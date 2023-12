Un appel d’intérêt bientôt lancé pour les vélos en libre-service à Sherbrooke

«L’appel d’intérêt est prêt. Il devrait partir début janvier», commente le conseiller municipal Marc Denault, également président de la Société de transport de Sherbrooke (STS), tout en n’excluant pas la fin décembre comme échéancier.

«On veut être les premiers sur les bureaux des fournisseurs pour s’assurer d’être les premiers dans l’opportunité. Dans les années passées, on a vu des ruptures de stock pour certaines composantes...»

Une somme de 200 000$ a été prévue au budget 2024 de la Ville pour ce dossier, alors qu’auparavant il était plutôt question d’une somme de l’ordre de 750 000$.

«Dans les efforts que l’on demandait à la STS d’un point de vue budgétaire, on va inclure plus de responsabilités à la STS pour donner un coup de main au démarrage du projet.»

En outre, une stratégie vise à aller chercher des revenus, note le conseiller.

Le projet était initialement prévu en 2022; un autre report est survenu pendant l’année en raison de la faillite de Bewegen, alors partenaire de Sherbrooke. Le contrat était alors évalué à quelque 2,2 M$. Sherbrooke bénéficie d’une subvention du gouvernement provincial d’un peu plus d’un million de dollars, soit l’équivalent d’environ 50% du coût d’acquisition estimé.

À Montréal, le système de vélopartage Bixi connaît beaucoup de succès. (Archives, La Presse)

À terme, le projet doit compter 800 vélos. Le premier déploiement visait autour de 250 vélos. Il est encore trop tôt pour dire combien en comptera cette première phase.

«Ça va dépendre du prix. En parlant à l’industrie et des commerçants locaux, les prix semblent avoir été ajustés à la baisse. C’est peut-être une bonne nouvelle, on ne le sait pas. On espère être en mesure de maximiser le montant par le nombre de vélos», indique M. Denault, en soulignant que le nombre de 250 est toujours souhaité.

«On a commencé des démarches avec des commerçants locaux qui veulent s’associer au projet... Le protocole est en rédaction actuellement [...] Certaines entreprises et des pôles commerciaux avaient déjà élaboré un scénario de VLS. On leur a dit: attendez, on va amener une proposition, pour faire en sorte de mutualiser l’ensemble des vélos...» Il indique que la réponse est favorable.

Le conseiller municipal Marc Denault, également président de la Société de transport de Sherbrooke (STS). (Jocelyn Riendeau, archives, La Tribune)

Il dit vouloir sensibiliser les entreprises locales et de l’extérieur à l’existence de cette initiative.

«Si on s’associe à des gens et des institutions, on va être capable d’atteindre un nombre considérable de vélos.»

Il observe qu’avec 250 vélos, il ne sera pas possible de couvrir l’ensemble de la zone prioritaire du déploiement.

Bixi, à Montréal, connaît beaucoup de succès. «Il faut juste ne pas créer de fausses attentes. Il va y avoir un premier déploiement qui va se faire et on va y aller avec plusieurs séquences pour s’assurer d’optimiser le déploiement sur le territoire de Sherbrooke.»