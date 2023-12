Traité séparément en raison de sa vocation plus large que les parcs de voisinage identifiés, le parc Antoinette‐Guinebretière, près de l’école de la Croisée, dans l’arrondissement de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville, se retrouve toutefois le bec à l’eau, selon la conseillère Annie Godbout.

« Ça met à mort le projet » le projet de pump track à cet endroit, a-t-elle exprimé en parlant d’un éventuel rejet de sa proposition de mandater les services pour réaliser une étude de faisabilité. Son amendement a effectivement été rejeté, mais de peu puisqu’elle avait l’appui de cinq autres élus indépendants.

La conseillère du district de Rock Forest, Annie Godbout. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

La conseillère souhaitait surtout valider l’intérêt de ses collègues envers cette idée, alors qu’un autre emplacement « plus central » est aussi à l’étude, selon l’élue Laure Letarte-Lavoie. En campagne électorale, Sherbrooke Citoyen avait identifié de manière préliminaire le parc Jacques-Cartier pour une future pump track.

Danielle Berthold et Mme Letarte-Lavoie ont assuré que le dossier allait néanmoins revenir au conseil en janvier. L’urgence était d’approuver à tout le moins les trois projets mentionnés plus haut afin que le service des parcs enclenche déjà la planification des aménagements puisqu’il faut plus d’un an pour compléter le cycle de tels projets.

Mme Godbout a toutefois rappelé que son arrondissement met de côté depuis des années des montants pour un tel projet et qu’il a besoin d’une orientation. « Si vous dites non, on va l’investir ailleurs. […] Si c’est oui, on va le garder », a-t-elle résumé, mentionnant que les besoins sont bien présents. La somme atteint par ailleurs 500 000 $.

Une autre part de 1 M$ est prévue en investissement l’an prochain, mais en provenance du privé. Tant que le partenariat n’est pas confirmé, cette date reste bien théorique, a précisé Mme Berthold.

La nouvelle mouture passe

Pas plus tard que la semaine dernière, la liste de priorisation des parcs avait été rejetée par le conseil, et la séance de ce mardi était maintenant la dernière ordinaire au calendrier. « À moment donné, une Ville, faut que ça avance, a exprimé Mme Berthold.

Pour convaincre ses collègues de sa conviction, la présidente du conseil a alors fait preuve de transparence. « Moi, je l’haïs cette liste-là », a-t-elle reconnu alors qu’elle a pourtant voté en faveur. Ses parcs se retrouvent en bas du classement.

Danielle Berthold, conseillère du district de Desranleau. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Par rapport à la liste précédente, le critère de la proximité des écoles, identifié comme problématique par quelques élus, a été retiré pour arriver à un nouveau résultat. L’un des impacts notables est de faire finalement passer le parc François-Xavier-Luc devant le parc Rita-Desclos, à la satisfaction de la conseillère Joanie Bellerose, qui a les deux dans son district.

Le reste de la liste est moins déterminant puisque les élus se repencheront sur les critères en 2024. Notons que le parc Antoinette‐Guinebretière arrivait en deuxième, mais doit être traité séparément en raison de sa vocation différente.

« Il tombe où? », résumait alors la conseillère Nancy Robichaud. Pour le maire suppléant Raïs Kibonge, la priorisation de ce projet n’est pas encore définie puisqu’il reste à déterminer s’il a une envergure Ville ou arrondissement. Il s’est néanmoins réjoui qu’un consensus ait pu être trouvé, contrairement à la semaine dernière.

Prenant les tractations actuelles comme preuve de la sensibilité du dossier, la conseillère Laure Letarte-Lavoie a voulu répondre à ceux qui critiquaient le travail du dossier en exécutif. « On ne peut pas faire cette réflexion-là tout le temps à 15 », a-t-elle plaidé en parlant de l’instance du conseil municipal.