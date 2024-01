On la croit quand elle se met à imaginer toutes les possibilités qui s’offrent à elle depuis qu’elle a mis la main sur une trentaine de grands cartons embossés rescapés de l’atelier de typographie de La Tribune à l’époque où le journal était situé au coin des rues Dufferin et Frontenac, à quelques pas de son atelier de gravure aujourd’hui.

Le papier n’est plus à la mode? Elle s’en fiche et me contacte le jour même de la publication d’un article dans La Tribune… papier, évidemment! C’était le 24 septembre 2022. J’y racontais qu’un couple de la rue Dorval, dans l’ouest de Sherbrooke, avait trouvé dans ses murs ces grands cartons qui servaient jadis d’appui pour l’impression des pages. Les gens du métier appelaient ça des mats. Les feuilles retrouvées dataient des années 1930 et faisaient, entre autres, état de la première victoire de l’Union nationale de Maurice Duplessis, le 17 août 1936.

L’artiste graveuse y voit sur-le-champ un matériau plein de promesses pour des créations à venir tandis que la progressiste s’attarde aux mentalités de cette époque d’avant-guerre, bien perceptibles dans chacune des pages, où la tentation autoritaire gangrenait les grandes démocraties à travers le monde. Enfin, la féministe ne peut passer à côté des publicités qui disaient : «Mesdames, vous devriez porter des souliers comme ceux-ci pour séduire les hommes», selon les mots qu’elle a retenus.

Toutes les avenues sont encore ouvertes devant Deborah Davis. Elle encre avec parcimonie certains mats, mouille les papiers à imprimer et observe les résultats. (Maxime Picard/La Tribune)

Bouillonnement instantané

Je peux témoigner, le bouillonnement artistique a été instantané quand je lui ai apporté les mats dans un portfolio d’artiste. Sans perdre de temps, elle a entrepris des démarches avec le Musée d’histoire de Sherbrooke, son voisin en face de son atelier, pour tâter son intérêt pour une éventuelle exposition avec ces mats en vedette. Elle s’est aussi assurée la participation de La Tribune comme partenaire et a obtenu une bourse de la Ville de Sherbrooke afin de développer son projet. Mais des ennuis de santé l’ont forcée au repos durant plusieurs mois en laissant son projet en jachère.

L’idée continue de germer tranquillement dans un terreau fertile à ce genre de projet, puisque les locaux des Ateliers Dufferin ont déjà abrité… un journal!

«Ici, en 1908, on imprimait l’Eastern Township Gazette. C’est une de mes élèves qui m’a appris ça» — explique Deborah Davis, la formatrice en gravure, en désignant les murs remplis d’histoire tout autour

Un peu partout dans l’atelier, des presses artisanales auraient déjà paru démodées au début du 20e siècle. «Je conserve toutes sortes de vieux outils de travail d’une autre époque, explique-t-elle. J’ai aussi des livres anciens. J’observe tout. Le type de papier, la qualité d’impression, les typographies utilisées… J’essaie de me documenter le mieux possible pour que le projet soit abouti.»

Toutes les avenues sont encore ouvertes devant Deborah Davis. Elle encre avec parcimonie certains mats, mouille les papiers à imprimer et observe les résultats. Certains pourraient revivre sous forme d’imprimés textiles ou comme livre d’artiste, elle l’ignore. Elle est cependant parfaitement consciente d’avoir un petit trésor entre les mains et ne demande qu’à le partager. «Je pense qu’avant la fin de l’hiver, je devrais avoir une idée plus précise du projet global que je compte soumettre.»

Une porte d’entrée vers quelque chose

«Je sais une chose : je n’ai pas envie de faire juste des cadres avec des pages à l’intérieur. Ce sont des pages d’avant-guerre, je pourrais en transformer quelques-unes en char d’assaut. Avec des techniques de moulage, on peut penser à toutes sortes de possibilités en lien avec cette époque. Il y a une page avec une publicité de tabac qui dit ‘’la cigarette que fument les sages’'. C’est pas pire, ça!» s’enthousiasme l’artiste originaire de Boucherville et établie à Sherbrooke depuis 1998. La consommation et le statut de la femme, qui n’avait toujours pas le droit de voter aux élections provinciales à l’époque, sont d’autres thèmes à explorer.

«Je sais que ces mats sont une porte d’entrée vers quelque chose. Plus je travaille avec ça, plus je réalise que le procédé est un sujet en soi. C’est mon plus gros projet en ce moment même si mes ateliers de gravure me tiennent pas mal occupée.» — Deborah Davis

Les idées et l’enthousiasme ne manquent pas, la santé est revenue. On sait depuis longtemps que La Tribune est là pour rester en version numérique. Ses éditions imprimées disparaîtront des boîtes à malle et des dépanneurs, mais leur charme suranné leur vaudra une belle place dans les musées.

Comptez sur Deborah Davis pour leur ouvrir la porte toute grande!