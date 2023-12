Un vent d’optimisme à la STS pour ses revenus 2024

Pour l’année à venir, la Ville de Sherbrooke a prévu une contribution de 23,5 M$ à la STS sur un revenu total de celle-ci de 50,9 M$, si on exclut le projet de vélos libre-service. Une situation loin de son éternel objectif de « tiers-tiers-tiers », soit une répartition à parts égales entre le municipal, le provincial et les revenus autonomes.

De leur côté, les revenus autonomes et le provincial contribueraient chacun à 27 % des revenus de la STS en 2024. Lors de son budget 2023, ceux-ci assumaient respectivement 26 et 24 % de ses revenus, tandis que la Ville prenait la grande part du gâteau avec 48 %, en excluant le projet de vélos libre-service.

Une comparaison de la répartition des revenus de la STS selon ses budgets 2023 et 2024. (Société de transport de Sherbrooke)

Les sommes demandées à la Ville pour 2024 étaient même au départ de 1,7 M$ plus élevées, relate Marc Denault, président de la STS et conseiller municipal du district du Golf. Or, des représentations auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable ont finalement permis de gonfler la participation provinciale garantie de 11,8 à 13,6 M$, explique-t-il.

Budget bonifié

D’autres bonnes nouvelles seraient cependant attendues de la part du Ministère, ajoute M. Denault. Rien d’officiel sur papier, précise-t-il, mais plusieurs engagements feraient espérer des montants additionnels significatifs pour le réseau de transport en commun de la Ville.

Or, peu importe l’issue de ces discussions, l’orientation de Sherbrooke n’est pas de reculer sur sa contribution financière, assure M. Denault. Ce seront donc les revenus totaux de la STS qui seront augmentés. « L’optique en général est de s’assurer que les partenaires actuels soient au même rendez-vous, explique le conseiller. On veut maintenir le même niveau de service et le bonifier. C’est une corde sensible, on le sait : le gouvernement, à partir du moment où on leur demande des contributions additionnelles et qu’on réduit ou qu’on met la gratuité, ce n’est pas ça qu’ils cherchent. Ils veulent l’optimisation. On va attendre d’avoir les vrais chiffres on n’a eu que des confirmations verbales, mais on devrait être en mesure de faire des projets des plus intéressants. »

Nouveaux services, nouveaux modes de paiements

Fort d’une fréquentation de ses services exceptionnelle en 2023, soit 8 % de plus que l’achalandage pré pandémique de 2019, l’organisme se montre d’autant plus optimiste pour 2024. Une augmentation de ses revenus autonomes de pas moins de 9,6 % (de 12,6 à 13,8 M$) est prévue pour l’année à venir, pour une majoration tarifaire de seulement 2,11 %.

La balance se retrouve donc majoritairement dans les projections d’achalandage, explique M. Denault.

« À l’heure actuelle, des dix membres de l’Association du transport urbain du Québec, qui représente 99 % de déplacements de la province, il n’y en a pas beaucoup qui parlent d’augmentation et de bonification de services. On peut dire qu’à Sherbrooke, on a vraiment un microclimat en lien avec l’achalandage qui est au rendez-vous depuis longue date. » — Marc Denault, président de la STS

Celui-ci se montre confiant que l’ajout de 17 350 heures de services, équivalant à des investissements de 900 000 $, contribuera d’autant plus à stimuler l’utilisation des autobus urbains.

« On a 3 % d’ajout de services. C’est quand même une année significative, mais il y a des enjeux majeurs : entre autres l’échangeur Darche, qui est tout près de 300 000 $ à lui seul. L’impact que ça a sur la ligne 3 et sur l’ensemble du réseau, c’est qu’on doit bonifier le réseau pour s’assurer de sa fiabilité. On le réalise, ça crée un émoi sur l’ensemble du réseau. »

Le reste des investissements sont principalement répartis dans des bonifications de services et l’amélioration de la fiabilité de l’ensemble du réseau, dit-il. « Il y a des secteurs qui sont en demande de service. On le sait, à partir du moment où on augmente la fréquence sur certaines lignes, les clients sont au rendez-vous, et en plus parfois ça atténue la lourdeur ou l’achalandage en période de pointe. On l’étale. »

Marc Denault, président Société de transport de Sherbrooke (Maxime Picard/La Tribune)

Rappelons que les tarifs 2024 ne prévoient pas de changement sur le « titre un passage », qui demeure à 3,75 $, ou 3,50 $ avec une carte à puce occasionnelle. Cependant, le titre mensuel régulier passe de 85 $ à 87,50 $ alors que le titre réduit pour les 21 ans et moins passe de 64,50 $ à 66,50 $. Le tarif mensuel pour aînés grimpe de 1,25 $ alors que le forfait familial augmente de 2 $.

Heureux sont également ceux qui rêvent de payer leur passage directement par carte de crédit. La Société s’est réservée 1 M$ pour l’implantation de ce service d’ici la fin 2024. Les modalités restent à voir, note M. Denault, mais il sera possiblement aussi question de guichets et de portefeuilles électroniques. « On a vu dans les grandes villes que les endroits où on a implanté ce type de paiements-là, on est allés chercher 30 % d’augmentation d’achalandage. »

Défis d’électrification

Parmi les postes de dépenses remarqués, cette année, la sécurisation du garage de la STS contre les incendies nécessitera des investissements de 3,3 M$. « La gestion du risque dans de nouvelles technologies est toujours d’envergure, note M. Denault. Si on met 100 autobus ensemble sans aucune protection entre ceux-ci, et que ça prend feu... une batterie ça s’alimente avec l’air, et l’eau n’a aucun impact. Ce qu’on peut comprendre, c’est qu’on est mieux de les entreposer par groupe. »

Des murs coupe-feu devront donc être installés à différents endroits stratégiques du garage de la STS, qui devra aussi être agrandi, tandis que les systèmes de gicleurs devront être mis à jour.

Pour le moment, la STS prévoit l’acquisition de 11 autobus, ses premiers 100 % électriques, en 2024. Un produit dont la forte demande est source de bien maux de têtes. Si bien que l’achat de 11 autobus usagés au diesel à la société de transport de Longueuil a été nécessaire, dernièrement, afin de répondre à court terme aux besoins de services.

« Actuellement, on a des véhicules [électriques] qui sont prêts, mais il manque de composantes. Avec les fournisseurs, ils sont en train de tester certaines technologies. On s’attend à les avoir en début de 2024, mais c’est quand même une nouvelle technologie, c’est-à-dire qu’on est très vulnérables. »

La moitié de la flotte de la STS est composée de véhicules hybrides, à l’heure actuelle. Pour le budget 2024, 8,3 M$ sont prévus pour l’électrification de ses transports, et 6,6 M$ sont dédiés à l’agrandissement de l’infrastructure. Jeudi soir, la STS a d’ailleurs officiellement octroyé un contrat de 4M$ à Hitachi pour l’obtention de ses bornes de recharge électriques.

« Ce sont des dépenses additionnelles, mais qui heureusement sont subventionnées jusqu’à 95 % pour l’électrification des transports », précise M. Denault, mentionnant que Sherbrooke a la chance d’être « la plus petite des grosses sociétés, ou la plus grosses des petites », ce qui lui permet notamment d’éviter la reconstruction complète d’un garage, comme c’est le cas ailleurs.