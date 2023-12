Le gouvernement octroie un contrat de 3,36 M$ pour la rénovation des manèges militaires de Sherbrooke

Dans un communiqué, la Défense nationale rapporte que Pomerleau inc. réalisera les études, la conception, la construction et les travaux de rénovation des deux manèges militaires.

« Cette approche d’approvisionnement permet la réalisation par phases des études et des travaux de conception, de construction et de rénovation dans le cadre d’un seul contrat, contrairement aux méthodes traditionnelles qui prévoient des contrats distincts pour la conception et la construction. Ce processus de contrat par phases permettra de réaliser le projet plus rapidement et à moindre coût et représente la meilleure valeur pour les contribuables », assure la Défense nationale.

Au bureau de la députée Élisabeth Brière, on n’était pas en mesure, mardi après-midi, de préciser si le contrat pourra être retiré à Pomerleau dans l’éventualité où un différend émergerait sur le prix des travaux de construction et de rénovation.

Rappelons qu’une enveloppe de 250 M$ est réservée pour la rénovation des manèges militaires.

La première phase, soit l’évaluation de l’état des manèges et la conception préliminaire, devrait être terminée d’ici la fin de 2025. L’entrepreneur devra ensuite négocier le prix du projet avec le ministère et Construction de défense Canada. Une fois la conception approuvée, les travaux de construction et de rénovation commenceront, probablement en 2027.

Entre-temps, il a été établi que les deux manèges ne suffiront pas à répondre aux besoins des unités de la Force de réserve, si bien qu’un troisième site sera considéré pour héberger la Section d’habillement et d’entretien des services techniques et le nouveau Détachement Service de soutien au combat du 35e Bataillon. La Défense nationale pourrait acheter, construire ou louer des installations.

« Avec nos unités de réserve, Sauvons les manèges, la Ville et les gens de Sherbrooke, notre cheval de bataille est maintenant l’avancement des travaux. Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape pour préserver ces symboles au cœur de notre ville et pour soutenir le travail de nos réservistes qui sont parmi les plus dynamiques au Canada », a commenté par communiqué la députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière.

« L’an dernier, nous avons promis de sauver les manèges militaires de la rue Belvédère et de la rue William, et aujourd’hui, nous réalisons cette promesse. Ce projet donnera à notre Force de réserve les installations dont elle a besoin pour faire son travail et nous permettra de protéger le patrimoine bâti de Sherbrooke », a pour sa part indiqué le ministre de la Défense nationale, Bill Blair.

Les manèges militaires des rues Belvédère et William sont fermés depuis 2021 en raison de nécessaires travaux majeurs de réparation et de restauration. Les unités de réserve utilisent des locaux sur la rue Woodward depuis.