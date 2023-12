Le petit crayon de Gisèle

Pour faire ses mots croisés et trouver le mot perdu, évidemment. Mais bien plus! « C’est une habitude que j’ai prise il y a longtemps de souligner les passages que je veux retenir », me raconte-t-elle avec sa belle voix claire dans son grand logement de la rue Prospect, à Sherbrooke, où elle vit seule depuis une dizaine d’années. Son fils Luc, un vieil ami à moi, est propriétaire du duplex et vit au rez-de-chaussée. Presque chaque soir, il monte lui porter son souper et prend de ses nouvelles. Le reste de la journée, chacun fait sa petite affaire chez soi.

Toute menue, Gisèle a toujours revendiqué son autonomie sans le moindre complexe. « Avant de me marier avec Robert, je lui ai bien expliqué que je ne ferais pas d’histoires avec le curé au moment où il allait me demander de jurer obéissance à mon mari, mais je l’ai bien prévenu de ne pas trop compter là-dessus », raconte-t-elle avec son rire espiègle. Les choses étant claires dès le début, le couple a eu deux enfants et a vécu heureux jusqu’à la mort du beau Robert, en 2004.

« Je ne dis pas que c’était facile. La vie était rude dans ce temps-là. On n’avait pas beaucoup d’argent au début. Robert était menuisier à la mine de Stratford. Il était habile et débrouillard pour faire toutes sortes de choses à la maison. Alors on s’organisait et on s’entendait bien. » Durant leurs premières années de mariage, Gisèle et Robert ont vécu à Disraeli, d’où ils étaient originaires tous les deux. En 1976, la petite famille est venue s’établir à Sherbrooke, aux limites de Rock Forest.

Au salon de barbier ou à la boutique de forge

La Tribune n’avait pas encore 14 ans quand la petite Gisèle est née au sein d’une famille qui se tenait bien informée. « Mon père n’avait pas les moyens d’acheter le journal, mais il aimait beaucoup la politique. Il a même perdu un emploi parce qu’il avait milité du mauvais bord, raconte la centenaire. Il était conseiller municipal à Disraeli. Pour suivre l’actualité, il écoutait la radio, quand elle est arrivée. Il n’y avait pas de télévision à l’époque. Et il allait au salon de barbier ou à la boutique de forge, où il pouvait lire le journal et discuter politique avec les autres hommes du village. Moi je l’accompagnais des fois. J’aimais bien lire les nouvelles et écouter les conversations et je me faisais ma petite idée dans ma tête d’enfant. Des fois, j’avais des conversations avec mon père. Ça faisait mon affaire de parler d’autre chose que la cuisine. Avec lui, je pouvais donner mon opinion. »

Gisèle Fortin n’avait que 17 ans quand les femmes ont pu voter une première fois au Québec, si bien qu’elle n’a jamais été privée de son droit de citoyenne. Mais cette question n’était pas au cœur des préoccupations dans la maison. « Ma mère ne s’occupait pas de politique pantoute, souligne-t-elle. Quand les femmes ont obtenu le droit de vote, elle se demandait bien ce que ça changerait étant donné qu’elles allaient probablement toutes voter comme leur mari. »

Il faut bien dire que les femmes de l’époque avaient bien d’autres soucis qui allaient au-delà de la politique. « Mes parents ont eu dix enfants, cinq gars et cinq filles, mais ils en ont perdu quatre en bas âge. Quand ma mère a eu son dernier, elle était très fatiguée. Alors j’ai dû manquer l’école pour m’occuper de mon petit frère qui venait de naître. Moi j’en avais 11 ou 12. Un jour, mon père est venu me trouver pour me dire qu’il était mort, emporté par la variole. C’était une des premières fois que je voyais mon père pleurer. Moi aussi j’avais de la peine de perdre mon petit frère. J’en avais pris soin comme s’il avait été mon enfant, ajoute-t-elle pendant qu’une brume voile ses beaux yeux bleus. Mais c’était courant dans ce temps-là. »

«Se faire une tête»

Du perron de l’église aux fêtes familiales, la jeune Gisèle continue de se « faire une tête » à propos du monde qui l’entoure. Jamais avec le projet de changer le cours de l’histoire, mais bien pour le simple plaisir de savoir. « Le député de Sherbrooke Johnny Bourque avait un chalet à Stratford et il venait parfois à la messe à Disraeli. Ça faisait des grandes conversations à la sortie de l’église! »

« Des fois, mon père rapportait La Tribune à la maison, j’aimais bien la lire. À l’occasion, il me demandait mon opinion à propos d’un homme politique ou d’un autre. Je disais ce que je pensais et il m’écoutait. Quand il était moins d’accord avec moi, il répondait que les choses étaient plus compliquées que je pensais et que je comprendrais mieux un jour. Mais nous aussi, on avait des idées. Les journaux et la radio nous avaient apporté de nouvelles façons de voir les choses. Je savais que [Maurice] Duplessis était pas trop du côté des femmes. Moi, j’aimais pas tellement ça. »

Fière et jalouse de son autonomie, même si elle a dû interrompre ses études à l’adolescence, faute de moyens, Gisèle n’a jamais senti l’urgence de prendre mari, comme c’était la coutume à l’époque. Durant une quinzaine d’années, elle a confectionné des trench-coats, en vogue à cette période. Après un chagrin amoureux, elle a ignoré les appels des communautés religieuses, où se réfugiaient bon nombre de semblables désireuses de s’affranchir d’une vie consacrée à la famille. « Je ne me voyais pas passer mes journées à me promener avec un gros capuchon sur la tête, s’amuse-t-elle sourire en coin. Mais j’aimais beaucoup les enfants et je voulais en avoir. »

Elle a 35 ans quand elle promet finalement obéissance à son beau Robert, les doigts bien croisés dans les plis de sa robe blanche, on s’en doute. « Il avait un travail très difficile mais qui rapportait bien à la mine, moi je m’occupais de la maison et du budget. Par contre, c’était un homme en avance sur son temps. Il m’aidait à faire la vaisselle, le ménage, les repas. Je savais qu’il faisait un métier dangereux. Une fois, il a perdu son compagnon juste à côté de lui quand ça avait explosé. Ça m’inquiétait beaucoup. J’ai eu des offres pour travailler dans les bureaux à la mine, mais je ne voulais pas entendre les commérages sur ce qui se passait au fond. » En dépit de sa curiosité insatiable, il restait des choses que Gisèle préférait ne pas savoir…

«On avançait avec les autres»

Pour le reste, « on avançait avec les autres », comme elle aime le dire. À Sherbrooke, la livraison du journal est devenue plus aisée et les soucis de sécurité au travail se sont dissipés, puisque Robert travaillait toujours dans la construction, mais à la surface dorénavant. « Les enfants étaient plus grands et c’est eux qui nous posaient des questions sur la politique et les autres enjeux d’actualité. Alors c’était encore plus important d’être au courant. Je sais que ça ne change rien, mais je veux savoir ce qui se passe en ce moment en Ukraine et à Gaza. J’essaie de comprendre pourquoi ils se battent. »

« Moi je n’ai jamais eu peur du progrès, reprend Gisèle. Luc m’a installé un ordinateur et m’a montré comment je pouvais avoir accès à des jeux. Il va m’expliquer où je pourrai m’abonner et lire les nouvelles sur le site de La Tribune. »

Il ne restera plus qu’à ranger le petit crayon.