La réserve en logement social double pour atteindre 8 M$ à Sherbrooke

Un total de 8 M$ sera en effet versé pour appuyer à la fois les projets qui attendent dans le pipeline du programme de logement abordable du Québec (PHAQ), qui a encore livré peu de résultats pour le moment, et le programme maison lancé par la Ville cet automne.

L’objectif est de financer l’ajout de 200 unités de logements sociaux, abordables ou communautaires à Sherbrooke, ce qui était l’objectif ciblé en campagne par Sherbrooke Citoyen, qui espérait ainsi voir 1000 unités de plus en cinq ans.

Le 8 M$ en question n’est pas attribué à des projets spécifiques. L’idée est de pouvoir «être prêt à contribuer pour soutenir financièrement les projets qui ont avancé dans la dernière année et qui arriveront bientôt sur notre table en attente d’une contribution municipale», a expliqué la conseillère Joanie Bellerose. Avec ces fonds en main, «on pourra dire oui», a-t-elle ajouté.

L’ancien restaurant La Toque Rouge (Jean Roy/La Tribune)

Plusieurs projets de logements ont en effet obtenu un appui de la Ville en 2023, comme celui à l’ancien restaurant La Toque Rouge, sans que les sommes soient nécessairement réservées, et sont toujours en attente d’approbation au PHAQ. Il s’agit encore là d’une particularité du nouveau programme.

«Si on attend que toutes les sommes soient débloquées pour finalement commencer à bouger, ça va prendre un certain délai. […] On ne peut pas être toujours dans l’attente», a commenté le maire suppléant Raïs Kibonge.

Il faut savoir qu’avec la fin du programme AccèsLogis, «on a vu tout l’écosystème se fragiliser», a commenté Mme Bellerose, une conclusion partagée par sa collègue Geneviève La Roche, qui voit plusieurs projets cheminer difficilement dans le cadre du PHAQ.

C’est aussi la raison pour laquelle la Ville a développé en parallèle son propre programme, qui se veut plus flexible et qui permet le financement d’autres sources que Québec directement.

Déblocage attendu

Entre la lourdeur du programme, la transition avec l’ancien et la difficulté à trouver des terrains, les projets ont été si difficiles à faire avancer que la Ville a par le fait même accumulé 8 M$, faute de projets à supporter. En 2024, avec les conditions maintenant en place, «on va pouvoir sortir les portes qu’on aurait dû sortir dans les dernières années», a affirmé Mme La Roche, qui anticipe un «beau déblocage».

La marge de manœuvre des élus municipaux est toujours bien mince à chaque exercice budgétaire, et ils tiennent à le rappeler dans leurs interventions. Il reste néanmoins une certaine part dédiée à des choix politiques, et à Sherbrooke, le logement a été identifié comme la priorité. C’est dans ce contexte que le déblocage de 4 M$ supplémentaires sur ce front n’a pas suscité de critiques publiques lors de l’adoption du budget, même s’il représente l’un des ajouts financiers significatifs de l’exercice.

La Ville participe par ailleurs au programme de soutien au paiement des loyers à la hauteur de 1,3 M$ en 2024.