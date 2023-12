Un budget de « mauvais choix » ou un exercice « responsable » : voyez qui a dit quoi du budget 2024 à Sherbrooke

Laure Letarte-Lavoie

Pour celle qui préside désormais le comité exécutif, cet exercice financier en est un « à la fois responsable, et qui ne pile pas sur nos priorités politiques ». Plus que jamais, « les municipalités deviennent de réels gouvernements de proximité qui répondent aux besoins des personnes », a-t-elle affirmé, jugeant que le système fiscal basé sur les taxes foncières ne répond plus à la réalité et que les transferts gouvernementaux sont insuffisants dans ce contexte. « Rendu là, on ne parle plus d’un déséquilibre, c’est un scandale », a-t-elle déclaré.

Paul Gingues

« Il contient plusieurs mauvais choix et contradictions », a qualifié le conseiller en parlant de ce budget, pointant vers des irritants comme l’augmentation des dépenses dans les services « dits administratifs [par opposition à ceux qui rendent des services directs] » ou les réorganisations en cours au sein de plusieurs divisions. « Il ne se passe pas un mois sans qu’on me parle d’une réorganisation. Et le résultat est toujours le même : création et augmentation du nombre de postes », a-t-il déploré.

Marc Denault

Sur le 3 %, le conseiller indépendant a salué la finalité à laquelle ce budget est arrivé. « C’est un objectif, une cible… pas une obligation », a-t-il affirmé en parlant de l’engagement de Sherbrooke Citoyen, qui n’était pas le sien, avait-il d’ailleurs rappelé il y a quelques semaines. « Il ne faut pas s’accrocher à des promesses électorales », a statué M. Denault en y voyant une preuve de flexibilité. Alors que les élus municipaux affirment à chaque année que le budget est difficile à boucler, le vétéran a néanmoins admis que l’exercice 2024 était particulier avec un « amalgame de plusieurs événements » qui sont venus compliquer la tâche.

Annie Godbout

« Il y a un manque de volonté politique de diminuer les dépenses », a statué la conseillère de Rock Forest. Dans le contexte budgétaire actuel, il faudrait mieux prioriser, selon elle. « Il nous faut un vrai plan de match », a fait valoir Mme Godbout, rappelant qu’en dépit de la hausse de 3,13 %, « la série de nouvelles taxes » viendra également augmenter le compte de taxes des citoyens au final.

La conseillère Annie Godbout estime qu'il y a encore trop de dépenses à Sherbrooke. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Danielle Berthold

« Nous sommes 14 autour de la table. […] On ne peut juger le budget ligne par ligne, c’est impensable », a exprimé la présidente du conseil, rappelant que les élus peuvent toujours enregistrer leur dissidence en cours d’année lorsqu’un projet spécifique leur revient pour approbation. Elle a même indiqué qu’elle est personnellement contre la taxe sur les surfaces imperméables, ce qui ne l’a pas empêché d’appuyer le budget. Elle a aussi partagé trouver préférable de « délaisser le 3 % » plutôt que de devoir couper des services.

Geneviève La Roche

« Réduire la dépendance à l’automobile, c’est une question cruciale. Quand on pense aux générations futures, c’est la base. […] Mettre à jour nos outils urbanistiques, ça aussi pour moi, c’est un besoin essentiel », a affirmé l’élue qui préside la commission de l’aménagement du territoire en parlant de mesures contenues dans ce budget, notamment sur la mobilité durable ou l’élaboration du plan d’urbanisme. Elle a aussi salué l’augmentation du montant alloué à la création de nouveaux logements abordables, qui atteint 8 M$. « Maintenant, on passe à une étape suivante », a-t-elle commenté.

Hélène Dauphinais

« Le budget qu’on présente ce soir, il compte 7 M$ en nouveaux projets », a déploré la conseillère du Pin-Solitaire, qui aurait aimé influencer davantage l’exercice en rigueur. Elle a tout de même informé les citoyens que 1 M$ a pu être retiré « grâce à vos élus indépendants ». Toujours d’après ses calculs, le fardeau réellement demandé aux contribuables tourne autour de 5 % plutôt que 3 % en tenant compte des nouvelles taxes « directes et indirectes ».

La conseillère Hélène Dauphinais aurait aimé influencer davantage l’exercice en rigueur. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Joanie Bellerose

La conseillère a centré son intervention sur « l’équité intergénérationnelle » en soulignant l’attention accordée à la gestion de la dette et à l’entretien des actifs, qui englobe en effet le tiers des immobilisations. « Ce qu’on investit aujourd’hui sera payant plus tard », a-t-elle indiqué. Les mesures écofiscales comme la taxe sur l’asphalte sont de « petits pas » dans la bonne direction, a-t-elle aussi ajouté.

Christelle Lefèvre

À l’inverse, l’élue de Saint-Élie a dit « constate[r] qu’avec ce budget, une nouvelle fois, on pellette par en avant l’entretien de certains actifs », elle qui aurait souhaité un plus grand effort en sur ce front. Elle a d’ailleurs noté que la Ville vient en parallèle créer de nouveaux actifs avec certains projets. Mme Lefèvre a salué l’ouverture démontrée pour venir atténuer la taxation sur les commerçants, qui s’enlignait d’abord pour être plus élevée que celle demandée aux autres contribuables, et ce, pour une deuxième année de suite.

Nancy Robichaud

« Pour moi, c’était clair qu’il fallait revenir à la base et refuser les extras. Sinon, c’est clair qu’on va finir dans un mur dans quelques années », a exprimé l’élu du Lac-Magog. Elle a déploré que « très peu » d’idées pour réduire les dépenses aient été retenues.

Catherine Boileau

« Je salue les nouvelles mesures qui sont ajoutées en 2024 concernant les piscines et les surfaces imperméables », a-t-elle affirmé en parlant d’exemples de diversification des revenus, un objectif souvent mentionné par la mairesse Évelyne Beaudin. Mme Boileau a aussi salué un « budget responsable, équilibré, qui respecte la capacité de payer des familles ».

La conseillère Catherine Boileau salue l'ajout les nouvelles mesures touchant les piscines et les surfaces imperméables. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Fernanda Luz

La conseillère a souligné l’arrivée cette année d’un plan quinquennal d’immobilisations (sur cinq au lieu de trois), afin de « cesser de repousser les demandes par en avant et avoir une meilleure vision des dépenses ». Alors que la norme voudrait que les paliers de gouvernement (municipal, provincial, fédéral) assument chacun le tiers des coûts des projets, Mme Luz a aussi déploré que « les municipalités en payent toujours plus » lorsque les projets ne sont pas admissibles.

Claude Charron

« Au niveau budgétaire, on aurait pu faire mieux. […] Il y a encore un peu de pelletage par en avant qui est fait », a-t-il indiqué, faisant référence à des dépenses non effectuées qui auraient pourtant pu permettre d’économiser à long terme. Il a donné l’exemple de la mise à jour de la flotte d’équipements de déneigement, qui connait souvent des bris à l’heure actuelle.

Raïs Kibonge

« Les Sherbrookois peuvent compter sur une prévisibilité et en auront pour leur argent », a assuré le maire suppléant après l’adoption du budget. Il a aussi cité les quatre priorités du conseil qui se reflètent dans cet exercice, soit le logement, la mobilité, le développement des communautés, et la résilience de la Ville, notamment en termes de rétention de sa main-d’œuvre. M. Kibonge a également rencontré les médias en après-midi pour commenter le budget.