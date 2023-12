Sherbrooke veut resserrer la vis aux propriétaires négligents

Les inspecteurs auront néanmoins une large fourchette à leur disposition puisque le minimum est fixé à 250 $. Plusieurs critères viennent influencer le montant, dont évidemment la gravité de l’infraction et s’il s’agit ou non d’une récidive. Les amendes seraient aussi plus sévères pour les personnes morales – comme une entreprise – que pour les personnes physiques, et également plus sévères si l’immeuble concerné est reconnu comme patrimonial.

Plusieurs modalités restent à définir dans le cadre de cette révision du règlement sur la salubrité, l’occupation et l’entretien des bâtiments, toujours en travail par l’administration. La démarche est très attendue, a reconnu jeudi la présidente de la commission de l’aménagement du territoire, Geneviève La Roche. Par le passé, elle mentionnait d’ailleurs l’arrivée prochaine de ce nouveau levier d’intervention pour la Ville lorsqu’on l’interrogeait sur des cas comme le 120 King Ouest ou le 2 Wellington Nord, respectivement délabré et l’autre inoccupé depuis des années.

En plein centre-ville, le local commercial situé au rez-de-chaussée du 2 Wellington Nord est inoccupé depuis de nombreuses années. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Les élus présents en commission jeudi à l’hôtel de ville ont d’ailleurs insisté sur la possibilité d’agir sur l’occupation des immeubles. À l’heure actuelle, les interventions de la Ville se concentrent plutôt sur l’état du bâtiment, ce qui fait qu’elle arrive parfois trop tard dans le dossier, selon la conseillère Fernanda Luz. « Ce qu’on veut, c’est de pouvoir agir sur un immeuble inoccupé avant qu’il ne soit détérioré », a-t-elle exprimé. Mme La Roche a aussi pointé vers le contexte de la crise du logement, qui rend encore plus regrettable que des propriétaires gardent des immeubles trop longtemps inoccupés.

Appliquer les règlements : un défi à Sherbrooke

Les employés municipaux présents en commission ont toutefois identifié des limites à l’application d’un tel règlement. Du côté des services juridiques, on a mentionné que faire la preuve de l’inoccupation d’un immeuble est extrêmement complexe alors qu’à l’urbanisme, on a rappelé l’un des enjeux qui revient fréquemment à Sherbrooke : le manque d’inspecteurs. « On peut en mettre des dispositions sur l’inoccupation, mais honnêtement, elles ne pourront pas être appliquées parce qu’on manque de ressources », a ainsi indiqué Lyne Dansereau, cheffe de la division planification, réglementation et patrimoine à la Ville.

Les élus ont tout de même insisté pour que cette avenue soit étudiée par les services, quitte à ramener une proposition pour ajouter les ressources nécessaires lors de l’étude du budget 2025.

Une autre possibilité discutée en commission était que la Ville puisse procéder elle-même aux travaux nécessaires sur un bâtiment pour ensuite refiler la facture au propriétaire. Reste que ce processus ne peut être utilisé que très rarement puisque la mécanique est « extrêmement lourde » et nécessite notamment l’autorisation de la Cour supérieure, a-t-on expliqué jeudi aux élus. La présidente de la commission n’a pas caché une certaine déception que cet outil soit si complexe à utiliser.

En parallèle, Québec a toutefois récemment autorisé un nouveau pouvoir aux municipalités par projet de loi : celui de taxer davantage les immeubles inoccupés. Il pourrait s’agir d’une manière supplémentaire d’ajouter une pression pour éviter l’inoccupation des immeubles, a reconnu Mme La Roche.

Les amendes seules ne peuvent d’ailleurs suffire à régler tous les dossiers, ont convenu les fonctionnaires et les élus présents en commission. Ultimement, il est toujours possible qu’un propriétaire en vienne à perdre son immeuble en raison de taxes impayées, mais cette éventualité survient très rarement.

Le nouveau règlement sur la salubrité, l’occupation et l’entretien des bâtiments n’est pas encore rédigé, mais il devrait porter sur des notions comme la dangerosité d’un immeuble comme facteur pouvant amener des sanctions, l’importance du respect de la santé des occupants, en plus d’obligations comme le contrôle des intrusions ou bien la décontamination lorsque des moisissures sont constatées.

Logements additionnels : encore le stationnement qui accroche

À cette même séance de la commission de l’aménagement du territoire, les membres ont également constaté quelques changements proposés au prochain règlement sur les logements additionnels. Le précédent avait été retiré devant les nombreuses inquiétudes exprimées par la population en consultation. La nouvelle mouture ne sera toutefois pas soumise à l’approbation référendaire.

Parmi les ajustements possibles, on note l’ajout de l’obligation que l’endroit soit la « résidence principale » du demandeur, la notion la plus proche de celle visée de « propriétaire occupant ». C’est aussi la même que celle utilisée dans le dossier des maisons de chambres.

La Ville viendrait aussi préciser la volonté de préserver les arbres matures sur le site, resserrer l’encadrement pour les agrandissements de bâtiments, inclure les résidences bifamiliales dans le règlement et conserver une flexibilité pour ce qui est des stationnements.

Dans une logique encore là similaire à celle de la location de chambres, aucune case minimale n’est exigée pour éviter de « créer des stationnements inutiles », mais le besoin et l’offre de stationnement seront néanmoins évalués dans le cadre de chaque demande, a indiqué Mme La Roche. La conseillère Danielle Berthold y a déjà vu un point qui pourrait éventuellement « accrocher au conseil » lorsque le règlement sera rendu à l’étape de l’approbation, en plus d’un principe qui s’avéra « difficile à gérer » sur le terrain.