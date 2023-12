L’art de faire bonne impression

Ici, c’est la salle de rédaction, avec mon poste de travail agglutiné avec les cinq autres qui forment le pupitre. Dans le coin, près des fenêtres, ce sont les journalistes aux arts. Plus près à gauche, ceux des sports. Et au milieu, une vingtaine de personnes qui parlaient au téléphone, relisaient leurs notes ou clapotaient sur leur clavier sans faire de cas des visiteurs. Rien pour emballer beau-papa!

De l’autre côté de cette porte, toujours verrouillée, se cachent les bureaux de la direction et la grande salle de conférence. Ici, les filles des annonces classées avec leur petit casque d’écoute. Là-bas, près de l’entrée principale, la comptabilité, juste à côté, l’équipe de vendeurs de publicité, puis l’atelier de production, presque désert à cette heure de la journée. Au bout du corridor, près de l’entrée des employés, on retrouve le département du tirage, où l’essentiel du travail s’effectue au téléphone et à l’ordinateur. Encore là, rien ne distinguait mon journal d’une entreprise de publicité ou d’immobilier.

Les yeux de mon beau-père se sont illuminés quand nous sommes entrés aux presses, qui occupaient presque la moitié du bâtiment avec le département de l’expédition juste à côté.

Il n’y avait personne dans ces deux immenses pièces aux allures industrielles, la première, occupée par le monstre bleu qui comptait une dizaine de rouleaux d’acier pesant plusieurs tonnes chacun, la seconde par un réseau de convoyeurs menant directement aux portes extérieures, d’où partaient nos journaux en ballots vers les quatre coins de la région.

Quand je suis rentré du travail ce soir-là, vers minuit trente, mes beaux-parents jasaient avec ma blonde de l’époque dans notre salon à Windsor. Après une ou deux minutes de politesses, j’ai proposé à Raymond de venir voir les presses tourner. Ses yeux se sont illuminés comme un enfant de cinq ans à qui j’aurais offert un voyage à Disneyland!

Il n’a pas été déçu, je vous jure! À notre arrivée, ce mastodonte roulait à 35 000 copies à l’heure avec une précision chirurgicale, mené par les six ou sept pressiers aguerris et leur chef, Mario Lebel, qui semblait être le plus jeune du groupe. Dans un bruit infernal, il interceptait des copies de journal encore humides sur le convoyeur en criant ses consignes aux membres de son équipe, qui apportaient les ajustements demandés. «Un peu plus de jaune!» « Le noir est décalé un brin vers le haut! » Lui-même corrigeait la tension du papier à mesure que les rouleaux se vidaient, ajustait les couteaux, ralentissait la cadence quand la machine passait d’un rouleau de papier à l’autre, etc.

«Des petits miracles»

Cette nuit-là, tout s’est bien passé malgré la présence des visiteurs. Ce n’était pas toujours le cas, puisque les presses commençaient à montrer des signes de fatigue après une trentaine d’années à tourner à ce rythme infernal. Mario en prenait soin comme s’il s’agissait de sa première bicyclette. « On faisait des petits miracles avec nos vieilles presses vers la fin, se souvient Mario, maintenant retraité mais toujours animé d’un enthousiasme juvénile. Elles étaient faites pour produire des spots de couleur, comme dans certaines publicités ou dans le logo de la Une, mais pas des photos et surtout pas dans toutes les pages. »

Le virage couleurs s’est effectué en plusieurs phases. Au début, seulement quelques pages y avaient droit, puis la moitié. « Autour de 2014, on a trouvé un moyen pour que le journal en entier puisse être imprimé full process, se souvient Mario. On a travaillé très fort pour ça, mais ç'a marché. Quand on envoyait nos tests d’impression au réseau Gesca, qui regroupait à l’époque les journaux actuels des Coops de l’information et La Presse, on arrivait premiers bien souvent, alors que tous les autres étaient imprimés sur des presses presque neuves », rappelle-t-il fièrement.

Cette fierté de dépasser les limites de l’équipement disponible était palpable chez les membres de cette équipe. Dans ce tonnerre incessant d’une machine capable de broyer chacun d’entre eux en quelques secondes, ils devaient constamment vivre avec sa puissance, sa fragilité et ses nombreux caprices. La vieille Cosmo était un navire imprévisible et les pressiers formaient un équipage dévoué et déterminé à mener chaque édition à bon port.

La composition des pages relevait de l’artisanat quand Gérard Dutil a fait ses premiers pas comme typographe. (Archives La Tribune)

«Embauché par Jacob Nicol»

Cette tradition de débrouillardise était implantée bien avant l’inauguration des presses de la rue Roy. Déjà à l’époque où La Tribune était imprimée au plomb dans les fondations de l’immeuble de la rue Frontenac, coin Dufferin, il n’y avait pas d’autre option que de livrer le prochain journal, peu importent les conditions.

