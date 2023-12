Taxe sur l’asphalte: un petit répit pour les commerçants

« On sait que ce n’est pas facile actuellement pour les entreprises et les commerçants, lance la conseillère et présidente du comité exécutif, Laure Letarte-Lavoie. On entend les difficultés par exemple de rembourser les prêts Covid. Il y a eu l’imposition des nouveaux paliers l’an dernier donc on s’est dit qu’on allait essayer de répartir la charge. C’est plus équitable pour tout le monde. »

Rappelons que pour boucler le budget l’an dernier dans un contexte de forte inflation, l’un des principaux efforts financiers demandés à Sherbrooke visait les immeubles commerciaux de plus de 750 000 $. Cette année, l’augmentation de la taxe est de l’ordre de 3,18 %, ce qui se rapproche beaucoup de l’augmentation de 3,13 % pour une maison unifamiliale.

« Nos représentations et nos préoccupations ont été entendues, souligne Sébastien Lussier, président de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke. On avait instauré l’an dernier les différents paliers et on savait bien qu’on n’allait pas retourner en arrière. On s’attendait à une augmentation de taxes comme tout le monde et ç'a été fait de façon raisonnable. »

La conseillère municipale Laure Letarte-Lavoie (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Mme Letarte-Lavoie n’exclut pas toutefois que la mesure soit rapidement élargie aux entreprises et commerces du territoire.

« Ça va peut-être venir aux commerçants sauf que le but n’est pas tant d’aller chercher beaucoup de revenus, explique-t-elle. Le but, c’est plutôt d’aller chercher un changement de comportement. On veut verdir et réduire les îlots de chaleur. On veut aller le chercher aussi du côté des commerçants, mais aujourd’hui on commence avec les industries. »

Pas de modèle final

Pour l’instant, la Ville estime les revenus à 380 000 $ en se basant sur le modèle des villes de Mississauga et Laval ainsi que sur un tarif de 113,40$ par unité de surface imperméable (ce qui correspond en moyenne à 252 m2). Ces surfaces peuvent être par exemple du béton, du gravier ou du pavage. Les toits sont exclus pour le moment. On assure toutefois que tout reste à déterminer dans les prochaines semaines et que les chiffres pourraient changer d’ici la mise en application.

Sébastien Lussier, président de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke. (Archives La Tribune)

« Il reste beaucoup d’éléments à aller valider à savoir comment on va calculer le tout, indique Sébastien Lussier qui a eu des discussions avec plusieurs industriels et conseillers municipaux. Et il y aurait aussi des mesures d’atténuation selon ce que les industries ont fait sur leur terrain comme des bassins de rétention. On veut avoir une taxation logique, mais on ne peut pas faire abstraction des défis des villes pour gérer le ruissellement de l’eau et les enjeux climatiques. »

Il est prévu que cette taxe soit envoyée aux industries touchées durant l’année 2024.

M. Lussier croit également qu’il ne s’agit que d’un premier pas et que cette taxe risque de s’élargir rapidement. Ses préoccupations sont que les augmentations de taxes se retrouvent toujours dans les mains des entreprises.

« Les entreprises ont à contribuer, mais est-ce qu’on est obligé de toujours aller chercher les nouveaux revenus au même endroit pour respecter notre 3 % d’augmentation de taxes? résume-t-il. Si les entreprises ont de la difficulté à être compétitives dans la région, ça devient un problème. Et c’est bien beau de vouloir augmenter les revenus et de trouver des façons d’aller chercher de l’argent supplémentaire, mais que fait-on de l’étude des dépenses? On voit que l’appareil municipal prend de l’ampleur. On est rendu avec un budget de plus de 400 millions $. Il y a un travail plus global à faire que de juste trouver des moyens d’aller chercher des revenus supplémentaires. »