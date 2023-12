Les aînés de Sherbrooke nombreux à s’interroger sur leurs droits comme locataires

Porte-parole de Québec solidaire (QS) pour le dossier des aînés, Mme Labrie a réalisé cet événement parce que les personnes âgées sont « particulièrement à risque dans un contexte de crise du logement ».

« Plusieurs organismes spécialisés étaient invités sur place et ont fait des présentations sur les différents droits des locataires, que ce soit dans un logement privé régulier ou une résidence privée pour aînés, par exemple », explique-t-elle.

L’événement a d’ailleurs été victime de son succès, alors que la salle qui l’accueillait était comble, si bien qu’une centaine de personnes qui avaient manifesté un intérêt à y assister n’ont pas pu se rendre à la séance d’information. Mme Labrie confirme néanmoins qu’une deuxième séance aura lieu en janvier pour remédier à cette situation.

La députée voit dans cet achalandage le fait que son initiative répond « à un réel besoin ».

« Il y avait un appétit pour s’informer, car plusieurs des participants vivaient déjà des problèmes, alors que d’autres venaient de façon préventive parce qu’ils connaissent le contexte de la crise et connaissent des gens qui ont connu des situations problématiques. [...] L’idée, c’était d’informer les gens sur leur droit élémentaire, par exemple refuser une hausse de loyer abusive. Ce n’est pas tout le monde qui est au courant de ça », souligne Christine Labrie.

Des craintes soulevées par les personnes qui assistaient à la séance, elle retient surtout la baisse de services lors d’un renouvellement d’un bail, les hausses de loyer, l’intimidation et la pression d’un propriétaire et les évictions.

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie. (Patrick Woodbury/Archives Le Droit)

Le PL198, toujours vivant

Dans cette même optique, Christine Labrie avait déposé en février le projet de loi 198, qui se veut un élargissement de la « loi Françoise David ». Cette dernière, présentée par QS en 2015 et adoptée en 2016, empêche les propriétaires d’évincer les personnes âgées de 70 ans et plus, vivant dans leur logement depuis au moins 10 ans et ayant des revenus situés sous le seuil maximal leur permettant d’être admissibles à un logement à loyer modique.

Dans son projet de loi, Mme Labrie demande à ce que l’âge minimal passe à 65 ans, la durée d’occupation minimale passe à cinq ans et que le revenu maximal permis pour les personnes protégées par la loi soit haussé.

Après avoir été éclipsé par les projets de loi phare du gouvernement dans les derniers mois, par exemple les réformes des ministres Dubé et Drainville, le PL198 est revenu tout récemment dans l’actualité, alors que QS a proposé à la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, de collaborer à l’adoption de son projet de loi 31 à certaines conditions, dont l’enchâssement dans celui-ci de la réforme de la « loi Françoise David ».

« On fait beaucoup pression pour que ce soit intégré au projet de loi 31. Il va revenir à l’étude en février et on va continuer, à ce moment, de mettre de la pression. La CAQ pourrait appeler mon projet de loi pour qu’il soit débattu à l’Assemblée nationale ou il pourrait simplement l’intégrer dans le projet de loi 31. Si rien de cela n’est fait d’ici les prochaines élections, il va mourir au feuilleton », indique Mme Labrie.

Selon elle, une intégration du PL198 dans le PL31 « ne coûterait rien au gouvernement, serait plus rapide et permettrait d’aider des milliers d’aînés à faible revenu ».