La hausse de taxes dépasserait légèrement 3 % à Sherbrooke

Le conseil votera sous peu sur ce budget d’environ 421 M$, en hausse de 5,3 % par rapport à l’an dernier.

Les immeubles de six logements et plus verraient plutôt une hausse autour de 4,5 %, tandis que le secteur industriel pourrait assumer une hausse de 4,8 % en incluant la taxe sur l’asphalte qui serait mise en place en cours d’année. Le secteur commercial y échappe toutefois en 2024, ce qui limite la hausse moyenne à 3,18 % pour les commerçants, largement moins que ce qui avait été mentionné plus tôt cet automne en étude budgétaire.

Les propriétaires de piscine devaient quant à eux débourser 80 $ supplémentaires par année. Les premières factures devraient arriver plus tard durant l’année et la Ville prévoit empocher 900 000 $ de cette manière.

Parmi les revenus supplémentaires pour la Ville, on noterait les frais d’horodateur pour le stationnement qui passeront de 1,50 $ à 2 $ de l’heure, la fin de la gratuité des stationnements durant la période des Fêtes ainsi que les amendes et pénalités qui passent de 49 $ à 59 $.

