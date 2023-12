Baisse des frais de scolarité pour certains étudiants : l’UdeS ne craint pas de pertes financières

La future mesure gouvernementale abaissant les droits de scolarité pour les Français et les Belges francophones ne devrait pas engendrer de pertes financières pour l’UdeS, selon la vice-rectrice aux études et aux relations internationales de l’UdeS, Christine Hudon.

«Sur le plan financier, il ne devrait pas y avoir de différence, puisqu’une partie des frais que paient actuellement les étudiants français et belges est retournée au Ministère [de l’Enseignement supérieur]. Celui-ci verse ensuite aux universités une subvention qui équivaut à la subvention versée pour un étudiant québécois. Donc, en principe, la subvention ne devrait pas changer», mentionne-t-elle tout en ajoutant que le tout reste à confirmer en fonction des modalités qui seront annoncées par le gouvernement.

La Presse a révélé mercredi matin que le gouvernement du Québec envisage de réduire les frais de scolarité pour les étudiants français et belges francophones dans l’optique « d’attirer plus de francophones au Québec ».

Une entente avec la Suisse pourrait également être négociée par Québec, apprend-on. D’après leurs informations, ces étudiants paieraient les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois soit 2880$ annuellement. Il s’agirait donc d’un retour au modèle tarifaire d’avant 2015, explique La Presse.

Des étudiants en hausse à l’UdeS

Depuis l’année scolaire 2015-2016, le nombre d’étudiants français et belges francophones est pratiquement en constante augmentation à l’exception des années pandémiques à l’UdeS. De 2015-2016 à 2019-2020, le nombre total est passé de 1224 à 1379.

En 2022-2023, l’UdeS comptait 1469 étudiants français, 97 étudiants belges et 15 étudiants suisses.

Les revenus de l’UdeS liés aux droits de scolarité pour l’enseignement régulier s’élèvent à environ 62,7 M$ selon l’exercice financier qui s’est terminé le 30 avril 2023. Dans son budget 2023-2024, l’UdeS prévoyait que 12% de ses revenus allaient découler des droits de scolarité selon sa répartition des revenus.

Christine Hudon croit que la baisse des droits de scolarité pour les étudiants français et belges francophones pourrait permettre d’attirer plus d’étudiants francophones dans la province.

«On sait que plusieurs étudiants français et belges francophones sont intéressés par des études au Québec. La mesure pourrait permettre à ceux d’entre eux qui ont des moyens plus limités de réaliser un tel projet d’études. De ce point de vue, c’est une bonne nouvelle. Comme on ne connait pas encore les modalités précises du programme qui sera mis en place, il est difficile d’en dire plus pour le moment.» — Christine Hudon

Selon Christine Hudon, le retour au modèle de tarification d’avant 2015 «pourrait contribuer à augmenter les inscriptions des étudiants français et belges francophones dans les programmes de premier cycle, mais l’impact réel reste à déterminer». Notons que les étudiants au deuxième et au troisième cycle ne seraient pas affectés par cette baisse des frais de scolarité puisqu’ils paient déjà le même tarif que les étudiants québécois.

Actuellement, les étudiants français et belges à l’UdeS qui suivent une formation de premier cycle sont assujettis à la même grille tarifaire que les étudiants canadiens non résidents du Québec soit environ 9000$ par année. Cette somme passera à minimum 12 000$ dès l’année universitaire 2024-2025 puisque la ministre de l’Enseignement supérieur a confirmé la hausse jeudi pour les étudiants canadiens non résidents du Québec.

À titre comparatif, les étudiants internationaux, à l’exception des Français et des Belges francophones, qui étudient dans des programmes de premier cycle en Arts, en environnement et lettres et sciences humaines et en éducation, paient, au moment d’écrire ces lignes, des droits de scolarité de plus de 20 000$ par année. Ce montant se chiffre à près de 30 000$ annuellement pour les programmes en droit, génie, informatique, sciences pures, sciences de l’activité physique et sciences de la santé.