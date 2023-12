Une 41e édition des Paniers de l’Espoir record

«On est extrêmement contents», lance d’emblée Mme Rodrigue dans les locaux de la Fondation Rock-Guertin. «C’est une journée record pour la fondation de pouvoir livrer autant de paniers en une journée.»

Au total, 300 bénévoles circulaient vendredi sur les routes dans 50 camions différents pour distribuer les paniers et 200 bénévoles étaient également présents à la chaîne de montage.

D’après Mme Rodrigue, plus de 1000 familles avaient fait une demande à la Fondation Rock-Guertin, mais beaucoup plus en recevront. «On espère d’être capable d’en faire le plus possible aujourd’hui», note-t-elle.

Solange Rodrigue était à la tête de plusieurs centaines de bénévoles vendredi. (Jean Roy/La Tribune)

Pour remplir la demande très élevée en cette période d’inflation, l’organisme a dû s’adapter. «C’était de repenser ce qui avait déjà été fait pour essayer d’en faire encore plus», explique Mme Rodrigue en spécifiant qu’il a fallu être «créatif».

«On n’aurait jamais pu le faire sans l’apport des bénévoles. Avoir autant de personnes en même temps, au même endroit, qui nous donnent leur journée. C’est quand même extraordinaire.» — Solange Rodrigue

Encore une fois cette année, elle tient aussi à remercier les Sherbrookois. «Ils ont été très généreux tant au niveau des denrées en entreprise, tant au niveau des dons en ligne. On ne peut pas espérer mieux pour réussir une opération de cette envergure-là.»

De nombreux bénévoles s'occupaient de la chaîne de montage à la Fondation Rock-Guertin. (Jean Roy/La Tribune)

«Une histoire de famille» pour certains bénévoles

Parmi tous les bénévoles présents vendredi, plusieurs visages des années antérieures étaient de retour. «Je commence mon temps des Fêtes avec Rock-Guertin, avec la livraison des Paniers de l’Espoir. Ça fait 24 ans que je fais ça et j’ai toujours aimé ça. C’est une journée remplie de bonheur, de gratitude. C’est vraiment positif», témoigne la bénévole Véronique Roy.

Grâce à son implication à la Fondation Rock-Guertin, plusieurs membres de sa famille l’ont suivie et reviennent maintenant tous les ans. «C’est ma sœur qui a commencé dans la fondation et‚ dans notre famille, on s’entraide déjà. Quand elle a parlé de la fondation, c’était juste naturel d’embarquer avec elle. J’ai commencé ça comme ça et après on a impliqué les amis. Ça fait maintenant une histoire de famille», raconte de son côté Pamela Roy, impliquée depuis 14 ans.

Véronique Roy, Pamela Roy, Isabelle Nadeau, Jeremy Houle, Simon Fortin, Philip Poulin, Mélissa Beauchemin et Steve Bernard forment un groupe de bénévoles qui revient chaque année. (Jean Roy/La Tribune)

À travers les années en tant que bénévole, elles ont vu la Fondation Rock-Guertin se développer. «Au début, il y avait beaucoup moins de bénévoles au niveau des livreurs. C’était plus petit», se rappelle Véronique Roy.

«Plus ça allait, il y a eu l’entrepôt, ça l’a grossi. Il y a beaucoup plus de monde qui s’implique. Aussitôt qu’ils ont commencé, ils veulent toujours revenir année après année. On répand le bonheur et ça paraît chez les autres. C’est contagieux.» — Véronique Roy

«C’est tellement gros que c’est quasiment rendu surréel, partage de son côté Pamela Roy. Tous les bénévoles qui s’impliquent, de voir les mêmes visages qui se répètent d’année en année, c’est beau de voir ça.»

«Les gens, on le sent qu’ils sont très touchés chaque fois qu’on arrive. Ils sont soulagés même.»

Le groupe de bénévoles qui se surnomme «Les sœurs Roy» prévoit revenir à nouveau pour les prochaines éditions.