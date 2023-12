Camelots : la fin d’une époque

Avec la fin de la publication de notre journal papier, c’est tout un service qui s’éteint à La Tribune. Plus d’une centaine de camelots et quelques autres acteurs de ce grand ballet de l’expédition et de la distribution pourront faire la grasse matinée samedi prochain, non sans un petit pincement au cœur.

«Ça nous arrache le cœur, corrige Claude Ouellet, agent de tirage depuis 36 ans à La Tribune. Même si j’ai 66 ans et que je suis prêt pour la retraite, j’ai toujours aimé faire ça.»

«Moi j’aurais continué encore c’est sûr», renchérit Anny-Lyne Thibodeau, qui a commencé à travailler à La Tribune la même année que M. Ouellet.

« Et beaucoup d’abonnés qui sont restés fidèles au papier vont s’ennuyer de ça », partagent les deux collègues.

Il est certain qu’avec l’informatisation des opérations d’abord, puis le passage à une seule édition papier par semaine durant la pandémie de 2020, le service du tirage et la réalité des camelots ont bien changé depuis qu’Émile Lévesque et ses camarades ont distribué de porte en porte la toute première édition du journal le 21 février 1910.

Car à une autre époque et jusqu’à ce que s’amorce en fait la diffusion des contenus numériques, les journalistes avaient beau écrire les plus gros scoop et les annonceurs offrir les plus gros spéciaux, si le camelot n’était pas là pour amener le journal au lecteur, cela restait un peu vain.

Ces jeunes payés quelques sous la copie constituaient donc un maillon essentiel entre les artisans de l’information et leurs lecteurs.

« Ils commençaient vers l’âge de 9 ans et nous laissaient vers 15 ans pour aller travailler au Carrefour, souligne M. Ouellet. Il y avait des adultes aussi, mais pour nos routes motorisées. »

1200 camelots

Entrés à La Tribune en 1987, le premier comme gérant de district et la deuxième comme préposée à l’informatique — alors qu’on ne trouvait qu’un seul ordinateur dans tout le service! —, Claude Ouellet et Anny-Lyne Thibodeau ont participé à l’âge d’or des camelots de La Tribune, alors que leur gestion passait encore par des systèmes très artisanaux.

« J’appelais au journal deux fois par jour pour savoir si j’avais des messages dans mon petit casier, se souvient Claude Ouellet. Et on me les donnait à la main. C’était complètement un autre monde. »

Au tournant des années 1990, La Tribune pouvait compter sur environ 1200 camelots, encadrés par une douzaine d’agents de tirage, en plus de son réseau de dépositaires. Outre le Sherbrooke métro et l’Estrie environnante, La Tribune avait de fidèles abonnés à Drummondville, Victoriaville et Thetford Mines, entre autres.

Une décennie plus tard, au début des années 2000, on observe que les jeunes sont plus difficiles à recruter et que les camelots adultes sont prêts à prendre plus d’un parcours pour en faire un emploi d’appoint un peu plus intéressant.

« Des personnes plus âgées aussi qui nous disaient que ça les désennuie et que ça les fait sortir. » — Anny-Lyne Thibodeau

« Avant les camelots avaient 25 à 30 copies à distribuer, maintenant ils en ont 200 à 300 chacun. Et ils sont presque tous en auto, même en ville, parce que c’est trop étalé pour pouvoir le marcher », explique Claude Ouellet, en saluant les quelque 120 camelots qui seront restés en poste jusqu’à la dernière livraison du 30 décembre.

Avant aussi, les inévitables modifications aux parcours (un nouvel abonné, une interruption pour les vacances, un changement d’adresse) passaient par une écriture manuelle sur un formulaire en trois copies carbone.

« À la fin de la journée, on repassait toute la pile en plaçant une copie dans l’enveloppe qui restait ici, une copie à l’agent et une copie au camelot, relate Anny-Lyne Thibodeau. Puis on repassait la pile une autre fois pour entrer les changements dans l’ordinateur. »

C’est à partir des formulaires contenus dans son enveloppe que le camelot devait organiser son parcours du lendemain matin et faire balancer sa collecte d’argent à la fin de la semaine.

« On avait une facture chaque semaine. Ça c’était de la gestion en tabarouette, lance Claude Ouellet. Quand le camelot n’avait pas payé sa facture à la banque ou qu’il n’avait pas l’argent chez lui, il fallait courir après lui [pour avoir le paiement]. »

L’art du service à la clientèle

Les retards aux presses de la rue Roy ou dans l’expédition vers les localités en périphérie causaient aussi leur lot de problèmes au tirage. Quand Mme Unetelle appelait au bureau parce que son journal n’était pas encore arrivé, c’est vers Claude Ouellet et ses semblables que le service à la clientèle se tournait même si les camelots avaient fait de leur mieux pour pallier le retard.

« Souvent les plaques brisaient et juste le fait d’arrêter les presses [pour les réparer], ça bloquait partout [sur la chaîne] et ça retardait tout le monde. Et pendant ce temps-là les camions étaient dans la cour à attendre pour pouvoir partir avec leurs copies vers Lac-Mégantic et Victo. » — Claude Ouellet

Encore récemment, illustre Claude Ouellet, alors que La Tribune est imprimée à Anjou depuis février 2020, un bris aux presses a fait en sorte que les copies du journal sont arrivées à Sherbrooke à 6 h 30 le matin, alors qu’en temps normal, certain abonnés peuvent lire leur journal dès 1 h de la nuit…

« On est chanceux quand même, parce qu’on n’aura pas eu tant de plaintes que ça pour tout ce qui s’est fait ici », témoigne Anny-Lyne Thibodeau.

« De mémoire, en 36 ans, il y a seulement deux fois qu’il n’y a pas eu de journal. C’est quand même quelque chose quand on pense qu’on sortait six jours par semaine. »