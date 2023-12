La Ville ouvre les vannes pour financer Hydro-Sherbrooke

Ces investissements ne se font pas en raison d’une dégradation du réseau, mais plutôt en raison du fort potentiel d’Hydro-Sherbrooke selon le maire Rais Kibonge.

«On voit une opportunité puisqu’on est en pleine croissance, indique-t-il. Dans les cinq dernières années, il y a 10 000 personnes qui sont venues s’installer à Sherbrooke et le marché de la construction n’arrête pas. C’est du travail en amont et de la prévoyance et au lieu d’attendre et de voir de grosses coupures électriques et de ne plus être en mesure de fournir. Pourquoi ne pas déjà investir dans le réseau pour s’assurer une fiabilité?»

Le budget d’immobilisation représente à lui seul 93 220 000$ d’ici 2028. Parmi les projets majeurs, on note l’achat de compteurs communicants (6 M$), le remplacement de transformateurs (8,1 M$) ainsi que des travaux de rénovation à la Centrale Weedon en 2027 (7,5 M$). Un 3 millions est déjà mis de côté pour l’ajout d’un 5e poste de distribution (voir autre texte).

Importants travaux

D’importants travaux auront également lieu en 2024 au poste Saint-François au coût de 4 millions.

«Il y a une bonne remise à neuf, explique Christian Laprise, directeur de la société municipale. On refait complètement le bâtiment. On déplace l’entrée des lignes et on refait les bases de béton. On ne change pas tout l’équipement, mais on modernise les contrôles. On sécurise aussi le bâtiment qui est vieillot un peu.»

D’importants travaux se poursuivront en 2024 au poste Saint-François. (Claude Plante/La Tribune)

Des investissements prévus dans d’autres secteurs concernent également la société municipale. Dans les sommes pour la transition numérique prévue par la Ville jusqu’en 2028, 5,5 millions sont injectés pour la mise en place d’un nouveau système de facturation chez Hydro-Sherbrooke. Ce système permettra la mise en place d’une tarification dynamique. Plus de 6,8 millions sont également prévus pour le remplacement des véhicules.

En outre, de nombreux travaux ou remplacement d’équipement auront lieu aux Centrales Memphrémagog, Abénaquis, Frontenac, Drummond, Westbury, Weedon et Paton ainsi qu’aux postes de distribution Galt, Gaston-Massé et Orford.

Toujours de la rentabilité

Hydro-Sherbrooke contribue à la hauteur de 25 millions au budget de fonctionnement 2024 de Sherbrooke ce qui correspond 5,9% des revenus totaux. Ces investissements et l’ajout d’un 5e poste ne changeront pas les perspectives de rentabilité d’Hydro-Sherbrooke qui ne produit que 3,5% de l’électricité qu’elle distribue.

«Ça fait très longtemps qu’on est davantage un distributeur qu’un producteur, mais ça n’empêche pas d’être rentable. On peut aller chercher une marge sur la distribution et on assure aussi le transport.» — Christian Laprise

En matière de production d’énergie, les opportunités seront très minces d’accroître la production dans les prochaines années pour Hydro-Sherbrooke.

«On n’a pas le territoire pour créer de nouvelles sources d’énergie, résume M. Laprise. C’est très minime ce qu’on peut ajouter. L’éolien, ça prend un territoire favorable au vent et pas trop proche des résidences. Notre territoire est trop dense. Et même si on mettait des panneaux solaires pour alimenter le jour, ça nous prendrait quand même un 5e poste pour alimenter le matin et le soir.»