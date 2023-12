Le Regroupement du Parc du Mont Bellevue souhaite de la neige pour les Fêtes

«Les semaines dernières, on a eu des périodes de froid où on a pu créer de la neige artificielle. À certains endroits dans la montagne, on en a un pied! On aimerait ouvrir toutes les pistes, mais comme toutes les stations de ski du Québec, on se bat pour avoir de la neige», décrit le directeur général de l’organisation, Maxime Tardif-Rancourt.

La saison a commencé vendredi avec l’ouverture de la piste 1 et d’un «mini skatepark». Les équipes travaillent également à ouvrir la piste 4.

Alors que le mercure pourrait atteindre les 8 degrés mardi, un «plan de contingence» est organisé par l’équipe du Mont Bellevue «pour donner la priorité aux pistes qu’on veut garder fonctionnelles», explique M. Tardif-Rancourt, qui espère que la pluie se transforme finalement en neige.

Et malgré les hivers chauds, l’organisme sans but lucratif a réussi à stabiliser le prix des billets cette année. «Les prix n’ont pas changé. On s’assure d’avoir un service agréable pour les clients afin qu’ils reviennent d’année en année. Les statistiques nous disent que la vaste majorité de notre clientèle, ce sont des Sherbrookois. On s’assure donc qu’ils soient satisfaits», assure le directeur général du RPMB.

«On a eu à augmenter les prix des articles en location pour absorber l’achat d’équipement. On a grandement augmenté notre flotte de skis et de planches à neige», convient Maxime Tardif-Rancourt, souhaitant garder les prix de la billetterie «le plus bas possible».

Le téléski «mort de sa belle mort»

La question du remplacement du téléski (pomolift) reste en suspens. (Jean Roy/La Tribune)

Le téléski monoplace sera hors service tout au long de la saison. Celui-ci est «mort de sa belle mort», rigole le directeur général du Regroupement. «Il a tout donné!» renchérit-il. Mais sera-t-il remplacé?

«C’est la grosse question à se poser, répond-il. Le remplacement d’un pomolift, c’est un investissement massif. On parle de millions de dollars. Présentement, on a un télésiège qui fonctionne très bien, on peut donc desservir la montagne de cette façon. On a aussi le tapis magique pour la pente-école. [...] On veut le changer. Quand va-t-on être capable? On ne sait pas. Ça va prendre plusieurs années.»

L’expansion du tapis magique serait cependant impossible, puisque les pentes «sont très escarpées vers la fin pour se rendre au sommet». Il ajoute que le téléski se rendait au même endroit que le télésiège. «Ce n’est donc pas tant un gros enjeu. L’attente est un peu plus longue parfois lors des grands achalandages. Ça reste très fonctionnel», assure M. Tardif-Rancourt.