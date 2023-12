La gigue en effervescence à Sherbrooke

Il y a environ un an, le Club Gigus démarrait ses activités à Sherbrooke. Basé à Rawdon, le Club Gigus a des satellites dans six régions administratives à travers la province.

«Il y a un engouement à Sherbrooke entre autres. Il y a une communauté trad qui a commencé à être côtoyée par nos élèves. Ça permet à nos élèves de découvrir tout le milieu traditionnel. La gigue est une danse traditionnelle qui est solo, mais c’est rare qu’on fait ça tout seul dans le salon. Souvent, c’est avec des musiciens, dans le cadre d’une veillée ou d’un party», souligne la codirectrice du Club Gigus, Véronique Papillon-Sauvageau.

À Sherbrooke, les cours ont lieu au studio de danse Sanfoka sur la rue Wellington Nord. En plus de Sherbrooke et Rawdon, le Club Gigus offre des activités à Montréal, Rimouski, Québec, Val-Morin et Carleton-sur-Mer.

«Il y a une belle cohésion qui est en train de se former entre la communauté des gigueurs et l’univers traditionnel. On sent vraiment l’intérêt grandissant pour la gigue», ajoute-t-elle.

À la fin octobre, la gigue a été désignée comme un élément du patrimoine immatériel du Québec. Mme Papillon-Sauvageau souhaite que cette désignation engendre des moyens afin de préserver et «faire grandir» la gigue.

La gigue a connu un regain de popularité dans les dernières années, à ses yeux. «Il y a plusieurs phases dans la tradition vivante au Québec. Il y a eu des hauts et des bas. On était dans un bas quand même depuis plusieurs décennies. Ça fait peut-être un dix ou quinze ans, qu’on sent vraiment qu’il y a une effervescence qui se passe. Les nouvelles générations s’y intéressent plus. Les gens ont envie de découvrir quelles sont les traditions d’ici et de les garder vivantes.»

Une tradition en évolution

Cette tradition n’est pas figée dans le temps, selon elle. «Plein de gens font plein de belles démarches. La gigue se modernise et prend des couleurs actuelles.»

Il est plus difficile de recruter des enfants dans les cours de gigue, explique-t-elle. «Les cours pour les adultes fonctionnent mieux un peu partout. [...] Quand les enfants se retrouvent dans nos cours, ils trouvent ça vraiment cool, mais c’est le chemin pour aller les chercher qui est parfois un peu plus difficile.»

Les cours à Sherbrooke débuteront le 24 janvier pour la session d’hiver. Les inscriptions débutent le 4 janvier sur le site web du Club Gigus. Des groupes débutants et intermédiaires seront formés tant pour les enfants que pour les adultes.