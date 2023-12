Pour en finir avec la disparition

Contrairement à certains de mes collègues, je n’ai pas grandi avec un attachement viscéral à La Tribune. Natif de Chibougamau, dans le Nord-du-Québec, laissez-moi vous dire qu’en grandissant, les nouvelles de l’Estrie ne m’intéressaient que très, très peu.

Néanmoins, cet après-midi de septembre 2023 où l’on m’aura sorti la phrase qui sert d’accroche au texte n’aura pas été la première fois où la mort de La Tribune m’a été prédite.

Je me souviens très bien d’avoir entamé ma deuxième année d’études en journalisme au Cégep de Jonquière avec la crainte de voir les six journaux du défunt Groupe Capitale médias disparaître.

Idem en 2020 en voyant ces mêmes six journaux cesser leurs éditions papier en semaine. L’ambiance dans une salle de classe pleine d’aspirants journalistes n’était pas à son meilleur après ces deux annonces, croyez-moi.

Et pourtant, La Tribune n’a rien perdu de sa superbe. C’est ce qui m’a rendu si heureux d’obtenir un stage post-collégial ici en 2021.

Deux ans et demi plus tard, ce bonheur tient toujours. J’ai adopté La Tribune comme mes expérimentés collègues et je m’intéresse à son histoire et à celle de ses artisans, peut-être un peu pour compenser le fait que je ne suis pas, comme eux, un lecteur de ce journal depuis Mathusalem.

Comme preuve : je fais aujourd’hui partie du club sélect des personnes dans la vingtaine qui lisent religieusement La Tribune papier du samedi.

Nostalgique d’une époque que je n’ai pas connue, j’aurais bien aimé participer à l’élaboration d’un journal papier sur une base quotidienne et je me régale encore et toujours des histoires de mes collègues qui ont vécu ces temps pas si immémoriaux.

Bref, je l’aime, notre papier. L’aspect physique de l’édition ajoutait une certaine valeur (sur la forme, et non le fond) à l’information : elle devenait un bien tangible. Mais voilà, nous en sommes au point où, pour plusieurs raisons évoquées de long en large dans les derniers mois, le format papier quotidien n’a plus sa pertinence économique et sociale d’antan.

Le journalisme écrit traditionnel a été confronté, dans les dernières années, à deux changements de réalité majeurs qui sont à la source de ce qu’il vit aujourd’hui : le caractère de plus en plus instantané de l’information et la migration des revenus publicitaires vers les plateformes web.

Ces deux changements ont forcé les journaux à augmenter leur présence en ligne, d’une part, pour diffuser leur contenu plus rapidement et, de l’autre, pour profiter d’une nouvelle source de revenus. Inévitablement, donc, le format papier a tranquillement et malheureusement perdu de son utilité financière, mais aussi comme véhicule de l’information.

Bête à part

Je vous disais que je suis encore attaché au papier. J’ai toujours, en ce sens, été une anomalie. Du haut de mes 22 ans, laissez-moi vous dire que la plupart des gens dans mon groupe d’âge se sont pleinement approprié la proverbiale «transition numérique» mentionnée ci-haut.

Et je ne m’en exclus pas. Je suis abonné au Devoir depuis bientôt six ans, mais j’ai dû consulter la version papier de ce journal mythique à deux ou trois reprises. Idem pour le Journal de Montréal et la Gazette.

Pour vous dire, j’avais 14 ans quand La Presse a délaissé son édition papier en semaine. J’ai grandi dans une ère d’information en ligne, tout en ayant un parcours de vie me permettant d’apprécier la valeur aujourd’hui presque folklorique d’un journal papier.

Et c’est ce qui me permet d’ailleurs d’apprécier la qualité de cette information en ligne. J’en suis convaincu, passer du papier au web est un gain net pour le lecteur. L’information de dernière heure lui est accessible dès les premiers instants et il peut suivre le déroulement de l’histoire en direct. La pertinence d’une nouvelle n’est plus cantonnée à un seul moment de la journée.

Pour certains lecteurs, dont ceux qui ont connu l’âge d’or du papier, cela demande un changement d’habitude qui n’est pas anodin. Je ne compte plus les fois où un lecteur, au fil d’une discussion, me déclare tout candidement penser que La Tribune est devenue un journal hebdomadaire qui diffuse ses textes une seule fois par semaine par l’unique biais du journal papier.

Il y a là un travail d’éducation à faire. J’en suis conscient, tout comme l’ensemble de mes collègues. Je sens néanmoins depuis le début de mes études que la transition numérique et les défis qu’elle apporte stimulent et motivent la génération montante de journalistes beaucoup plus qu’elle nous décourage.

Pertinente comme jamais

Ce qui nous aidera assurément là-dedans, c’est que peu importe le contenant, le contenu demeure plus pertinent que jamais auparavant.

Tout en continuant de produire du contenu distinctif et exclusif, nous avons maintenant la possibilité d’être d’actualité à toute heure du jour. Que ce soit pour le plus simple des points de presse ou le plus éclatant des faits divers, nous pouvons maintenant vous informer en temps réel, ce que le papier ne permettait pas autrefois.

Les chiffres ne mentent d’ailleurs pas : malgré la tentative malavisée et visiblement non fructueuse de ce fripon de Mark Zuckerberg de bannir les nouvelles sur ses plateformes Facebook et Instagram, La Tribune enregistre chaque jour un nombre de vues qui rendrait jaloux les responsables du tirage d’il y a 20 ans.

On en revient donc à la toute première phrase de ce texte. La Tribune ne disparaît pas. Au contraire. Elle est plus présente, plus actuelle et plus pertinente que jamais.

J’ai d’ailleurs toujours un petit pincement au cœur chaque fois qu’on me sort cette rengaine de disparition. À chaque occasion, je m’assure de bien faire comprendre que cette interprétation est tout simplement fausse.

Les médias locaux forts sont essentiels à une démocratie saine. Les artisans de la «nouvelle» Tribune, comme ceux qui y étaient lors de l’époque dorée du papier, en sont bien conscients et portent la mission de notre média avec fierté. Nous continuerons d’alimenter le débat public et d’être chefs de file en matière d’information en Estrie. Tenez-vous-le pour dit.

Les plus fidèles d’entre vous se souviendront assurément de notre ancien slogan : «L’Histoire s’écrit au quotidien». Aujourd’hui, cher lecteur, elle s’écrit d’heure en heure. Laissez-moi vous assurer que nous serons là pour la raconter.