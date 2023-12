Blitz de négociations : des discussions « assez positives », selon le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie

Un blitz de négociations a été entamé entre le Conseil du trésor et la FSE-CSQ jeudi en fin de journée. Des négociations ont notamment eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi matin, la FSE-CSQ a souligné avoir convenu d’une proposition de règlement sectoriel avec le gouvernement Legault.

Vendredi en début de soirée, le conseil fédéral de la FSE-CSQ était toujours réuni afin d’étudier cette proposition. Un vote sur la proposition devrait avoir lieu dans les prochaines heures.

En entrevue téléphonique avec La Tribune, M. Bergevin explique qu’une analyse « rigoureuse » du projet d’entente qui est sur la table est réalisée. « Il faut évaluer l’impact que ça va avoir sur les enseignantes et les enseignants en Estrie. »

M. Bergevin ne pouvait pas aborder le contenu de la proposition de règlement sectoriel. Le contenu doit d’abord être présenté aux membres. « Ce que je peux dire c’est qu’il y a des éléments qui sont positifs. Évidemment, on aurait aimé avoir plus. La question qu’on va poser à nos membres éventuellement est : est-ce que c’est satisfaisant ou pas? C’est eux qui vont avoir à prendre la décision finale. »

« Pour l’instant, les discussions sont assez positives, mais je ne présume pas du résultat. Je vais continuer de faire les discussions avec mes collègues et on verra par la suite ce qui sera décidé. »

Si le conseil fédéral vote en faveur de cette proposition de règlement sectoriel, il y aurait donc une entente de principe. L’entente surviendra si les membres de la FSE-CSQ votent en faveur l’entente de principe au début du mois de janvier.

Le salaire et d’autres questions intersectorielles sont toujours en discussion à la table centrale avec le front commun intersyndical du secteur public, dont fait partie la FSE−CSQ.

« Habituellement, le gouvernement attend d’avoir la majorité des ententes sectorielles avant de faire une proposition finale à la table centrale », souligne M. Bergevin.

La potentielle grève générale illimitée en janvier ne serait pas immédiatement à écarter en cas d’entente de principe sur le plan sectoriel. « Pour qu’il y ait la fin des moyens de pression, qui sont en lien avec l’ensemble de la négociation, il faut qu’on ait une entente sur l’ensemble. »

Il insiste cependant sur le fait que les enfants seront de retour à l’école le 8 janvier. Aucune nouvelle date de grève n’a été annoncée pour le moment. « Ce sera en fonction de la conjoncture. On va devoir se revoir au niveau national au début janvier pour regarder la stratégie à adopter. Il reste encore beaucoup d’eau à couler avant qu’on puisse prendre des décisions là-dessus. On va voir si l’aspect sectoriel est satisfaisant. On verra ensuite si on est capable d’obtenir une entente à la table centrale. »

La FSE-CSQ, qui fait partie du front commun, représente 60 % des enseignants au Québec dont les membres du SEE.

Plus de détails à venir.