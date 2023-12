Les femmes et les minorités de genre ne se sentent pas en sécurité en public à Sherbrooke

Doctorante et chargée de cours au département de sociologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Mélusine Dumerchat a déposé jeudi son rapport sur la sécurité des femmes et des personnes non binaires. (Archives La Tribune)

En janvier 2023, la Ville de Sherbrooke a lancé cette étude pilotée par le Comité d’action femmes et sécurité urbaine (CAFSU) afin d’identifier les problèmes reliés à l’insécurité des femmes et des personnes non binaires dans la ville.

L’étude devait également développer un plan d’action pour limiter la violence physique, verbale, sexuelle ou psychologique vécue dans les espaces publics.

De retour à l’hôtel de ville par Zoom plusieurs mois plus tard, Mélusine Dumerchat, doctorante et chargée de cours au département de sociologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), a présenté les conclusions de ses démarches.

La responsable de l’étude a organisé six focus groups auprès d’un total de 24 femmes et personnes non binaires de Sherbrooke afin de récolter des données qualitatives locales.

Selon les personnes questionnées, des expériences inconfortables allant même jusqu’à la violence sont fréquentes dans les espaces publics.

Plusieurs affirment avoir peur pour leur sécurité dans ces endroits, particulièrement la nuit ou dans un contexte festif souvent intimement lié à la consommation.

Interpellations sexualisantes, insultes, manipulations et même des actes violents font partie des expériences vécues par les membres des focus groups les forçant à adapter leur comportement en public.

« Pour se sentir davantage en sécurité, les personnes questionnées vont tenter d’attirer l’attention le moins possible, rester en étant d’alerte en tout temps et se déplacer en groupe. » — Mélusine Dumerchat

Lorsqu’une de ses expériences inconfortables survient, les participants à l’étude considèrent qu’il n’y a pas assez de ressources pour les aider.

Par exemple, dans la majorité des cas, les personnes qui sont témoins de harcèlement de rue ne vont pas nécessairement intervenir, l’entourage va parfois minimiser les violences vécues et les processus institutionnels comme la police ou la justice aboutissent rarement à une résolution concrète, créant une perte de confiance chez les victimes.

L’insécurité partagée lors de ces focus groups est aussi observée ailleurs, rappelle Mme Dumerchat dans la présentation de son rapport.

En 2020, Statistique Canada avait conclu dans un sondage que seulement 35% des Sherbrookoises affirmaient se sentir en sécurité lorsqu’elles sortaient le soir, contrairement à 75% pour les hommes.

En mars 2021, une Sherbrookoise avait également soumis au conseil municipal un manifeste signé par plus de 1000 personnes pour dénoncer les actes de violence commis envers les femmes dans l’espace public.

Une majorité de femmes à Sherbrooke ne se sentent pas en sécurité dans leur ville le soir. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Des solutions à considérer

Avec le dépôt du rapport de Mélusine Dumerchat, plusieurs pistes de solution axées sur la prévention sont maintenant soulevées pour limiter le plus possible le sentiment d’insécurité ressenti.

D’abord, les personnes questionnées souhaitent l’instauration d’une politique urbaine féministe pour aider les femmes et les minorités de genre à s’approprier eux aussi l’espace public. Selon eux, la Ville doit soutenir la participation de ces deux groupes dans les décisions sur la vie urbaine afin de faciliter un accès universel aux services publics.

Le CAFSU est un bon exemple d’initiative féministe qui doit être davantage mis de l’avant à leurs yeux.

Ensuite, les personnes participantes veulent voir un urbanisme accessible et participatif à Sherbrooke, soit l’amélioration de certaines infrastructures pour les rendre plus sécuritaires. Les trottoirs, les parcs, l’éclairage des rues et le transport public sont entre autres cités.

La sensibilisation au sujet doit aussi être plus présente. À leur avis, il faut un meilleur engagement des acteurs locaux comme la Société de transport de Sherbrooke (STS), le Service de police de Sherbrooke (SPS), les commerces ou les services publics pour qu’ils soient prêts à soutenir les victimes en cas de besoin.

La population en général doit également comprendre davantage les enjeux grâce à des campagnes de sensibilisation aux violences basées sur le genre.

Finalement, les membres des focus groups espèrent la création de plus d’outils pour soutenir les femmes et les personnes des minorités de genre. Des groupes de discussion sur l’insécurité, des services de raccompagnement et des cours d’autodéfense féministe ont entre autres été mentionnés lors des rencontres avec Mme Dumerchat.

La présidente de la Commission de la sécurité et du développement social, Catherine Boileau. (Archives La Tribune)

Des résultats qui ne sont pas une surprise

Invitée à réagir après le dépôt du rapport, la présidente de la Commission de la sécurité et du développement social et la conseillère municipale du district de Brompton, Catherine Boileau, n’a pas été étonnée par les résultats. « Je ne peux pas dire que ça me surprend. Je pense que le sentiment de sécurité, c’est quelque chose qui est personnel pour chaque personne. Si on a vécu un acte de violence ou d’agression, c’est sûr qu’on est plus sensible qu’une personne ordinaire. »

« Si je nous compare avec d’autres grandes villes, on est quand même en bonne posture à Sherbrooke », nuance-t-elle. Malgré tout, Mme Boileau croit qu’il existe un « besoin d’éducation » sur le sujet.

Dans les prochains mois, la Ville de Sherbrooke fera de son mieux pour améliorer la situation. « On est beaucoup d’intervenants autour de la table et on est vraiment en mode solution. On veut que tout le monde se sente en sécurité et on travaille là-dessus. Ce que j’ai retenu [du dépôt du rapport], c’est que les gens ont besoin de se sentir écoutés. Ils ont besoin de pouvoir dénoncer aussi et de savoir à quelle porte frapper quand il arrive une situation. »

« On n’arrivera jamais à rien tout seul. Il y a des démarches qu’on peut faire tout de suite qui vont apportées des résultats, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font sur du long terme. Au moins, on commence et on est ouvert. On veut que ça change. » — La présidente de la Commission de la sécurité et du développement social, Catherine Boileau

La présidente cible le plan d’aménagement du territoire en tant que « gros morceau » qui pourra aider la population à se sentir plus en sécurité dans les rues de Sherbrooke. En addition, elle attend avec impatience la fin de la récolte de statistiques lancée il y a quelques mois qui donnera un portrait plus précis de la situation.

« Pour chaque institution, on s’est donné la mission de récolter toutes les statistiques au niveau des agressions qui vont avoir été dénoncées. Après ça, on va pouvoir voir quel lieu à Sherbrooke où il y a le plus d’agressions, peu importe le niveau. On va pouvoir savoir où qu’il faut qu’on cible nos actions pour pouvoir mieux intervenir, » indique-t-elle en spécifiant que la récolte devrait prendre « à peu près un an ».

D’ici là, les intervenants du CAFSU se réuniront en 2024 pour évaluer plus en profondeur le rapport de Mme Dumerchat. « Quand le CAFSU va avoir avancé dans ses travaux, il va venir se rapporter à la Commission de la sécurité et du développement social », précise Mme Boileau.