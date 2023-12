Il faudra être patient pour les projets de mobilité durable, prévient Laure Letarte-Lavoie

L’année 2024 en sera une de transition, puisque Sherbrooke mettra en place son Bureau de projets pour la mise en œuvre d’un réseau structurant en transport et mobilité, rappelle Laure Letarte-Lavoie, en soulignant que 2024 sera marquée par beaucoup d’analyses.

Rappelons que la Ville de Sherbrooke a lancé une transformation organisationnelle qui prendra effet le 1er janvier. Elle prévoit la création de deux entités, soit le Service du développement stratégique du territoire (SDST) et le Bureau de projets pour la mise en œuvre d’un réseau structurant en transport et mobilité.

Laure Letarte-Lavoie, conseillère municipale du district de l'Hôtel-Dieu (Jocelyn Riendeau, archives La Tribune)

«Je ne vais pas vous mentir; il ne va pas beaucoup se rajouter de pistes cyclables cette année», note la conseillère. Les nouvelles entités doivent notamment permettre d’anticiper et de planifier les besoins de mobilité.

Autre changement, la mobilité, qui était auparavant traitée dans les travaux de la Commission de l’environnement et de la mobilité, se retrouve sous l’égide de la Commission de l’aménagement du territoire (CAT). Les commissions municipales ont pour mission d’analyser certains dossiers et enjeux et de formuler des recommandations au conseil municipal.

Laure Letarte-Lavoie se réjouit des investissements prévus en mobilité durable. «Je pense qu’on était rendu là», dit-elle en soulignant qu’il s’agit néanmoins d’un choix politique.

«J’aimerais que ça aille plus rapidement, mais comme élue et administratrice de la Ville, on ne peut pas faire n’importe comment.» — Laure Letarte-Lavoie

Quelques projets

L’éclairage de la piste cyclable de l’axe de la Magog figure dans les projets de 2024; une somme de 50 000 $ est prévue.

«Elle est déneigée, mais on veut qu’elle soit éclairée», note-t-elle, en soulignant que des analyses photométriques devront être faites, notamment en l’absence de poteaux électriques à certains tronçons.

De «gros morceaux» attendus et espérés par les cyclistes devront attendre, comme certaines voies cyclables sur Belvédère ou sur le boulevard Jacques-Cartier ou encore le lien cyclable du pont Alymer.

Pour ce qui est de la piste cyclable sous l’échangeur Darche, la Ville doit attendre que les travaux du ministère soient terminés, parce qu’elle n’a pas le droit d’y être en même temps, souligne la conseillère du district de l’Hôtel-Dieu.

«Il faut attendre que Québec ait terminé. Des fois, on est tributaire de tout ça.»

Le projet Humano District prévoit 65 logements à compter de juillet 2024 dans la Maison générale des Soeurs de la Petite-Famille. Une piste multifonctionnelle reliant le site à l'UdeS, de même qu'aux rues Galt et Lalemant, doit être aménagée cette année. (Archives, La Tribune, Maxime Picard)

Une somme de 640 000 $ a aussi été prévue au budget de la Ville de Sherbrooke pour la réalisation d’une piste multifonctionnelle sur le site d’Humano District, ce projet immobilier qui doit redonner vie au Monastère des Sœurs de la Petite-Famille, aux abords de la rue Galt Ouest et face au pont Jacques-Cartier.

Un investissement de 160 000 $ est prévu par le partenaire immobilier pour ce projet de piste, selon des documents de la Ville. L’entente entre les deux partenaires prévoit notamment qu’elle sera éclairée et déneigée.

Selon le promoteur Matthieu Cardinal, celle-ci doit notamment relier le campus de l’Université de Sherbrooke, de même que les rues Galt Ouest et Lalemant. La première phase de construction se déroule très bien, fait-il valoir.

«Les échéanciers sont respectés, ça va bien pour la mise en service… et peut-être même avant!» La Maison générale doit accueillir 65 logements à compter de juillet 2024, et la nouvelle construction, qui doit être prête en septembre 2024, comptera 143 unités.

En outre, parmi les projets qui devraient être réalisés cette année par la Ville, on retrouve un nouveau trottoir et un lien cyclable sur la rue Bertrand-Fabi, entre la rue Varenne et Charny.

L’organisation municipale doit aussi poursuivre la mise aux normes de plusieurs passages pour piétons.