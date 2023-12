De nouveaux logements abordables obtiennent leur financement

Dans un communiqué envoyé le 21 décembre, Mme Hébert précise que l’argent servira à l’ajout d’un nouvel immeuble de 36 unités de logement abordable. Situé à l’angle de la 13e Avenue et de la rue Terrill, le projet d’habitation Le Pontbriand sera construit dans le parc locatif des Habitations l’Équerre.

Grâce à l’aide financière remise à travers le Programme d’habitation abordable du Québec (PHAQ), 33 unités comptant trois pièce et demi et trois unités de quatre pièces et demi feront partie de ce projet. Sur le terrain de l’immeuble, un stationnement intérieur et des jardins seront également disponibles.

En octobre dernier, on estimait que le projet compterait 32 logements avec une évaluation totale de 9,5 M$. Lorsqu’il a été appuyé par le conseil municipal le 3 octobre, la Ville estimait sa contribution à 960 000 $.

« Par la réalisation de ce projet, le gouvernement du Québec démontre qu’il est à l’écoute des besoins de notre région, déclare Geneviève Hébert. L’aide accordée aura un impact direct et réel sur la vie des futurs locataires. Je me réjouis que notre gouvernement ait une fois de plus reconnu l’expertise des Habitations l’Équerre qui multiplient avec succès les initiatives d’habitation sociale et communautaire à Sherbrooke depuis de nombreuses années. »

« Le Pontbriand est une belle opportunité pour la réalisation rapide de logements communautaires, partage de son côté dans le communiqué la directrice générale des Habitations l’Équerre, Denise Godbout. Grâce au programme PHAQ, nous pourrons diminuer notre liste d’attente pour les personnes seules. Nous remercions les différents paliers de gouvernement qui nous donnent les leviers pour poursuivre notre implication dans le milieu et accomplir notre mission d’offrir des logements décents à tous. Pour mon équipe et moi, voir notre projet sélectionné est extrêmement gratifiant ! »

Comme le projet a déjà reçu son permis de construction et il se base sur le projet de 24 logements prévu au même endroit précédemment, les travaux du projet d’habitation devraient être lancés « rapidement ».