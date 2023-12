Sherbrooke rêve d’une réserve financière de 100 M$ pour ses infrastructures

La démarche qui n’est pas encore officialisée a néanmoins reçu un accueil favorable de la part du conseil mardi à l’hôtel de ville. Les clarifications apportées par la directrice des finances, Nathalie Lapierre, ont visiblement permis d’atténuer les craintes exprimées lors du dernier passage de ce dossier devant les élus, où certains représentants des secteurs périphériques questionnaient l’équité de la démarche.

L’analyse et l’exemple donnés par l’administration étaient alors centrés autour de l’usine d’épuration de la Ville, qui devra éventuellement être remplacée. Nancy Robichaud et Christelle Lefèvre y voyaient un effort demandé à l’ensemble des contribuables pour un service qui ne profite qu’à ceux branchés au réseau d’aqueduc, ce qui n’est pas le cas de certains de leurs citoyens en zones rurales.

Cette fois, l’idée de réserve a été présentée de manière plus large pour financer le remplacement ou l’entretien des actifs municipaux de tout type. On pense toujours aux infrastructures de traitement de l’eau ou d’épuration, des actifs d’importance pour les gouvernements municipaux, mais aussi aux réseaux de routes, d’aqueduc et d’égout ou bien aux bâtiments municipaux, notamment.

Déficit de maintien monstre

L’administration sait que le déficit d’entretien des infrastructures municipales est massif à Sherbrooke et continue de se creuser, mais doit encore travailler à faire l’état précis de la situation. Pour l’instant, une évaluation « partielle » du déficit de maintien d’actifs arrive quelque part entre 223 M$ et 515 M$. Ce qui est certain, c’est que « le chiffre est important et on doit faire quelque chose », a statué Mme Lapierre. Elle a aussi soulevé le principe voulant que ce qu’on n’entretient pas aujourd’hui pourrait finir par coûter trois à six fois plus cher demain.

Nathalie Lapierre est directrice du service des finances et trésorière de la Ville de Sherbrooke. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

La directrice des finances a donc fortement suggéré la mise en place de cette réserve à partir de l’an prochain, principalement pour réduire le recours à l’endettement à long terme, dont le poids est appelé à augmenter dans les prochaines années en raison de la hausse des taux d’intérêt. « Le service de la dette met une pression énorme sur les finances de la Ville », a-t-elle commenté.

L’occasion se présente puisque les profits issus de la vente d’électricité aux entreprises de cryptomonnaie, qui s’élevaient par ailleurs à 13 M$ en 2023, sont utilisés depuis plusieurs années entre autres pour se constituer un fonds de stabilisation. La Ville risque cependant d’arriver en 2024 à la cible qu’elle s’était fixée et pourrait donc se tourner vers le nouvel outil qu’est la réserve financière, a-t-elle expliqué.

Selon les estimations du service des finances, en procédant ainsi, Sherbrooke pourrait parvenir à mettre 100 M$ de côté en 10 ans, tout en économisant 34 M$ en sauvant sur l’emprunt et en plaçant les millions contenus cette cagnotte pour en tirer des intérêts. Cette projection demeure à titre indicatif puisqu’elle s’appuie sur des hypothèses qui vont nécessairement varier dans le temps, comme les intérêts justement, fixés ici à 5,25 % pour les besoins de l’exercice.

Projection de la réserve financière que pourrait éventuellement mettre en place la Ville de Sherbrooke. (Ville de Sherbrooke)

Le scénario implique aussi que la Ville n’effectue aucun retrait dans les prochaines années pour payer un projet majeur de maintien d’actifs. À terme, c’est toutefois l’objectif même de cette réserve. La directrice des finances a aussi avancé quelques règles pour régir ce fonds, notamment de ne pas autoriser de retrait avant qu’un plancher de 50 M$ ait été atteint et évidemment que la réserve soit utilisée exclusivement pour financer un projet de remplacement ou de maintien d’actifs.

Un éventuel retrait devrait aussi se limiter aux revenus d’intérêt générés sans gruger dans le capital mis de côté au cours des années antérieures. « L’attacher dans un règlement devient plus contraignant [pour les prochains élus] », a aussi soulevé Nathalie Lapierre en parlant de ces règles, mais aussi de l’idée en soi de réserve financière et le versement annuel qui y serait fait.

Si les revenus liés à la cryptomonnaie venaient à s’estomper ou disparaître, une éventualité qui est à prendre en compte, il faudrait alors avoir tout de même la discipline de réserver un minimum de 0,75 % des revenus annuels à un fonds pour le maintien des actifs, a informé Mme Lapierre.

La suite en 2024

Les élus devront prochainement donner le feu vert officiel pour lancer la démarche d’élaboration du règlement à cet effet, mais la réponse obtenue mardi semblait excellente. « Le mot qui me vient en tête c’est… enfin! Je suis très content qu’on aille de l’avant », a par exemple réagi le conseiller Paul Gingues. La démarche est « responsable et même essentielle », a aussi commenté l’élue Laure Letarte-Lavoie, qui a évoqué les projets d’usine épuration ou de nouveau garage municipal qui s’en viennent rapidement pour Sherbrooke.

Le maire suppléant Raïs Kibonge a aussi voulu rappeler « que la mairesse Évelyne Beaudin a toujours eu cette volonté-là d’avoir un leadership en termes de bonnes et de saines pratiques [financières] ».