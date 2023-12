Le rue Wellington Nord redeviendra piétonne à l’été 2024

Comment? En concentrant les zones piétonnes dans un îlot entre les rues Albert et Meadows ainsi qu’au carré Strathcona, devant l’hôtel de ville. Ça vous dit quelque chose? Normal, il s’agit essentiellement d’un retour à la formule tentée lors de Wellington-sur-Mer dans les années précédentes.

La circulation automobile est ainsi limitée à un sens unique, largement apaisée, et déviée via la rue Webster, mais sans pour autant être complètement bloquée, sauf lors de « grands événements » qui restent à être définis.

L’été 2023 aura donc été une simple pause, qui coïncidait d’ailleurs avec un cumul important de travaux au centre-ville. Des citoyens avaient alors critiqué le recul dans l’ampleur de la piétonnisation alors que des commerçants s’étaient opposés à l’idée ou avaient déploré être peu impliqués dans le projet.

Un retour en force, selon le conseiller du centre-ville

La piétonnisation est de retour cette année avec « plus de financement et plus d’adhésion des commerçants », a promis le maire suppléant et conseiller du centre-ville, Raïs Kibonge. « Tout ça s’est fait pour continuer à augmenter l’attractivité au centre-ville. On continue avec une certaine constance à rallier de plus en plus de personnes à l’idée », a-t-il commenté mardi.

La Ville prévoit l’ajout de mobilier urbain et du verdissement devant l’hôtel de ville. Le budget totalise 500 000 $ en incluant, les aménagements, leur installation, l’animation et les communications autour du projet. On vise à récupérer du mobilier et des équipements pour des années ultérieures et d’autres projets.

La période visée en 2024 est du 21 juin au 3 septembre. Il est prévu qu’une voie cyclable soit présente en sens inverse de la circulation et que la voie principale soit partagée. L’orientation du sens unique, qui était du nord vers le sud dans les dernières années, n’est pas encore définie, a-t-on informé mardi.

Raïs Kibonge et Danielle Berthold. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

La réaction des élus a été assez favorable, le conseiller Kibonge y voyant un « consensus pour aller de l’avant » en 2024, lui qui aurait visiblement souhaité davantage. « Il n’y a rien de parfait […], mais je pense qu’on avance », a renchéri Danielle Berthold, qui a avoué qu’elle n’appréciait pas vraiment les premières moutures de Wellington-sur-Mer.

« C’est un projet dont on aurait pu se passer », a pour sa part exprimé Nancy Robichaud en s’inscrivant en dissidence.

D’autres élus ont amené des suggestions, comme de penser « aux besoins des familles » (Geneviève La Roche), de mettre à profit des espaces publics sous-utilisés tels que la place des Moulins (Paul Gingues), de faire « éventuellement » contribuer financièrement les commerçants ou bien de « créer de la vie » avant tout avec ce projet (Annie Godbout).

« Des tables à pique-nique, ce n’est pas suffisant, et des bancs de parc non plus. Il faut que ça devienne un rendez-vous amusant, animé, dynamique », a décrit Mme Godbout. La Ville doit aussi avoir la flexibilité de se retirer « quand on voit que ça ne fonctionne pas ». Elle citait l’exemple de la piétonnisation l’été dernier, où la rue Wellington a été « fermée pour rien », selon elle. « Ç'a été une catastrophe », a-t-elle mentionné.