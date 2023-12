Un «spectacle lumineux» en guise de décorations de Noël à Brompton

Avant la pandémie, Simon Rondeau montait de grandes installations à sa résidence du 82, rue Dionne pour l’Halloween. La COVID-19 l’a poussé à se réinventer. «Je me suis organisé pour faire des décors différemment. Je me suis dit que j’allais monter un spectacle de lumières pour l’Halloween. Une fois qu’elles sont installées, je me suis dit que j’allais les garder pour Noël!» résume le sympathique ingénieur mécanique.

Lorsqu’il a eu cette idée, il a trouvé un fournisseur de lumière dans la capitale nationale. «Quand je l’ai contacté pour mon projet, il m’a dit que je mettais la barre haute! Après la première année, il m’a trouvé efficace!» rigole le passionné de décorations.

La maison de Simon Rondeau et de sa famille scintille durant le temps des Fêtes. (Jean Roy, La Tribune)

Cette année, l’ingénieur en mécanique du bâtiment a ajouté une matrice sur sa porte de garage. Il s’agit en fait de 2300 lumières qui s’animent pour simuler un écran.

«Il faut placer les lumières une à une. Tout ce qu’il y a sur la maison, c’est moi qui l’ai fabriqué. J’ai pris des tuyaux en PVC. J’ai dû en percer environ 500 à 600 pieds avec mon outil. Je faisais un trou à tous les deux pouces pour structurer les lumières», confie celui qui se décrit comme manuel et artistique.

«Il y a beaucoup de préparation à faire avant. Une fois que c’est fait, on peut d’année en année le sortir et le réinstaller à la même place», continue-t-il, ajoutant que ça lui prend environ deux jours pour procéder à l’installation des structures et une journée pour tout défaire.

La partie virtuelle a également pris beaucoup de temps. «La première étape est de modéliser la maison. Tu dois préciser au logiciel le positionnement exact de tes lumières. Chaque lumière a une adresse. Si on branche nos fils différemment, plus rien ne fonctionne. Il y a beaucoup de manipulations à faire», décrit M. Rondeau qui a «appris sur le tas» à manipuler de tels logiciels. Il a pris son inspiration sur Internet, notamment sur des groupes américains, mais il assure que de plus en plus de Québécois se lancent dans les spectacles de lumières.

Pendant le temps des Fêtes, les rideaux se ferment tôt chez les Rondeau. «Ça fait un meilleur effet pour l’éclairage. Les enfants se couchent à 20h, mais le spectacle se termine à 21h. Donc ça flashait dans leur chambre! Mais c’est correct», dit celui qui aimerait ajouter plus de 3000 lumières l’an prochain.

Et le spectacle de Simon Rondeau change toutes les semaines. Après plusieurs défis, le Sherbrookois a réussi à se munir d’un diffuseur FM et relie ses lumières à des chansons. Dans les premières semaines de la diffusion, il diffusait quatre ou cinq tubes et assurait une rotation hebdomadaire. «Depuis vendredi, le spectacle est disponible d’un coup sec. Donc quelqu’un de très motivé peut venir se stationner pour regarder le spectacle qui va durer un peu plus d’une heure. Ce sont toutes des chansons de Noël», décrit-il, ajoutant que ses voisins ont accepté qu’il installe des haut-parleurs qui diffusent également le spectacle.

Le Sherbrookois démontera ses installations le 26 décembre. Elles seront conservées dans une pièce prévue à cet effet dans la maison.