Luc Larochelle rêve d’un projet rassembleur autour de l’électricité

Selon Luc Larochelle, on pourrait maximiser l’accumulation d’énergie si on utilisait par exemple des panneaux solaires sur les toits des maisons. (Jean Roy/La Tribune)

Quelques jours après le dépôt du budget 2024 à Sherbrooke, Luc Larochelle se voit conforté dans l’idée qu’Hydro-Sherbrooke, qui a dégagé un profit de 32 M$, est un joyau pour les Sherbrookois, mais aussi que les élus pourraient faire preuve d’une plus grande audace pour exploiter davantage cet atout.

«Chaque fois qu’on construit une bâtisse, il faut lui ouvrir un compte d’électricité. On voit déjà poindre les défis avec l’électrification des transports. C’est un défi d’intelligence et d’innovation. Hydro-Sherbrooke peut être pas mal plus rassembleur qu’une taxe sur les piscines... Il nous faut un fonds d’innovation lié à l’électricité. En contrôlant la pointe de consommation d’Hydro, en améliorant la sécurité de l’abonné qui ne va pas seulement s’en remettre à la fiabilité du réseau municipal, on tient quelque chose.»

«On pourrait ne mettre que 10 M$ la première année dans le fonds, d’autant que nous n’aurons peut-être pas toutes les idées la première année. Mais c’est un mindset pour décider où on veut aller. Je regarde le soleil frapper ma maison et je constate toute cette énergie qu’on perd.»

Il espère qu’on cessera d’être en réaction aux innovations d’Hydro-Québec et qu’on décidera, à Sherbrooke, d’être notre propre locomotive. «J’en appelle à la responsabilisation citoyenne. L’Université de Sherbrooke a le plus grand parc solaire universitaire, mais nous n’avons pas encore un seul panneau citoyen. Ça n’a aucun sens. Ça nous prend une vision. Si les coûts d’investissement ne nous paraissent pas rentables, disons-nous qu’ailleurs, un jour, ils y arriveront.»

Installer des panneaux solaires sur les bâtiments publics, comme le Centre récréatif de Rock Forest, récupérer la chaleur d’industries comme Bitfarms : le stockage et l’utilisation de l’énergie ne sont pas maximisés, selon Luc Larochelle. «Et en parallèle, on blâme le citoyen qui fait un feu de bois parce qu’il contribue au réchauffement de la planète...»

Luc Larochelle appuie son argumentaire sur les profits engrangés par Hydro-Sherbrooke année après année. «En 2023, trouvez-en des entreprises dont la clientèle est en hausse de 1,5 ou 2 % et qui dégagent une marge de profit de 32 M$ sur un chiffre d’affaires de 238,5 M$. C’est un bénéfice net de 13,5 % dans un marché captif...»

Hydro-Sherbrooke permet année après année de dégager des profits d'exploitation. (Jean Roy/La Tribune)

M. Larochelle salue la création d’un fonds de stabilisation à la Ville de Sherbrooke, mais il n’y voit pas l’ombre d’un projet porteur. «Tout le monde court après l’argent de tout le monde. J’aime mieux concentrer mon regard sur ce qu’on peut faire de mieux qu’ailleurs.»

Le chroniqueur s’explique mal qu’on ne s’inspire pas de pays européens, comme l’Allemagne, pour exploiter l’énergie solaire. Là-bas, les voitures électriques permettent aussi de stocker de l’énergie. «Mégantic l’a fait avec les édifices publics. Elle est en train de tester un microréseau. Ici, on est encore à installer des réservoirs de gaz pour remplacer le mazout plutôt que des panneaux sur nos toits. Pourquoi on ne devient pas les plus gros stockeurs d’énergie? À Mégantic, il y a une forme de responsabilisation et d’engagement. Ça devient un service public collectif pour contrôler les coûts de la pointe de consommation.»

Luc Larochelle pense qu’en impliquant le citoyen dans le projet d’innovation énergétique, on tiendra un projet collectif porteur.

«Quand arrivera un réseau intégré où le citoyen ne sera plus passif, en stockant de l’énergie par exemple, on pourra avoir les grandes prétentions des slogans qu’on imaginait dans les sommets pour penser l’avenir de Sherbrooke. Nous serons reconnus comme avant-gardistes.» — Luc Larochelle

Et tout ça part de la sagesse des élus, à la fin des années 1990, qui n’ont pas cédé à la tentation de vendre Hydro-Sherbrooke. «Juste l’idée qu’on ait songé à sacrifier Hydro-Sherbrooke au moment des fusions municipales paraît aujourd’hui farfelue. Cet actif était évalué à 250 M$. On aurait pu payer la dette de la Ville de Sherbrooke pour rassurer les maires des banlieues. Jean Perrault avait le devoir de faire évaluer cette option, mais quelle erreur ç'aurait été», lance M. Larochelle, qui n’a rien perdu de son appétit pour la politique.

