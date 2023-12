Terrains sportifs abimés: le CSSRS dépose des demandes pour du Phare, Le Ber et Montcalm

Les trois terrains doivent subir une cure de rajeunissement en ce qui concerne le remplacement de l’infrastructure, le drainage et la finition des surfaces. Le terrain situé au pavillon Le Ber dans l’est de Sherbrooke avait notamment été jugé inadéquat et non sécuritaire par des parents en septembre dernier.

Ces demandes d’aide financière ont été déposées dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives sportives et de plein air - Volet 1 (PAFIRSPA).

Les demandes avaient déjà été déposées sous réserve de l’approbation du conseil d’administration, a expliqué lors de la séance le directeur général adjoint à l’administration, Patrick Guillemette.

Lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke le 21 novembre, des résolutions ont été adoptées afin d’appuyer ces projets de mise à niveau. Cet appui était nécessaire pour le CSSRS afin qu’il puisse déposer des demandes au PAFIRSPA.

« On est en partenariat avec la Ville pour faire ces demandes. On espère qu’on aura du financement pour mettre à niveau les terrains », a souligné Sylvain Racette, directeur général du CSSRS.

Selon une estimation sommaire des coûts, les travaux pour les trois projets pourraient s’élever à environ 4,1M$ plus taxes.

Le PAFIRSPA finance 66% des travaux qui sont admissibles jusqu’à concurrence de 20M$. Le CSSRS indique que le reste des travaux pourrait être financé par le biais de la mesure entourant le maintien des bâtiments du ministère de l’Éducation. « On pense que le ministère [de l’Éducation] va être en mesure de financer via une mesure au niveau du drainage entre autres », a expliqué M. Guillemette.

Même si les demandes ont été déposées, rien n’est encore joué pour le CSSRS. « Il faut savoir qu’à partir du moment où on a la résolution du conseil d’adminsitration et la résolution de la Ville, ça ne veut pas dire qu’on est pigé dans le chapeau. On se croise les doigts. Dans les échos, il y a environ une enveloppe de 300M$, et j’ai entendu dire qu’il y avait des milliards en projets », a-t-il ajouté.

M. Racette souligne que les terrains, dans leur état actuel, ne sont pas dangereux. « Un terrain naturel s’use plus à certains endroits. On les entretient. Il y a ce programme et dès qu’on peut venir améliorer nos installations, on le fait. On ne tolérait pas un terrain dangereux. [...] On voit une belle occasion de pouvoir les remonter d’un cran. »