importance

Ailleurs en ville, on attend la réalisation d’autres projets d’importance comme la future bibliothèque de l’Est, la mise en valeur des domaines Howard et Rogeau et la construction attendue de davantage de logements sociaux ou abordables.

Au sein même du conseil, les tensions vont-elles aller en augmentant au fur et à mesure que les prochaines élections municipales se rapprochent? La dynamique entre les membres de Sherbrooke Citoyen et les élus indépendants a jusqu’ici donné le ton au mandat et marqué la majorité des débats à l’hôtel de ville. Quelle genre d’opposition se profilera à l’approche du scrutin 2025?