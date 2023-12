La Saint-François demeurera sous le niveau «alerte», selon la Ville

Le niveau de la rivière devrait atteindre son maximum mardi matin et il devrait revenir à la baisse par la suite, indique-t-on du côté de la municipalité.

Martin Primeau directeur et coordonnateur de la sécurité civile au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Les quantités de pluie anticipées et le ruissellement relié à la fonte du couvert de neige vont toutefois favoriser la hausse du niveau de la rivière Saint-François au cours des prochaines heures, souligne Martin Primeau, coordonnateur des mesures d’urgence du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke.

La sonde près du pont Aylmer au centre-ville de Sherbrooke demeurera sous la barre du niveau «alerte», conformément au plan particulier d’intervention associé aux risques d’inondation, ajoute la Ville.

La situation évolutive est suivie de près. En cas de nécessité, d’autres bulletins seront transmis. Le seuil de « veille » a été atteint peu avamt 15h lundi.

On mise sur le fait que la pluie a pris une pause au début d’après-midi lundi et que des températures plus froides prendront place au cours des prochains jours, notamment.

Il est possible de suivre le niveau de l’eau en direct. On y remarque que le niveau de la Saint-François a commencé à augmenter vers 6h lundi matin.

Rappelons qu’Environnement Canada a prévu des accumulations de 30 à 50 millimètres de pluie jusqu’à mardi matin. À cela, s’ajoutent des températures chaudes pour ce temps-ci de l’année, atteignant les 14 degrés lundi.

Des stations de ski de la région ont fermé leurs pentes lundi matin en raison du mauvais temps.