Ascot pourrait accueillir 24 grandes familles de plus en coopérative d’habitation

Il aura fallu un an et demi pour mettre la main sur un terrain adéquat qui offrirait le milieu de vie idéal à ses futurs habitants, explique la vice-présidente de la coopérative d’habitation, Julie Dionne. Sauf qu’entre-temps, le gouvernement caquiste a annoncé la fin du programme AccèsLogis, soit la principale source de financement à laquelle la coopérative a habituellement recours pour ses projets.

«C’est ce qui pourrait mettre du sable dans l’engrenage du projet, note Mme Dionne. Sans AccèsLogis, on est dans l’inconnu, mais on croise les doigts très fort et j’ai bon espoir. On est en train d’essayer de trouver le financement.»

Le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), désigné comme grand remplaçant d’AccèsLogis par le gouvernement, aurait pu être une option, dit-elle, mais il n’est simplement pas adapté à la réalité des grandes familles.

«Ils demandent d’avoir au plus deux logements supérieurs à 5 1/2, tandis que nous on parle de 7 1/2 et de 8 1/2... on est loin du compte. J’espère vraiment qu’ils révisent leurs critères. Il y aurait eu une étude quelque part disant que les besoins sont pour les petits logements, mais je peux témoigner qu’il y a des besoins pour les grands aussi.»

Le projet, qu’elle espérerait voir inaugurer en 2025, prévoit en effet 24 logements divisés en blocs de quatre appartements comportant jusqu’à six chambres chacun. Il s’agirait de la troisième phase de la coopérative, qui détient déjà 24 logements sur la rue de l’Ancienne-Carrière et 19 logements sur la rue de Courville.

La phase deux de la coopérative rassemble 19 logements sur la rue de Courville. (Maxime Picard/La Tribune)

Pour le moment, c’est grâce à un prêt du Fonds d’acquisition québécois (FAQ) des Fonds de solidarité FTQ que le terrain de la rue Bienville, d’une valeur de 850 000 $, a pu être acheté à la société d’investissement lavalloise qui en était propriétaire.

557 demandes

Pas moins de 557 familles figurent sur la liste de demandeurs pour adhérer à la Coopérative d’habitation des Grandes Familles, se désole Mme Dionne. «Je les reçois tous chez moi pour remplir les formulaires de demande, et il y a beaucoup de gens mal pris», dit-elle.

Les familles nombreuses ont des besoins bien spécifiques, explique-t-elle. C’est d’ailleurs pour mieux héberger sa famille que le Congolais Malekesa Oboo avait fondé cette coopérative en 2006, raconte-t-elle.

«Quand il est arrivé avec ses huit enfants, il était obligé de louer deux 4 1/2 l’un en face de l’autre, alors qu’il se disait que dans son pays d’origine, qui est plus pauvre, ils arrivaient pourtant tous à vivre dans la même maison.»

Les logements de la coopérative servent d’ailleurs de toit à plusieurs familles immigrantes, remarque Mme Dionne.

«Les gens d’Ascot appellent les logements de l’Ancienne-Carrière “la petite Afrique”, note-t-elle. Quand on parle du proverbe africain qui dit que ça prend un village pour élever un enfant, c’est exactement ça la philosophie. Tout le monde participe à l’éducation de tout le monde. Le milieu de vie est pensé pour ça. Et on veut des endroits qui font que les enfants ne dérangent pas les autres, sinon c’est trop lourd pour le voisinage.»