L’ancien ministre péquiste et médecin Réjean Hébert nommé officier

M. Hébert est devenu à la fin des années 80 l’un des premiers médecins gériatres au Québec et a pratiqué de nombreuses années auprès des personnes âgées à l’Hôpital D’Youville de Sherbrooke.

Il a aussi été professeur titulaire au Département de médecine familiale de l’Université de Sherbrooke et chercheur-fondateur au Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS).

Il a également occupé le poste de doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke de janvier 2004 à septembre 2010.

Une autre personnalité québécoise qui habite la région a aussi reçu un titre soit le contrebassiste Joel Andrew Quarrington, du Canton d’Hatley.

Par ailleurs, du lot, on retrouve 10 Québécois dont l’un des hommes d’affaires les plus influents au pays, Lino A. Saputo, et la romancière à succès Kim Thùy.

M. Saputo est le président-directeur général de Saputo, le géant canadien des produits laitiers. Il est nommé «pour sa contribution au milieu des affaires canadien en tant que chef d’entreprise passionné et pour ses actions philanthropiques en faveur d’organismes de bienfaisance».

Lino A. Saputo, Jr., président du conseil d’administration et chef de la direction. (Marco Campanozzi/Archives La Presse)

M. Saputo a été nommé PDG de l’année du Canada en 2019, soit l’un des prix les plus prestigieux dans le monde des affaires.

Le Québécois figure parmi les 59 Canadiens nommés membres de l’Ordre du Canada. La romancière Kim Thùy sera elle aussi décorée de cette distinction «pour avoir amplifié les voix et les expériences des migrants et des réfugiés en tant que romancière acclamée du milieu littéraire canadien».

Kim Thùy est une écrivaine qui a connu le succès notamment avec la publication en 2009 de son roman Ru. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

La gouverneure générale a aussi annoncé la nomination de trois compagnons, dont l’ancien ministre et sénateur québécois Serge Joyal, 15 officiers et un officier honoraire.

L’Ordre est l’une des plus hautes distinctions au pays qui célèbre les Canadiens «qui ont apporté une contribution extraordinaire à la nation».

La gouverneure générale Mary Simon. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Les nominations sont faites par la gouverneure générale selon les recommandations du Conseil consultatif de l’Ordre du Canada. Le juge en chef du Canada, le greffier du Conseil privé et d’autres hauts fonctionnaires de l’État, entre autres, siègent à ce comité.