«Comment on pourrait ne pas recevoir l’aval des médecins, de la Santé publique, de la Chambre de commerce, de l’Université de Sherbrooke, si on avait un projet qui maximisait le potentiel énergétique de Sherbrooke?»

Faire frémir les élus

On peut dire que Luc Larochelle a été aux premières loges de toutes les luttes politiques régionales depuis 1982. Alors qu’il faisait ses premières armes à la radio, le jeune chroniqueur voyait Jean-Paul Pelletier s’installer à la mairie de Sherbrooke. Plusieurs années plus tard, il assistait au dévoilement des résultats du référendum de 1995 aux côtés d’un certain Jean Charest. En 2001, il était recruté par La Tribune pour que le quotidien ait une longueur d’avance dans toute l’analyse politique des fusions municipales.

Luc Larochelle dans ses premières années à La Tribune. (Archives La Tribune)

«J’ai écrit les textes historiques de la fusion. Comment pouvions-nous nous donner une cohésion régionale autrement qu’en fusionnant les municipalités? Ce n’était pas une vue de l’esprit. Regardez le souffle que ç'a donné à Sherbrooke.»

Si les Sherbrookois n’ont plus le bonheur de lire sa plume unique chaque matin, Luc Larochelle demeure une référence, une mine d’or de mémoire et de souvenirs politiques. Des leçons, il en a tiré par dizaines de ses années d’observateur en politique.

«Les gens ont toujours l’impression qu’un changement de gouvernement, c’est la fin du monde. Mais quand on nous promet le changement, je n’y crois pas. En politique, le pire ennemi, c’est les préjugés. Une communauté se façonne avec de lentes transformations. Le changement arrive toujours sur le tard, mais il arrive irrémédiablement.»

Luc Larochelle pourrait bien qualifier et classer le travail de chacun des magistrats ayant décroché la mairie, mais il prévient que chacun et chacune a dû composer avec le contexte social au moment de son élection.

«Jean-Paul Pelletier est arrivé au moment où la grosse ville voulait avaler les plus petites. À l’UMQ, il y avait la loge de Sherbrooke et celle de la MRC de Sherbrooke. Avant la fusion, il y avait une forme de populisme politique où on s’est concurrencé à l’intérieur de la MRC pour aller chercher un institut de cartographie. On n’était pas capable de s’entendre pour donner la priorité au développement.»

Lui a succédé Paul Gervais, le maire d’un seul mandat. «Il est arrivé avec une approche de gestionnaire. Il n’y a pas un seul profil de l’emploi. Mais je lui avais dit : “Vous êtes un excellent directeur général, apprenez à devenir un maire.”»

La Une de La Tribune du 5 novembre 1990. Paul Gervais venait de causer la surprise en accédant à la mairie. (Bliothèque et Archives nationales du Québec)

Jean Perrault, rebaptisé M. Sherbrooke, aura eu la difficile tâche de réunir Sherbrooke et ses banlieues en une seule grande ville unifiée. «C’est le gars que j’ai critiqué le plus sévèrement. Il m’avait dit que si j’étais si bon que ça, je devrais me présenter à la mairie. Mais il était capable de prendre les coups sans intentions malicieuses. Il m’a dit que j’étais un des journalistes les plus durs et les plus justes. Aujourd’hui, il est le politicien qui prend le plus souvent de mes nouvelles. Je le prends comme une forme d’hommage.»

Luc Larochelle insiste : il s’est toujours refusé le mépris. Et c’est ce que lui reconnaît M. Perrault.

«Jean a dû manœuvrer avec beaucoup de diplomatie. La réalité était que nous étions pratiquement déjà fusionnés tellement nous avions des services en commun. Il a survécu à la première élection après la fusion. Il était rassembleur.»

M. Perrault a ensuite annoncé son retrait de la vie politique pour laisser un temps de réflexion à ses successeurs potentiels. Bernard Sévigny est sorti vainqueur d’une bataille âprement disputée avec Hélène Gravel. «Il a misé beaucoup sur l’aéroport et je crois que ça l’a mal servi. Pas que ce n’était pas visionnaire, mais ça nous dit à quel point la collectivité était amorphe. La conjoncture était à la flambée des salaires et il a dû livrer la bataille des caisses de retraite.»

Steve Lussier se sera lui aussi vu confier un seul mandat. «Il s’est retrouvé face à ses contradictions. J’ai hâte d’aller dans le nouveau centre-ville. Je ne suis pas convaincu que ce sera un levier qui transformera la ville. Les principaux pôles économiques, comme l’Université, le CHUS, sont aux extrémités du territoire et ça demeurera toujours un défi.»

Évelyne Beaudin, elle, arrive avec la manne de la cryptomonnaie. «Elle gère des revenus en baisse et des responsabilités accrues. Elle doit trouver un projet porteur pour investir.»

Et ce projet porteur, estime M. Larochelle, c’est notamment Hydro-Sherbrooke.