Un média de tous les instants

À La Tribune, nous sommes fiers – l’édition que vous avez entre les mains le montre bien – d’avoir offert un journal papier aussi longtemps que le modèle économique le permettait. Mais il ne tient plus, pour une entreprise comme la nôtre.

La fin du papier est une décision réfléchie, préparée et ordonnée, pour continuer de servir des lecteurs toujours très nombreux, mais qui ont maintenant toute une variété de rituels d’information.

Nous poursuivons l’aventure sur nos plateformes numériques (et via notre magazine Affaires), mais nous restons portés par la grande histoire de La Tribune, par ces dizaines de milliers d’éditions que nous et ceux qui nous ont précédés ont écrites, imprimées, puis livrées à votre porte.

On ne s’imagine pas la diversité des métiers nécessaires pour produire un journal papier. L’occasion est belle de remercier tous les artisans de La Tribune qui, depuis 114 ans, ont contribué, chacun à sa façon, à la vitalité de l’information locale et régionale, dans la salle de rédaction, aux ventes, aux presses ou dans les bureaux.

Un merci spécial aussi, en cette dernière édition papier, à nos distributeurs, agents, camelots et tous ceux qui, sur la route ou au bureau, étaient derrière notre réseau de distribution. Chaque jour de publication, ils accomplissaient un petit exploit, dans une séquence complexe mais bien rodée, pour permettre à nos journaux de se rendre sur le pas de votre porte.

À l’ère numérique, les métiers ont changé, il est vrai. Notre entreprise aussi. Nous sommes désormais une coopérative de solidarité à but non lucratif. Le nombre d’employés nécessaire n’est plus le même. Mais je peux vous assurer de la passion et de l’engagement de tous les collègues coopérants grâce à qui La Tribune est encore bien en vie et centrée sur sa mission d’information.

Nous franchissons une nouvelle étape, non sans un certain pincement au cœur pour un médium apprécié, mais la suite est emballante. Nous avons été un quotidien du soir, puis un quotidien du matin, nous sommes désormais un quotidien de tous les instants.

Nous sommes fiers d’où on vient. Et nous sommes fiers d’où on va.