Bishop’s souffle 180 bougies

1843 : Fondation de l’Université Bishop’s

L’Université Bishop’s a été fondée par l’Évêque George Mountain et le révérend Lucius Doolittle.

1871 : Fondation de la Faculté de médecine de l’Université Bishop’s à Montréal

L’Université Bishop’s a eu sa Faculté de médecine de 1871 à 1905 avant d’être fusionnée à l’Université McGill. En 1891, Octavia Grace Ritchie devient la première femme à obtenir son diplôme en médecine au Québec à la suite de ses études à la Faculté de médecine de Bishop’s.

Plusieurs personnes se sont rassemblées vendredi à l'Université Bishop's pour les célébrations entourant les 180 ans de l'établissement. (Jean Roy/La Tribune)

1874-1962 : Plusieurs incendies à Bishop’s

Au fil des années, de nombreux incendies ont ravagé des bâtiments du campus de Bishop’s. En 1874, l’école et la chapelle ont été ravagées par les flammes. D’autres incendies majeurs sont survenus en 1876 et 1891. Dans un feu qui s’est produit en 1962, la chapelle St-Mark a été endommagée.

1947 : Un nom pour l’équipe de football

Le nom « Gaiters » a été trouvé à la suite d’un concours en 1947. George B. McClintock a remporté le concours. Il avait à l’origine proposé le nom « Gators » en référence au caractère d’un alligator. Le nom que l’on connaît aujourd’hui avait été considéré comme plus approprié pour un collège anglican comme il faisait référence à un vêtement ecclésiastique parfois porté par les évêques, les doyens et les archidiacres.

1967 : Inauguration du Théâtre Centennial

Le Théâtre Centennial a été inauguré durant la collation des grades de 1967. Des diplômes honorifiques avaient été remis au comédien et metteur en scène Jean Gascon, à l’auteur et dramaturge Robertson Davies, à la danseuse et chorégraphe, Celia Franca, au premier commissaire francophone de l’Office national du film du Canada, Guy Roberge, au poète A.J.M. Smith et au chanteur Jon Vickers. La programmation professionnelle du Théâtre Centennial a pris fin en 2016.

1989 : le prince Philip, duc d’Édimbourg, en visite à Lennoxville

C’est en mai 1989 que le prince Philip a mis les pieds à Sherbrooke. À Bishop’s, le prince Philip a dévoilé une plaque commémorative désignation la Chapelle St-Mark en tant que monument historique. Il a également signé le livre d’or de l’institution en plus de planter un arbre afin de souligner les efforts de Bishop’s dans la mise en place de son jardin botanique (arborétum) et d’une réserve naturelle.

(Jean Roy/La Tribune)

1995 : première femme à la tête d’une université québécoise

Janyne M. Hodder est devenue la première femme à être à la tête d’une université au Québec. Elle a été principale et vice-chancelière de Bishop’s jusqu’en 2004. Les nouvelles résidences étudiantes, inaugurées en avril 2023, portent son nom.

1998 : Desmond Tutu reçoit un diplôme honorifique

L’archevêque et militant pour les droits de la personne, Desmond Tutu, a reçu un diplôme honorifique de la part de l’Université Bishop’s. Ce militant a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 notamment pour sa contribution à la lutte contre l’apartheid.

2007 : un lock-out à Bishop’s

L’Université Bishop’s a mis en lock-out tous les employés syndiqués. Tant les professeurs, chargés de cours, bibliothécaires que les membres syndiqués du personnel non enseignant, étaient touchés par ce lock-out. Lorsqu’il a été décrété par l’Université Bishop’s, ce n’était pas tous les employés qui étaient en grève. Selon l’adjoint au directeur général de l’Association canadienne des professeurs et professeurs d’université (ACPPU) de l’époque, Neil Tudiver, c’était la première fois qu’une université représentée par l’ACPPU posait ce geste dans ces conditions. Dans les autres cas de conflit de travail, l’employeur avait déclaré un lock-out quand tous les employés étaient en grève.

2023 : un programme de 3e cycle verra le jour à Bishop’s

En octobre 2023, Bishop’s a dévoilé son premier programme de troisième cycle soit un doctorat en psychologie clinique. La première cohorte, composée de 16 étudiants, débutera à l’automne 2024.

Sources : Université Bishop’s et La Tribune