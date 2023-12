Derrière le pari numérique... encore la crise

Derrière ce bel enrobage communicationnel, les changements qui surviennent prennent toutefois des formes beaucoup plus concrètes : abandon de supports traditionnels comme le papier, réduction des équipes, formats plus courts, choix de couverture différents.

La réalité, c’est que la transition numérique n’est pas une avenue que les médias prennent de gaieté de cœur, dans une logique de croissance. Au contraire, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, c’est bien plus une question de survie.

Comme toute révolution technologique, le passage du papier au virtuel n’est pas une coupure nette, c’est un processus, quelque chose comme une lutte entre le passé et l’avenir. L’édition que vous tenez entre les mains aborde d’ailleurs l’un et l’autre.

Observateur de longue date du milieu médiatique, le professeur émérite à l’Université Laval et ancien journaliste Florian Sauvageau voyait inévitablement la tendance arriver. «C’était sûr qu’un jour ou l’autre, il n’y en aurait plus beaucoup de papier. Il va encore en rester, mais on ne pouvait pas maintenir ce qu’on avait auparavant», expose-t-il en parlant des journaux québécois.

Florian Sauvageau, qui a été reçu officier de l'Ordre national du Québec le 22 juin, a fait de la recherche sur les médias le coeur de sa pratique dans les dernières années. (Jean-Marie Villeneuve/Archives Le Soleil)

Des médias en crise? Rien de nouveau…

Le fondateur du Centre d’études sur les médias annonçait déjà la fracture du modèle économique des médias écrits avec l’impact du web dans un documentaire paru en… 2009! Réalisé avec Jacques Godbout, Derrière la Toile, le quatrième pouvoir identifiait des tendances dans le milieu médiatique qui demeure tout à fait actuelles, se surprend aujourd’hui Florian Sauvageau en se replongeant dans le sujet. En fait, 14 ans plus tard, seule la vitesse des transformations le surprend, comme par exemple le transfert des revenus publicitaires vers les géants numériques.

Comme plusieurs de sa génération, cet ancien artisan du Soleil, notamment, admet une part de déception dans l’abandon du papier par les Coops de l’information, mais sans jamais cesser de regarder vers l’avant. «Je vais regretter de ne plus avoir Le Soleil papier le samedi, mais je pense que c’est une bonne décision parce que l’avenir n’est pas dans le papier», partage-t-il.

Inévitable donc, le virage numérique? Sans doute, croit aussi le professeur à l’École des médias de l’UQAM Jean-Hugues Roy, qui constate quand même un rythme bien variable. «C’est encore un geste audacieux en ce moment que de mettre un terme à une édition imprimée», juge celui qui est pourtant un geek assumé.

Jean-Hugues Roy (UQAM)

D’un produit quotidien à un support de prestige

À terme, «le papier va devenir un support de prestige», pense M. Roy, qui voit l’avenir de l’imprimé dans des éditions spéciales, plus nichées, ce que proposent d’ailleurs déjà certains médias. Les coûts de tirage rendent toutefois de moins en moins viables la publication et la distribution quotidienne, pense-t-il.

Parlez-en à l’un des pilotes de ce virage numérique chez nous, Hugo Fontaine, éditeur de La Tribune. Questionné sur le moment choisi pour tourner la page de notre édition imprimée, il assure que La Tribune «a soutenu le papier aussi longtemps qu’on le pouvait» avant d’arriver à cette conclusion. «La tendance était trop lourde…», résume-t-il en parlant du déclin des revenus publicitaires, qui n’étaient maintenant «plus suffisants pour soutenir l’édition papier».

Il pointe aussi le défi d’arriver à développer un modèle numérique tout en alimentant en parallèle un autre modèle, celui du papier, un double effort qu’a maintenu La Tribune pendant plusieurs années.

Hugo Fontaine (Archives La Presse)

L’objectif avoué de l’éditeur est de rendre le média moins dépendant des revenus publicitaires et de s’appuyer davantage sur ses lecteurs. «On fait maintenant le pari que ça passe par l’abonnement», exprime Hugo Fontaine en espérant ainsi établir des «bases solides pour braver les tempêtes». Parce que non, la crise des médias ne semble pas donner de répit.

La rentabilité, à oublier?

«On ne peut plus faire d’argent aujourd’hui avec le journalisme», assène pour sa part Florian Sauvageau, qui croit donc que l’État se doit de jouer un «rôle important». Le modèle sans but lucratif est également porteur, selon lui. «Ce qu’il faut sauver, ce n’est pas des entreprises, ce n’est pas des médias, nuance-t-il, c’est le journalisme».

