L’exemption de Bishop’s fait des heureux en Estrie

Jean Perrault, ancien maire de Sherbrooke, a participé à un comité de sauvetage de l’Université Bishop’s dans les dernières semaines. Il se réjouit que le gouvernement reconnaisse que Bishop’s ne soit pas une menace au français dans la région.

«Pour la communauté de Sherbrooke et de l’Estrie, c’est exceptionnel. On sait que Bishop’s, c’est 200 M$ dans notre communauté.»

Jeudi matin, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a annoncé que l’Université Bishop’s pourra continuer d’accueillir des étudiants canadiens hors Québec au tarif actuel, soit environ 9000$ par année.

La mobilisation a joué un rôle important dans ce dossier aux yeux de M. Perrault. «Le comité de mobilisation a travaillé très fort pour influencer et démontrer notre niveau d’appartenance à la communauté. J’aime ça dire aux Anglais ‘’regardez, [nous] les francophones, on vient de défendre les anglophones de Bishop’s‘’, dit-il en riant. Je suis ravi. On a fait ça en peu de temps.»

À la fin octobre, une mobilisation visant à sauver l’Université Bishop’s avait rassemblé plusieurs centaines de personnes dans un Théâtre Centennial bondé.

Bishop’s a eu chaud, croit M. Perrault. Il croit que l’obligation de franciser 80% des étudiants de premier cycle sera difficile à atteindre à ses yeux. Pour l’ex-politicien, Bishop’s « n’aurait jamais dû être dans cette discussion-là » comme la réalité linguistique n’est pas là même à Sherbrooke qu’à Montréal.

«Quand j’étais maire de Sherbrooke, j’aimais ça dire aux industriels et aux investisseurs qu’il était possible d’élever nos enfants du primaire à l’université en français et en anglais.»

Le maire suppléant de Sherbrooke, Raïs Kibonge, croit que la mobilisation de la communauté estrienne visant à montrer que Bishop’s n’était pas un danger pour le français en Estrie est l’un des facteurs qui a fait pencher la balance. « Je pense que ce message s’est rendu à Québec par l’intermédiaire de différentes personnes. C’est rare de voir un sujet qui met autant les gens unanimes. »

Il explique que la Ville de Sherbrooke a « surtout fait des appuis » dans ce dossier. « On a expliqué à quel point Bishop’s est importante non seulement pour Lennoxville et pour l’Estrie, l’apport financier qu’elle avait et aussi le fait qu’elle permettait à des entreprises de venir s’établir ici en sachant qu’elle allait trouver un bon taux de personnes bilingues et qui auraient de l’éducation dans les deux langues.»

La présidente de l’association étudiante Bishop’s University Students’ Representative Council, Sophia Stacey, n’était pas disponible jeudi en après-midi pour s’entretenir avec La Tribune. « Merci à tous les étudiants et à tous les membres de la communauté qui ont participé à cette mobilisation qui a mené à l’annonce d’aujourd’hui. Ça n’aurait pas été possible sans votre travail acharné », a-t-elle mentionné en anglais dans une vidéo publiée sur Instagram.