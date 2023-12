C’était comme ça il y a près de 114 ans, ce l’était encore quand Jeannot Bernier a pris les commandes, en 1994, et ça le demeure depuis que Josianne Lussier occupe le poste de cheffe de pupitre numérique, en juin 2021. Parions que ce sera ainsi encore un bon bout de temps. On serait porté à penser que plus ça change, plus c’est pareil… mais pas tout à fait!

Nous étions cinq, six ou sept, parfois même huit, selon le nombre de pages à nous partager sous les ordres de Jeannot dans les années 1990. Josianne est toute seule (ou presque) à faire la même chose aujourd’hui. Il lui arrive même de s’occuper de la mise en ligne pour d’autres journaux des Coops de l’information, réunis sous un pupitre unifié depuis quelques semaines.

Retraité depuis six ans, Jeannot aura été celui qui a occupé ce poste le plus longtemps dans toute l’histoire de La Tribune, soit 23 ans. « Ça va trop vite », soupire-t-il soudain pris de vertige en regardant dans le rétroviseur. Très vite, en effet, et ce chaque soir où il prenait les commandes du pupitre, toujours obsédé par les heures de tombée. C’est que les pressiers sont des gens… pressés!

« J’étais en poste depuis quelques semaines seulement quand on a appris en début de soirée que Lucien Bouchard était atteint de la bactérie mangeuse de chair [fasciite nécrosante]. Il a fallu tout chambouler le journal pour mettre ça en page une, se souvient-il. La nouvelle qu’on avait placée en page trois se retrouvait en cinq, ainsi de suite, comme un domino. Mais la soirée avançait et on ne savait même pas s’il allait survivre. Il n’y avait pas encore de chaines de nouvelles en continu à la télé à cette époque. Il y avait des bulletins spéciaux, mais l’information arrivait au compte-gouttes. Quand on a fermé le journal, il a fallu laisser un point d’interrogation sur son sort. »

Surprises électorales et bien d’autres

Chaque soirée d’élections comportait aussi son lot d’imprévus. La plus surprenante est sans doute celle de Steve Lussier à la mairie de Sherbrooke en 2017 alors qu’un sondage donnait une confortable avance au maire sortant Bernard Sévigny deux semaines auparavant. « Quand on sait qu’on aura des résultats sur le tard, on triche un peu en pensant à un titre. J’avais dû écrire quelque chose comme ‘’Un troisième mandat pour Sévigny’'. » Au moins, il n’a pas eu besoin de chambouler le journal.

« L’élection de Pauline Marois en 2012 nous avait aussi obligés à nous revirer de bord avec l’attentat au Métropolis. Cette fois-là, on avait vu en direct à la télévision qu’il se passait quelque chose, mais on ne comprenait pas trop. » — Jeannot Bernier

Encore une fois, le temps a forcé le chef de pupitre à livrer une édition alors que la nouvelle était en plein développement. C’était quand même mieux que la plupart des autres journaux, puisque les heures de tombée de La Tribune étaient parmi les plus tardives au Québec puisqu’elle possédait ses propres presses.

Cet avantage a bien servi le quotidien sherbrookois lors des séries de la Coupe Stanley de 1993, marquées par les 11 matchs des Canadiens de Montréal qui ont nécessité une prolongation. « La plupart des pressiers étaient des amateurs de hockey, alors on pouvait négocier plus facilement des retards », s’amuse Jeannot. Résultat : bien souvent, La Tribune était un des seuls quotidiens québécois à pouvoir donner le pointage final le lendemain matin.

La Crise du verglas de l’hiver 1998 a également donné lieu à des fins de soirée animées au pupitre de La Tribune. « Nous, on a été chanceux. On n’était pas dans le fameux triangle de glace. Alors on pouvait fonctionner normalement la plupart du temps. Mais on a été frappés un soir par une panne, le 14 janvier, je crois. On a dû s’en remettre à une génératrice pour faire le journal. On fonctionnait avec le strict minimum tout au long de la soirée. Tellement qu’à un moment donné, les lumières ont baissé et les ordinateurs sont devenus plus lents. On se demandait bien ce qui arrivait, jusqu’à ce que le rédacteur en chef, en voulant bien faire, nous arrive avec du café. On a compris que c’est la cafetière qui faisait baisser le courant dans la bâtisse! » Finalement, tout est revenu à la normale à 23 h 30 et il a été possible d’imprimer le journal sur place alors que des discussions avaient été menées pour le faire au Nouvelliste à Trois-Rivières.

Son équipe? Elle seule!

Josianne Lussier s’est amenée à La Tribune quelques années plus tard, d’abord comme correspondante dans le Haut-Saint-François, d’où elle est originaire, puis au pupitre sous l’égide de Jeannot. Elle s’est ensuite jointe à l’équipe de l’hebdomadaire La Nouvelle, petite sœur de La Tribune, avant de passer à la télé avec TQS, puis à la radio de CHLT devenue le 107,7 Estrie avec les années. Elle est rentrée au bercail en juin 2021, en pleine pandémie, comme cheffe de pupitre numérique. Son équipe? Elle et elle seule!

