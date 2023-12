La naissance d’un quotidien au coeur de sa région

Sherbrooke compte alors 15 000 habitants, dont les deux-tiers sont Canadiens français. Jadis majoritaires, les anglophones ont leur propre quotidien depuis que l’éditeur L.S. Channell, de Cookshire, a fondé The Sherbrooke Daily Record, en 1897. Jusqu’à cette date historique, les francophones n’avaient qu’un hebdomadaire à se mettre sous les yeux : Le Progrès de l’Est, fondé en 1883, et propriété de L.-A. Bélanger.

L’abonnement à La Tribune coûte alors 1,50 $ par année (3 $ à domicile) ou «un centin» la copie. Les premiers numéros comptent six pages dans lesquelles le feuilleton occupe une place de choix entre les articles et la publicité. Le supplément mensuel est assorti de photos plus nombreuses et de meilleure qualité que dans l’édition quotidienne.

C’est dans ce contexte « médiatique » que La Tribune voit le jour, à l’initiative d’un jeune avocat protestant francophone du nom de Jacob Nicol.

Âgé de 33 ans et né à Roxton Pond, Nicol est un pilier du Parti libéral. Il deviendra trésorier provincial en 1921, conseiller législatif en 1928 avant d’être nommé sénateur en 1944.

Si le nom de Jacob Nicol est étroitement associé à celui de La Tribune, il serait injuste de lui attribuer, à lui seul, le titre de fondateur. Dans son Histoire de Sherbrooke (Tome 3), paru en 2002 aux Éditions GGC, Jean-Pierre Kesteman décrit les circonstances qui ont mené à la création de La Tribune :

« En 1910, un second quotidien rédigé en anglais, le Daily News, sortit quelques numéros mais il fut racheté par un imprimeur de Montréal, Michael A. Foley, auquel s’associèrent sur-le-champ Me Jacob Nicol, avocat sherbrookois, puis Mgr E.C. Tremblay, procureur du Séminaire, dans le but de fonder un quotidien de langue française. Ce furent les débuts de La Tribune. En 1913, Foley vendit ses parts à l’avocat Nicol, point de départ d’un empire de presse qui fera la célébrité, sinon la fortune, de ce futur sénateur libéral. »

Une version que corrobore le professeur Guy Laperrière, du département d’histoire de l’Université de Sherbrooke, dans un texte paru en 1985, à l’occasion du 75eanniversaire du quotidien.

Il ajoute néanmoins que «c’est Nicol qui rassembla les fonds nécesssaires pour le lancement de La Tribune auprès des députés libéraux de la région: Sydney Fisher (Brome) et Edmund W. Tobin (Richmond).»

Le professeur Laperrière ajoute que La Tribune se présente «comme un journal de famille indépendant des partis politiques» et qu’elle «sera vouée dès le début à la promotion de Sherbrooke et des Cantons-de-l’Est».

La municipalisation de l’électricité

Au moment où La Tribune voit le jour, la politique municipale retient déjà l’attention. Le conseil municipal, dirigé par le maire Charles-Walter Cate, est plongé dans des débats entourant le potentiel économique et énergétique que représentent les rivières Magog et Saint-François. Faut-il alors, oui ou non, municipaliser l’électricité? La question divise les élus anglophones et francophones au point de donner lieu à une série de référendums. Les compagnies privées d’électricité, dont la Sherbrooke Railway & Power (SRP), utilisent tous les moyens à leur disposition pour empêcher la concrétisation du projet.

Daniel McManamy (Archives La Tribune)

Donat-Édouard-Oscar Denault (Archives La Tribune)

Après de multiples démarches auprès des élus et du milieu des affaires, les conseillers Daniel McManamy (maire en 1893-1894) et Donat-Édouard-Oscar Denault (maire en 1920-1922) réussissent à convaincre une majorité de leurs collègues. La municipalisation des compagnies d’électricité se concrétise, permettant à la Ville d’investir dans la construction de nouveaux barrages et d’attirer de nouvelles entreprises à qui elle consentira des tarifs «plus que concurrentiels».

La Tribune ne restera pas en marge du débat. Tout en publiant une série d’articles sur le sujet, la direction du nouveau quotidien prendra position en faveur du projet qui allait mener, quelques décennies plus tard, à la création d’Hydro-Sherbrooke.

Alternance à la mairie

Même si sa population y est majoritairement francophone, Sherbrooke est encore perçue à l’époque comme «un bastion anglais».

À l’hôtel de ville, la tradition voulant que la ville soit dirigée en alternance par un maire anglophone et un francophone sera respectée jusqu’en 1955 lorsque Armand Nadeau succéda à J. Émile Lévesque.

Au parlement de Québec, où le Parti libéral du premier ministre Lomer Gouin règne sans partage depuis 1905, c’est le libéral Pantaléon Pelletier qui représente la circonscription de Sherbrooke. Élu une première fois en 1900, il accédera au titre d’Orateur de l’Assemblée législative avant de démissionner en 1911 pour être nommé agent général du Québec à Londres.

Cette même année, c’est un député conservateur anglophone, Arthur Norreys Worthington, qui représente la circonscription de Sherbrooke au parlement d’Ottawa. Le parti libéral de Wilfrid Laurier est au pouvoir. Gravement malade, Worthington décida de ne pas se représenter à l’élection du 21 septembre 1911. Il décèdera quelques mois plus tard et ses obsèques seront célébrées en grande pompe. Dans un article de La Tribune du 10 février 1912, on peut lire que 2000 personnes avaient envahi la rue Dufferin pour apercevoir une dernière fois sa dépouille.

«Le cortège s’ébranla au son d’une lugubre marche militaire et s’achemina vers l’église St.Peter’s [...] Dick, le cheval favori du défunt, celui-là même avec lequel il avait fait la campagne sud-africaine en 1900, suivait immédiatement la dépouille de son maître. La sépulture eut lieu au cimetière Union, rue Belvédère.»