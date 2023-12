Être camelot, « c’est mon médicament »

Il desservait à la fin pas moins de 323 abonnés sur six parcours qui totalisaient 82 kilomètres dans les secteurs de Rock Forest et de Fleurimont.

«Dans mon cas à moi, les 82 kilomètres ne m’énervent pas parce que c’est mon exercice, raconte-t-il. Parce qu’il faut marcher aussi!»

Débarque de l’auto pour aller porter le journal dans la boîte à lettres ou sur le pas de la porte, rembarque dans l’auto pour passer à la prochaine maison…

«C’est un peu plus long en hiver, à cause de la neige et des intempéries, mais quand je regarde la résultante des parcours que j’ai eus depuis quelques années, qu’il n’y a personne qui a «sauté» parce qu’il a eu un mauvais service, c’est ça qui est l’fun.»

C’est peu de temps après que sa conjointe soit décédée d’un cancer que M. Tessier a commencé à se chercher une occupation pour passer le temps.

De La Presse à La Tribune

Il a pris exemple sur son voisin et est devenu livreur pour le quotidien La Presse à travers le réseau de distribution de La Tribune. La Presse, c’était sept jours sur sept à cette époque. Puis à la suite d’une pause d’un an pour essayer un autre emploi, Onil Tessier est revenu comme camelot de La Tribune, avec un parcours qui a varié de 200 à 250 clients, six jours par semaine.

La vie a mis quelques ennuis de santé sur sa route, des cancers qu’il garde à bonne distance en restant actif.

La livraison du journal en hiver lui a également occasionné quelques blessures causées par des chutes, mais jamais pour l’empêcher de rentrer au travail le lendemain.

Le patron peut se fier à lui, clame-t-il. «Si je ne me présente pas au travail, c’est parce que je vais être mort.»

En revanche, quand la fréquence du journal papier a diminué au début de la pandémie pour ne plus paraître que le samedi, Onil Tessier n’a pas non plus envisagé de laisser cet emploi.

«Ça m’a permis probablement d’être là où je suis aujourd’hui», lance-t-il, tout en se faisant très discret sur son âge.

«Pour moi, c’est un salut, c’est mon médicament. Même si ce n’est pas beaucoup dans le jour, ça me permet de garder une erre d’aller, parce que je ne peux pas me permettre d’arrêter et de rester assis devant la télévision.»

De minuit à huit

En 15 ans, Onil Tessier a développé quelques trucs pour être efficace et apprécié de sa clientèle.

Par exemple, il passait chercher ses instructions dès le vendredi matin pour étudier les changements dans ses parcours, comme les nouveaux clients ou les arrêts temporaires, et ajuster son itinéraire en conséquence.

Il allait aussi attendre ses copies, imprimées à Anjou depuis 2020, directement au point de chute de Sherbrooke le vendredi soir.

Quand tout allait rondement, il était prêt à commencer sa run un peu avant une heure du matin et distribuait sa dernière copie avant 7 heures.

«Quand on est obligé de livrer à la clarté dans le trafic, ce n’est pas la même chose, partage-t-il. Ça peut prendre jusqu’à une heure de plus dans le trafic.»

La neige, la glace, les retards aux presses, les nouvelles adresses qu’on a peine à reconnaître dans la nuit noire ou les journaux qu’on prend soin de glisser dans un sac les matins de pluie, sont autant d’obstacles qui se placent sur la route du camelot qui s’efforce de livrer ses copies avant 7 h.

«L’autre samedi, il y a eu un gros bris aux presses et j’ai eu mes copies à 7 heures du matin. Ce jour-là, j’ai frappé à la porte de plusieurs de mes clients pour expliquer l’important retard», relate M. Tessier.

«Pour moi ça fait partie de ma politique de donner une bonne qualité de service. Et en travaillant de cette façon-là, ça me permettait d’avoir un meilleur pourboire!»

Bien décidé à conserver une routine active, Onil Tessier a déjà planifié son emploi d’après-Tribune. C’est comme messager pour une étude de notaire qu’on le reverra arpenter les rues de la ville quelques heures par semaine.

«Les gens qui arrêtent [de travailler] trop vite, ils ne durent pas longtemps», professe-t-il.

«Pour moi en tout cas, [être camelot], ça m’a permis de me changer les idées et de rester en forme. Les gens m’attendaient, ils étaient satisfaits et contents. C’est ça qui est important. Ç'a été une très belle expérience.»