« S’il y a une chose qui n’a pas changé, c’est que ça nous prend une nouvelle forte pour faire la manchette de notre édition numérique du matin. On sait que nos lecteurs nous consultent à toute heure du jour, mais nous voulons donner le ton à la journée. » Quand les autres médias de la région reprennent la nouvelle de La Tribune, elle a gagné son pari. S’ils se donnent la peine de mentionner la source, c’est encore mieux!

« La première chose que je fais le matin, je vais voir les statistiques de fréquentation de nos nouvelles », reprend-elle. À la différence de Jeannot, elle peut corriger le tir après coup. Une faute d’orthographe, une information erronée ou imprécise, un nouveau témoignage ou un mauvais choix de photo? Elle peut toujours reprendre la nouvelle pour la mettre à jour. « On peut même avoir un titre optionnel pour une nouvelle et on voit si un des titres suscite plus d’intérêt chez les lecteurs en comparant les chiffres », ajoute la cheffe de pupitre.

Jeannot écarquille les yeux en entendant ces mots. « Quoi! Es-tu en train de me dire que vous avez des statistiques de minute en minute? » lui demande-t-il. « Bien sûr, lui répond Josianne. Je peux même te dire qu’il y a 44 personnes qui consultent cette nouvelle en ce moment même et que 2689 l’ont lue depuis ce matin. Je peux même te dire combien de temps ils ont passé à la consulter. »

Depuis plus de deux ans, Josianne constate que les habitudes de lecture sont très différentes s’ils lisent leur journal dans l’application ou sur notre page web. « La fréquentation de notre application s’apparente un peu à celle des lecteurs de journaux papier. Les gens lisent plusieurs pages et peuvent parfois passer de trois à quatre minutes par article, tandis que le temps consacré à une nouvelle sur le web tourne autour de 30 secondes et moins. Ce qu’on remarque aussi, c’est que nles gens qui nous visitent sur le web sont plus portés sur les faits divers ou des choses comme ça. »

Le «chef des chefs» Jeannot Bernier a dirigé plusieurs éditions mémorables de La Tribune, toujours dans un esprit de collégialité. Il discute ici avec la graphiste à la rédaction Cynthia Beaulne des améliorations à apporter à une page. On reconnaît aussi Pierre Dubois, à l’avant-plan, et Alain Goupil, de profil. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

La « Passion d’informer »

Depuis septembre 2022, Josianne travaille à l’implantation d’une nouvelle plateforme qui demande une contribution plus importante de chaque journaliste afin que sa nouvelle soit livrée clés en main au pupitre, désormais entièrement intégré dans les six journaux des Coops de l’information. Cette mouture a été implantée le printemps dernier et continue d’être améliorée grâce aux bons soins de Josianne et de ses collègues.

Aux impatients qui peinent à retrouver rapidement leurs repères, un simple coup d’œil sur l’évolution de nos éditions imprimées au cours des presque 114 ans d’histoire devrait les convaincre que le temps fait généralement bien les choses, surtout en accéléré.

Jeannot laisse poindre un peu de jalousie. « Moi j’ai toujours considéré que c’était un privilège de choisir de mettre en ordre d’importance les nouvelles qui allaient intéresser le plus nos lecteurs, mais j’aurais bien aimé savoir de temps en temps si je visais juste. Aujourd’hui, ils peuvent toujours s’ajuster, bonifier l’information, l’organiser autrement pour répondre aux attentes. C’est pas rien, ça! » s’extasie-t-il.

« Mais il y a une chose qui ne change pas, reprend-il, c’est que La Tribune a toujours les meilleurs journalistes de la région. On a eu François Gougeon, David Bombardier, Denis Dufresne, Luc Larochelle, Jonathan Custeau au municipal. Là, c’est Rémi Léonard et il fait de l’excellent travail. C’est la même chose en santé, en éducation, dans les autres MRC, on sent toujours la même passion d’informer. C’est ça l’essentiel! »

« Le plus gros défi en ce moment, c’est de se démarquer, renchérit Josianne. Les gens avaient le réflexe de s’en remettre aux réseaux sociaux et ils tombaient sur nous un peu par hasard. Maintenant, il faut compter sur nos propres moyens et les autres médias de la région ont sensiblement les mêmes. La différence, c’est notre équipe de journalistes. Moi quand une journaliste et un photographe descendent à Lewiston pour suivre la situation pendant qu’un tireur fou est en cavale, je n’ai pas le choix de me relever pour mettre la nouvelle à jour. C’est pas mes patrons qui me le demandent, c’est moi! »

Bref, plus ça change…