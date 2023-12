Un projet de 400 logements sur le chemin Duplessis

«C’est un projet qui s’appelle Projet Natur. C’est un beau projet. On a besoin de logements dans l’arrondissement de Fleurimont. Ça fera du bien d’avoir du logement. On a réussi à faire en sorte de modifier le projet pour ajouter du logement abordable. Ce sera deux bâtisses une à côté de l’autre», explique la conseillère du secteur, Danielle Berthold.

«Bien sûr qu’il y aura des études de circulation qui seront faites parce que ça entraînera beaucoup de circulation sur le chemin Duplessis», ajoute-t-elle.

Selon la conseillère, le promoteur a déjà rencontré les voisins du terrain visé pour leur présenter le projet. «Il y a eu une bonne réception. Il y aura une séance d’information aussi pour la population.»

Dans les documents rendus publics par la Ville mardi dernier, on précise que les futurs bâtiments «s’insèreront dans un voisinage caractérisé par la présence de bâtiments résidentiels de faible densité, mais dans un secteur en grande transformation qui accueille de plus en plus de projets de plus forte densité».

Une résidence pour aînés de 75 unités est d’ailleurs en construction sur le terrain voisin du projet.

Il est prévu que la prucheraie située en bordure du site soit conservée et qu’elle agisse comme écran visuel pour diminuer l’impact visuel du projet à partir du chemin Duplessis. Un étang et un cours d’eau seraient aussi protégés.

Les 400 nouveaux logements seraient construits derrière le Super C du secteur Fleurimont. (Ville de Sherbrooke)

Les documents municipaux précisent que la zone visée a fait l’objet d’un premier amendement réglementaire en 2021 pour y autoriser la construction de bâtiments de plus de 18 logements. Le nombre maximum d’unités avait été fixé à 248 et le nombre d’étages à huit.

Les logements seraient destinés aux personnes de 50 ans et plus. Des aménagements devront être prévus pour sécuriser la traversée du chemin Duplessis. On prévoit l’aménagement de 508 cases de stationnement, dont 491 en intérieur.