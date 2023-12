Disparition de Luc Roy : le SPS déployé à Stoke

Les enquêteurs et les policiers du SPS se trouvent au 365 rue Principale afin de recueillir « la moindre petite information » qui pourrait permettre de faire avancer ce dossier.

Le poste de commandement mobile était par ailleurs déployé en octobre du côté de Fleurimont, près d’où M. Roy a été vu pour la dernière fois. Le Sherbrookois manque à l’appel depuis le 6 septembre dernier.

Luc Roy a les yeux pers et les cheveux gris. Il mesure 1,70 mètre (cinq pieds et sept pouces) et pèse 81 kilos (180 livres). Le disparu portait un manteau bleu et une casquette blanche.

Le SPS demande aussi aux gens de l’extérieur de Sherbrooke et de l’Estrie d’ouvrir l’œil. La Sûreté du Québec est en assistance dans ce dossier.

On peut contacter le SPS au 819 821-5555.

Le public peut transmettre toute information pertinente de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.