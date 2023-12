Une centaine de cases disponibles au stationnement Webster

La Ville de Sherbrooke a annoncé vendredi avoir terminé les travaux de démolition et avoir ouvert le stationnement temporaire de surface vers 15 h. Celui-ci compte une centaine de places et sera gratuit en tout temps jusqu’au 13 janvier.

Le stationnement Webster, construit en 1959 et agrandi en 1964, comptait trois étages et 400 cases. À la suite d’études techniques, il a été décidé en 2023 que la démolition était rendue nécessaire. Les travaux ont commencé le 6 novembre. Ils auront donc duré un mois et demi. Un montant de 2 015 000 $ était réservé pour la réalisation des travaux.

Le stationnement Webster avant sa démolition. (Jean Roy/Archives La Tribune)

La démolition du stationnement Webster a débuté en novembre au centre-ville de Sherbrooke. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Le stationnement de surface compte environ 100 cases. (Jean Roy/La Tribune)