«Avant, l’information c’était un bien rare. Maintenant l’information est partout», mentionne l’ancien journaliste, pour qui la responsabilité des journalistes est dorénavant d’amener une valeur ajoutée, par exemple avec la chronique ou l’enquête. Il compare avec la télévision, où les grands réseaux généralistes laissent de plus en plus leur place aux plateformes de diffusion en continu, où le contenu est plus personnalisé. Les journaux, particulièrement les quotidiens, étaient un peu les généralistes de l’écrit et doivent nécessairement se réinventer, analyse-t-il.

Dans le cas de La Tribune, pas de doute sur la spécialisation à développer : l’information locale et régionale, identifie Hugo Fontaine. «Est-ce qu’on peut avoir toute l’information sur tous les sujets? Non. Mais notre spécificité sera toujours de parler de notre communauté, celle que l’on a choisi de servir», affirme-t-il.

Avec la réduction du tiers des effectifs, le virage se fait tout de même «à un prix fort», observe Jean-Hugues Roy, une tendance généralisée dans les journaux, où les «salles de nouvelles ne sont plus que l’ombre de ce qu’elles ont déjà été», décrit-il.

«Les quotidiens, c’est la clé de voûte de l’écosystème de l’information dans une région. C’est eux qui mènent, c’est leurs histoires, leurs reportages qui sont repris par tous les autres», soutient M. Roy. Une posture que n’entend pas délaisser Hugo Fontaine. «Il faut continuer de vérifier, d’aller au fond des choses… mais produire de l’information de qualité, ça coûte cher», affirme l’éditeur, qui croit qu’une prise de conscience collective est en train de se faire sur la valeur de ce travail.

Il parle néanmoins d’un «changement de culture», un processus qui sera inévitablement lent. Jean-Hugues Roy plaide pour sa part pour une «éducation à l’information» dans nos écoles.

L’info popcorn

Et soyons honnêtes, même s’ils sont nés dans l’ère numérique, ce n’est pas que de la faute des jeunes si les habitudes de lecture changent.

«Je prends le transport en commun et je regarde ce que les gens font sur leur téléphone… c’est swipe, swipe, swipe. Ils consultent des contenus comme on mange du popcorn.» — Jean-Hugues Roy

«Les nouveaux lecteurs n’ont pas les mêmes attentes, ils butinent à plusieurs endroits», affirme aussi Hugo Fontaine. «De plus en plus, les gens attendent que l’information vienne jusqu’à eux. Ouvrir une application ou un site d’actualité, c’est presque un effort surhumain pour certains», image Jean-Hugues Roy.

C’est peut-être à ce moment que vous vous dites «ah… c’était donc bien mieux avant». Mais alors, pourquoi abandonner le papier? Pourquoi continuer de se diriger vers cet environnement numérique?

Au fond, ce n’est peut-être pas tant une question qui incombe aux médias. C’est la société dans son ensemble qui navigue dans cette direction. «Il faut rejoindre le monde là où il est. Il faut que les médias d’information prennent leur place dans les supports que les gens utilisent», affirme en toute simplicité Jean-Hugues Roy.

«C’est ça qui est dramatique [quand Meta impose un blocage des contenus d’information au Canada]. C’est irresponsable même! Ces entreprises, elles ont beau être des compagnies privées, elles ont pris une place dans nos vies qui est telle, que ça vient avec des responsabilités», fait-il valoir.

Nostalgie quand tu nous tiens

Peu de personnes au Québec sont aussi bien placées que Florian Sauvageau pour analyser l’évolution du journalisme à travers les changements technologiques. Faut-il mentionner que Derrière la Toile se veut un clin d’œil à un précédent documentaire réalisé en 1978 par Godbout et Sauvageau. Derrière l’image abordait cette fois du traitement de l’information à la télévision.

Que lui font dire le recul et l’étendue de son regard sur la situation? «J’ai 82 ans, et je m’informe différemment de mes parents. […] Le monde a changé, mais il ne faut pas être nostalgique, on ne reviendra pas au monde d’avant», soutient-il. Celui qui a débuté le journalisme dans les années 1960 ne nie pas pour autant l’ampleur des défis actuels. «Quand la radio est apparue, on avait la même inquiétude sur l’avenir des journaux […], mais les journaux se sont adaptés, et ils se sont adaptés aussi à la télévision. L’impression que ça donne, c’est qu’il y a un bouleversement beaucoup plus profond en ce moment», observe M. Sauvageau.

Loin de porter une vision conservatrice du journalisme, il appelle ses successeurs à conserver l’essence du métier, mais à chercher les solutions originales et innovantes. «Je pense qu’il va y avoir plusieurs types de journalismes dans le futur», soutient-il, prenant en exemple un débat bien actuel dans le milieu sur la perspective d’un journalisme militant. «Est-ce que les journalistes en matière d’environnement par exemple, parce que c’est l’avenir de la planète, peuvent faire du militantisme? Moi je pense que oui, il faut faire une place à ça», propose-t-il.