Santé mentale : Mon Shack prend de l’expansion et offre 22 nouveaux logements

Basé à Lennoxville, Mon Shack offre, depuis 2018 une vingtaine de logements supervisés à une clientèle 18-35 ans ayant des besoins en santé mentale. En avril 2022, l’organisme annonçait la création de 22 nouveaux logements pour les personnes de tous âges grâce à des investissements de plus de 5,9 M$ des différents paliers de gouvernement.

Ces 22 logements ont été inaugurés mardi, mais ils sont habités depuis quelques mois. Visiblement émues par cette réalisation, plusieurs personnes, dont la directrice de Mon Shack Josée Parent, ont pris la parole devant dignitaires, locataires et journalistes à l’occasion.

La prise de parole la plus remarquée a cependant été celle d’Anthony Tardif, un jeune homme qui a bénéficié des services de la première mouture de Mon Shack et qui habite désormais au Mon Shack 2.0, nom donné au nouvel ensemble de logements.

« J’ai un intervenant qui vient une fois par mois, mais il peut venir plus souvent si j’en ai besoin. Il va venir et s’assurer que je suis stable, que je prends ma médication comme il faut et que je ne me désorganise pas, tant sur le plan du sommeil que sur celui de l’alimentation », explique-t-il lorsque questionné à savoir quelle forme peut prendre le « soutien léger » offert à l’établissement.

Avant d’arriver à Mon Shack, la problématique de santé mentale de M. Tardif lui faisait vivre des hallucinations auditives et visuelles, notamment, qui lui valaient d’être hospitalisé souvent et longtemps, parfois pendant un mois.

«Aujourd’hui, je ne sais pas depuis combien de temps, mais je ne suis plus hospitalisé à cause de ça. Je peux gérer mes symptômes de façon autonome. Si c’est trop intense, je vais en parler au 811 ou à un proche. J’ai plusieurs outils à ma disposition pour rester stable», témoigne-t-il.

«Cette autonomie m’a permis de retrouver le moi qui est capable de vivre ses émotions, faire des activités qu’il aime et de voir sa famille sans être envahi par la maladie», ajoute-t-il.

Anthony Tardif a témoigné de son parcours devant plusieurs invités mardi. Sa vie a changé complètement depuis son arrivée à Mon Shack. (Maxime Picard/La Tribune)

Un service essentiel

Josée Parent était visiblement très fière de la sortie de l’un de ses locataires. «Ils m’en donnent tellement», souffle-t-elle en entrevue avec différents médias après l’annonce.

«Ces logements sont essentiels, car ils répondent à un besoin de la population. En 2018, on a ouvert le premier Shack, qui est destiné aux 18-35 ans. On recevait beaucoup d’appels de gens qui avaient 45-50 ans. Ce n’est pas parce qu’on a 50 ans que notre schizophrénie a disparu. On a besoin d’un environnement plus sécuritaire, soutenant, qui nous permet de garder la stabilité acquise», indique Mme Parent.

«Ça permet aussi une transition, continue-t-elle. Les jeunes qui arrivent à Mon Shack entre 18 et 35 ans vont développer leur autonomie et stabiliser leur situation. S’ils sortent de Mon Shack et se retrouvent dans un environnement inadéquat, on augmente les risques de rechuter.»

Plusieurs locataires du premier Mon Shack, comme Anthony, vivent aujourd’hui au Mon Shack 2.0. Qu’ils soient ou non passés par le premier Mon Shack, l’objectif est aussi d’amener un esprit de communauté à l’établissement, selon Mme Parent.

«On s’entraide beaucoup», remarque Anthony Tardif, qui explique qu’il y a de nombreux soupers organisés entre les locataires et que chacun met son grain de sel pour aider les autres au besoin.

Pour les locataires, une aide provenant du Programme de supplément au loyer de la Société de l’habitation du Québec (SHQ) sera disponible pour assurer que le caractère abordable du projet demeure. Cette aide sera assumée à 90% par la SHQ et 10% par la Ville de Sherbrooke.

Josée Parent était très émotive lors de la conférence de presse. Les députées fédérale et provinciale, Marie-Claude Bibeau et Geneviève Hébert, ainsi que le maire suppléant de Sherbrooke, Raïs Kibonge, étaient aussi présents. (Maxime Picard/La Tribune)

Financement du communautaire

Josée Parent a profité de l’occasion pour rappeler l’importance de financer le milieu communautaire adéquatement pour venir en aide au réseau de la santé.

Elle en avait déjà fait part directement au PDG du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, déplorant que le communautaire ne soit rien de moins que «le cheap labor du CIUSSS».

«Le financement, c’est important. Investir dans le communautaire, c’est économiser aussi sur les services de proximité et sur les consultations et les hospitalisations qui n’auront pas lieu grâce à l’accès qu’on offre. [...] Si vous saviez le nombre d’heures consacrées à essayer de trouver du financement par le biais de fondations ou autres. Ce temps-là, il n’est pas consacré aux services directs aux personnes», souligne-t-elle.

«Mais au-delà du financement, c’est un problème de collaboration, poursuit-elle. Il faut que les grandes institutions arrêtent de travailler en silo. Si on travaille ensemble, ça va être payant.»

Univers-Shack

Mon Shack 2.0 offrira aussi l’Univers-Shack, un projet de laboratoire vivant en partenariat avec les universités de Sherbrooke et Bishop’s.

L’établissement deviendra donc un «tremplin» pour les étudiants de ces deux universités, qui pourront mettre en pratique ce qu’ils apprennent sur les bancs d’école au bénéfice des locataires, selon Mme Parent.