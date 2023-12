Hélène Dauphinais déplore un «fossé» salarial entre les indépendants et Sherbrooke Citoyen

Dans une publication Facebook, Mme Dauphinais fait l’étalage des salaires des différents élus, citant un document sur la rémunération des conseillers pour 2024 reçu jeudi de l’administration municipale, que La Tribune a d’ailleurs pu consulter.

Elle y a ajouté les rémunérations pour les élus siégeant à la STS et à Récup Estrie, dont elle assure la présidence, soulignant qu’elle était l’élue la moins bien payée du conseil municipal (70 800$). Outre la mairesse Évelyne Beaudin et le maire suppléant Raïs Kibonge, les seules élues avec un salaire de plus de 100 000$ sont la présidente du conseil, Danielle Berthold, et les conseillères de Sherbrooke Citoyen Laure Letarte-Lavoie et Fernanda Luz. Toutes trois siègent au comité exécutif de la Ville.

Au total, pour les postes de conseillers, en excluant la mairie et la mairie suppléante et en incluant la rémunération de la STS et de Récup-Estrie, les élus de Sherbrooke Citoyen touchent en moyenne près de 96 000$, contre 82 300$ pour les indépendants.

«Plus tu es près du pouvoir, plus tu peux aller en chercher davantage», dénonce Mme Dauphinais, conseillère indépendante du district du Pin-Solitaire.

«On s’y attend, quand il y a un parti au pouvoir, poursuit-elle. [...] Ça crée deux classes d’élus, je n’aime pas me faire rappeler que je gagne pas mal moins cher que les autres élus, car c’est plate de savoir que tu fais un travail très semblable à ton voisin et que tu as une certaine expérience.»

Selon Mme Dauphinais, une disparité existe entre les membres de Sherbrooke Citoyen et les conseillers indépendants. (Simon Rancourt/Archives La Tribune)

Distribution des tâches

Cette différence salariale s’explique, selon Hélène Dauphinais, par une répartition inéquitable des différentes tâches du conseil municipal. Elle explique qu’à ses yeux, les postes les plus alléchants sont offerts aux membres de Sherbrooke Citoyen et que les demandes des élus indépendants ne sont pas nécessairement écoutées.

«Ils vont dire qu’ils m’ont offert les comités de retraite. Trois comités de retraite, quatre fois par année, ce n’est pas équivalent à présider une commission. J’ai demandé d’aller au comité d’audit, à l’OMH, à la STS... J’ai offert ma disponibilité pour plein de choses et on m’a refusé tout ça», déclare-t-elle.

La seule tâche additionnelle de Mme Dauphinais en ce moment est la présidence de Récup Estrie. Or, elle précise quand même sentir avoir une charge de travail qui s’approche de celles des conseillers qui siègent à des commissions, car elle doit aussi étudier les dossiers qui y passent en vue du conseil municipal.

Dans sa publication Facebook, la conseillère image que «c’est comme de voir défiler un plateau de fruits de mer, huîtres et caviar et quand arrive votre tour de manger, le plateau est vide et il ne reste qu’une poignée de chips mouillés. En fait, on vous propose les postes que tout le monde a refusés. On taira aussi le fait que des élus ont démontré leur intérêt pour certains postes, mais que c’est resté lettre morte».

Elle ajoute aussi que cette situation la force, d’une certaine manière, à garder un deuxième travail.

Dans une déclaration écrite transmise à La Tribune, un représentant du cabinet de la mairie de Sherbrooke indique que «la présidence de Récup-Estrie qu’elle occupe n’est jamais apparue comme une responsabilité mineure; il est dommage d’entretenir l’image que les comités sont distribués comme des plats de bonbons, dans lesquels les membres du conseil municipal pigent dans un ordre basé sur leur proximité avec la mairie».

Il qualifie d’ailleurs les doléances de Mme Dauphinais de prétentions.

«Mme Dauphinais déplore que les membres du conseil qui acceptent d’avoir plus de responsabilités soient payés davantage. La plupart sont des personnes disposées et disponibles, des personnes qui ont fait le choix d’abandonner leur emploi pour faire de la politique à la Ville de Sherbrooke et de participer pleinement à sa gouvernance», poursuit-il.

«Mme Dauphinais a choisi de conserver le sien, continue le représentant du cabinet, ce qui se respecte, et cela semble réduire ses opportunités. En même temps, elle affirme ne pas avoir le choix de le garder puisque sa rémunération à la Ville n’est pas suffisante. C’est une réalité de bien des élus municipaux au Québec et nous y sommes sensibles.»

En évoquant que la lecture de la publication de la conseillère image «tout le défi que continuera de représenter le travail en équipe des membres du conseil municipal en 2024», il conclut en invitant Mme Dauphinais «à entretenir un dialogue constructif» avec ses collègues et la mairie.