Gérard Dutil y a mis les pieds la première fois en 1952, à l’âge de 14 ans seulement. « J’ai été embauché par Jacob Nicol, rappelle-t-il avec une pointe d’orgueil. Un sentiment bien légitime puisqu’il est l’un des seuls, sinon l’unique, ex-employés de La Tribune toujours vivants à avoir travaillé sous les ordres du fondateur du journal, mort en 1958. « Je voulais devenir typographe, mais ils m’ont mis à la distribution pendant les trois premières années. »

« Je travaillais trois heures par matin, trois jours par semaine, reprend-il. Je sortais les ballots de journaux qui étaient expédiés par camion. Ça me donnait 10 $ par semaine. Un matin, les autres m’ont dit qu’on faisait la grève. J’ai arrêté quelques jours, puis on est revenus avec une piastre de plus par semaine », se souvient-il amusé.

Mais Gérard n’avait pas renoncé à devenir typographe. « C’était un travail bien payé pour l’époque, se souvient-il. Alors j’ai fait quatre ans comme apprenti, puis je suis devenu typographe. On montait chaque page sur un châssis sur lequel étaient placées les lignes de texte, composées par le linotypiste, les titres et les illustrations faites à la main, le tout en plomb et… à l’envers, bien sûr! »

« On savait que c’était dangereux, les vapeurs de plomb, assure-t-il. Il y avait une hotte qui les aspirait à l’extérieur, mais on se faisait quand même dire par les plus vieux de ne pas s’attarder autour. » À 86 ans aujourd’hui, Gérard ne souffre d’aucune séquelle de cette exposition prolongée au métal lourd. Le seul ennui de santé lié à son travail semble être une perte d’audition causée par les bruits incessants qui sévissaient dans cette fourmilière.

Quand La Tribune a déménagé ses installations sur la rue Roy, où l’attendaient des presses rotatives flambant neuves, les plus modernes au Canada, disait-on, Gérard a choisi de donner un peu de repos à ses oreilles en devenant infographe. Il est l’un des premiers employés du journal à apprendre les logiciels qui permettront de réduire considérablement le travail de composition et d’améliorer tout autant la qualité d’impression. « On était trois employés du journal à suivre la formation à Melbourne, en Floride, relate Gérard. Quand on est revenus, c’est nous qui devions former le reste de nos équipes. » C’est donc sous les doux clapotements de son ordinateur qu’il poursuivra sa carrière, jusqu’en 1999. Tout au long de ces années, il verra bien d’autres innovations alléger le travail et bonifier le journal en qualité.

«La fin d’une époque»

Entretemps, Mario Lebel l’aura rejoint dans le département des presses, devenu voisin de la composition. « En 1977, je travaillais à l’Imprimerie Montréal Granby, à Granby, mais ma blonde était ici, à Sherbrooke. J’ai donné mon nom. Le chef pressier de l’époque voulait faire entrer des jeunes dans le journal. J’ai fait un remplacement pendant deux ans et je suis finalement resté jusqu’à la fermeture des presses, en 2020 », se souvient-il avec reconnaissance envers le contremaître Jacques Delorme et le représentant syndical Roméo Fortin.

Mario Lebel n’est pas près d’oublier la dernière édition de La Tribune imprimée sur les vieilles presses Cosmo de la rue Roy. (Archives La Tribune)

Mario était chef pressier depuis 10 ans quand la grosse Cosmo s’est tue une dernière fois, la nuit du 14 février 2020. J’y étais aussi avec des collègues journalistes et d’autres départements. À leur arrivée pour ce dernier quart de travail, ils ont eu droit à une haie d’honneur bien méritée de l’ensemble des employés. Et quand le silence est revenu, au milieu de la nuit, nous leur avons offert des applaudissements bien sentis. Un certain chagrin débordait de la carapace de ces durs à cuire, mais la fierté l’emportait de manière évidente.

Gérard et Mario auront un petit pincement au cœur quand La Tribune ne sera plus que virtuelle. « C’est certain que je la lirai sur ma tablette, mais c’est quand même la fin d’une époque et ça me ramène à ma propre fin », confie Gérard, dont l’édition imprimée du samedi attendait, généralement ouverte aux pages de jeux, la suivante sur le comptoir à déjeuner, dans l’arrondissement de Fleurimont.

« Moi ce qui me fait le plus de peine, c’est de voir qu’un beau métier est en train de disparaître, se désole Mario. Bien sûr que je continuerai de m’informer, mais ça ne sera jamais pareil pour moi, un gars d’imprimé. Ç'a été ma vie. J’ai travaillé 42 ans là-dedans. C’est pas rien! »

Pas rien, en effet. Impressionnant, je dirais.