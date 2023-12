La participation de Suzy Rainville à cette édition spéciale, appelée Les Chefs! - L’affrontement, a été annoncée officiellement lundi. Celle-ci représentera la Saison 6, lors de laquelle elle avait été éliminée en demi-finale. Les candidats, sélectionnés parmi 150 chefs cuisiniers ayant déjà participé à l’émission, ont tous en commun « de s’être hautement illustrés dans le milieu culinaire depuis leur participation aux Chefs! », selon la production.

« Ils m’ont demandé si j’avais de l’intérêt pour le refaire en me parlant d’un nouveau concept, raconte Mme Rainville à La Tribune. J’ai tout de suite répondu que j’étais intéressée. La dernière fois, ça avait été tellement une belle expérience que je n’ai pas hésité une seconde. »

Neuf ans plus tard, donc, elle retournera derrière les fourneaux du plateau de l’émission. C’est une Suzy de 33 ans, plus confiante et plus expérimentée, assurément, à laquelle auront droit les téléspectateurs. « Je pars aussi avec l’idée que c’est de la télé, aussi. Je n’en avais jamais fait avant la première fois. De partir avec cette expérience là, ça peut juste m’aider. De savoir comment ça se passe sur place. Pour ce qui est de la cuisine, je ne suis pas inquiète non plus. Je pense que j’ai une cuisine assez créative et que je pourrai me débrouiller », dit celle qui qualifie aussi sa cuisine de « fine et délicate ».

« Quand on me demande si j’ai une spécialité, je réponds que c’est de bien faire les choses », lance-t-elle.

Des craintes pour les défis à venir ? « Je suis ouverte à tout, répond-elle. On m’a parlé un peu de pâtisserie, j’en ai vu dans les autres années alors peut-être qu’on en aura. Je pense que j’arrive à me débrouiller, mais que je n’arrive pas à maîtriser encore tout ça. À part ça, je n’ai pas vraiment peur de grand chose. J’y vais à fond et je vais faire ce qu’on me demande. »

Suzy Rainville retournera à l'émission Les Chefs! pour une édition spéciale rassemblant un représentant par saison.

Apprentissages

Lorsqu’elle resonge à son passage à son aventure de 2015, la chef se souvient d’avoir été particulièrement peu confiante. « Je m’étais inscrite, mais je ne savais même pas si je pouvais faire ça. On me l’avait dit dès le premier épisode, de prendre ma place et de montrer ce que je savais faire, parce que si j’étais là, c’est que je pouvais le faire. Alors j’ai suivi les conseils et j’ai tout donné. »

La production de l’émission a également annoncé que trois nouveaux candidats « livreront une audition ultime lors du premier épisode de la saison » et qu’un seul pourra joindre la brigade des anciens pour devenir le représentant de cette 13e saison, pour un total de 13 concurrents.

L’émission, qui promet « exploits culinaires, nostalgie et dépassement de soi » sera animée par Elyse Marquis, qui sera accompagnée des quatre juges permanents Normand Laprise, Pasquale Vari, Isabelle Deschamps Plante et Jean-Luc Boulay.

Colombe St-Pierre occupera pour une troisième année le rôle de coach pour la brigade. Une nouvelle qui ravit Mme Rainville, qui avance suivre de près la cuisine de la chef Bas-Laurentienne. « Elle a vraiment une belle philosophie de cuisine, elle explique bien et s’exprime bien, j’ai très hâte de la rencontrer », dit-elle.

Sept ans sur la Well

Le restaurant Baumann, installé sur la Wellington Sud, a fêté ses sept ans d’existence, en septembre dernier. « Ça va bien, on a su tirer notre épingle du jeu, si on veut, avec la pandémie croit Mme Rainville. C’est certain que chaque année est différente maintenant et qu’on ne sait plus sur quel pied danser. Les gens ont changé leurs habitudes de consommation. Le mois de décembre a été bon, mais il a déjà été meilleur. Les gens veulent être peut-être un peu plus prudent. »

Tous les participants à la 13e saison des Chefs!