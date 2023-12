Un développement pour la prison Winter

En janvier, le projet muséal de la prison Winter à Sherbrooke était prêt à être déposé à Québec. Évalué initialement à 8,5 M$ avant la pandémie, le projet était maintenant estimé de 11 à 12 M$, selon le directeur du Musée d’histoire de Sherbrooke, David Lacoste.

Moins de ressources policières dans la région

Les MRC de Coaticook, du Granit et de Brome-Missisquoi ont perdu plusieurs patrouilleurs de la Sûreté du Québec sur leur territoire. Les coupes ont été faites malgré le fait que le nombre de demandes d’interventions policières est en croissance dans les dernières années.

La DPJ dans l’embarras

Notre chroniqueuse Karine Tremblay a mis la lumière sur un cas préoccupant où une petite fille de deux ans semblait avoir subi une excision sans intervention de la part de la DPJ. Le lendemain de la publication de la chronique, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a ouvert sa propre enquête.

La valeur des titres miniers explose

En Estrie, les titres miniers ont augmenté de 75,6% en deux ans et demi. Cette hausse est 1,6 fois plus rapide que pour le reste de la province, une situation inquiétante pour les MRC de la région qui craignaient de ne pas pouvoir protéger leur territoire adéquatement.

Des changements au baccalauréat en éducation

Le programme du baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire de l’Université de Sherbrooke a été complètement revu pour l’automne 2023. Les modifications visaient principalement à avoir un parcours académique davantage axé sur la professionnalisation.

CannaSher fait du surplace

CannaSher n’avait toujours pas construit son usine de cannabis médical près de l’Hôpital Fleurimont, cinq ans après l’annonce du projet de 40 M$. La compagnie s’est retrouvée en cour contre la Ville de Sherbrooke, puisqu’elle ne veut pas abandonner son terrain vacant.

Un projet majeur à Fleurimont

Le projet Masson comportant 800 logements le long de la 12e Avenue Nord a obtenu le feu vert en mai. L’initiative projetée près de l’autoroute 610 et du parc Quintal a été lancée il y a dix ans par le Groupe Custeau et a été modifiée 17 fois depuis sa première mouture.

Des compensations demandées par des municipalités

Une cinquantaine de municipalités de la province, incluant près de la moitié en Estrie, ont conclu une entente de plusieurs milliers de dollars avec Cooptel pour brancher leur territoire à Internet. Maintenant que le gouvernement du Québec a lancé l’Opération haute vitesse en 2021, ces mêmes municipalités souhaitent être dédommagées pour leurs dépenses.

Une atmosphère difficile à la Mante du Carré

Les allégations de mauvaise gestion se multipliaient au marché local et restaurant la Mante du Carré de Danville. Employés et fournisseurs impayés, CA absent et tensions en milieu de travail, les irrégularités étaient nombreuses à l’établissement.

L’UdeS en discussion avec le Mont-Sainte-Anne

L’Université de Sherbrooke était en négociation en mai avec les frères de Mariannhill afin d’acquérir le Collège du Mont-Sainte-Anne. D’après l’évaluation de la Ville de Sherbrooke, l’établissement fondé en 1948 valait 7,7 M$.

Le paiement de la défense de Samuel Ducharme

La saga du policier Samuel Ducharme a eu un rebondissement majeur en août lorsque La Tribune a dévoilé que sa défense était payée par la Ville de Sherbrooke, donc par les contribuables. La Ville dépense près de 100 000$ annuellement en avocats externes pour des causes policières. Après la publication de cette enquête et un verdict de culpabilité de M. Ducharme, la Ville a réclamé le remboursement des frais d’avocat.

L’avenir incertain du CHUS

La Tribune a révélé que, dans sa forme actuelle, le projet de loi 15 du ministre Christian Dubé ne reconnaissait pas le CHUS au même titre que d’autres centres universitaires comme le CHUM ou le CUSM. Un détail qui inquiétait l’Université de Sherbrooke et sa Faculté de médecine et des sciences de la santé.

Un géant dans le monde des vétérinaires

Le Groupe vétérinaire Daubigny était le propriétaire de cinq des neuf cliniques vétérinaires de Sherbrooke. Un phénomène similaire est observé dans le reste de la province et peut causer des répercussions, d’après l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

Un joueur de football sauvé in extremis

En novembre, un joueur de l’équipe cadette de football des Carnicas de l’école secondaire la Ruche à Magog s’est écroulé à la fin d’un entraînement. Grâce à l’intervention de deux parents, Adam Côté s’est réveillé deux jours plus tard, à l’hôpital.

Une augmentation majeure des rôles fonciers

Dix des dix-sept municipalités de la MRC de Memphrémagog ont enregistré des hausses importantes de la valeur des propriétés sur leur territoire à la suite de la révision de leur rôle triennal d’évaluation pour 2024. Dans tous les cas, on pouvait observer des augmentations de 60 à 80%.

De nombreuses autres exclusivités auraient pu être incluses dans ce top 15 comme le déménagement en catastrophe de 14 résidents de la résidence privée pour aînés La Clé d’Or. Toutefois, certains de ces textes figurent déjà dans d’autres palmarès publiés jusqu’ici.

