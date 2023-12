«Si j’avais un beau manteau ou des belles bottes, je les vendais pour de la drogue.»

Karl Tremblay a pu savourer, en compagnie de ses amis, un repas de Noël mardi soir, grâce aux étudiants et enseignants du programme de cuisine du Centre 24-Juin et du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. (Maxime Picard/La Tribune)

Karl est un artiste. Un talentueux. Ses toiles colorées sont de véritables œuvres d’art. Ses créations, on les retrouve notamment dans l’album photo de son téléphone cellulaire. C’est fièrement qu’il les montre lorsqu’on lui demande. Il vient tout juste de participer à une exposition.

Karl Tremblay montre fièrement des photos de ses œuvres. (Maxime Picard/La Tribune)

Celui qui est aussi mieux connu sous le nom Aterisk dans la rue réalise un album de rap. «J’ai déjà enregistré 14 chansons», dit-il fièrement. Son album portera le titre Testament de souffrances.

Il le dit lui-même, l’art lui permet de «rester la tête hors de l’eau».

Depuis un an et trois mois, Karl habite à Mon Shack, un organisme qui accueille des jeunes Estriens qui vivent avec des problèmes de santé mentale. «J’ai jamais réussi à rester aussi longtemps [à un endroit].» Mardi, il célébrait ses 19 mois sans avoir consommé. «Je me maganais beaucoup. J’étais sur les drogues dures.»

En même temps de célébrer cet anniversaire, Karl a pu profiter d’un souper gastronomique dans les locaux de restaurant la Petite Bourgogne du Centre de formation professionnelle 24-Juin. Préparé par les étudiants du programme de DEP en cuisine, ce repas de Noël a permis d’offrir du réconfort à environ 80 personnes en situation d’itinérance ou usagers en santé mentale du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Tourtière, poulet et boulettes de viande étaient notamment au menu.

Un souper quatre services a été servi. (Maxime Picard/La Tribune)

«Wow», lance Karl en recevant son potage.

Plusieurs enseignants en cuisine ont porté à bout de bras cette initiative au fil des années avec des employés du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Gaston Lacroix a démarré cette initiative il y a plusieurs années, explique Yves Lafontaine, qui a aussi déjà enseigné en cuisine au Centre 24-Juin. M. Lafontaine a pris le flambeau de cette initiative avec Normand Renaud dans les dernières années. Cette année, c’est l’enseignant Steeve Beauchemin, qui a pris le relais.

«L’idée de base était d’offrir un souper gastronomique à la clientèle pour qu’ils [les usagers] vivent une expérience de Noël intéressante et positive dans une ambiance relax», explique Philippe Gendron, spécialiste en activité clinique à l’équipe de proximité ACCÈS et agent pivot en itinérance, qui s’implique depuis de nombreuses années pour s’assurer de la pérennité de l’événement.

Philippe Gendron est spécialiste en activité clinique à l’équipe de proximité ACCÈS et agent pivot en itinérance en Estrie. (Maxime Picard/La Tribune)

«On leur offre une belle soirée festive avec leurs amis et les gens qu’ils considèrent comme leur famille. Souvent, ils sont très seuls, mais leur famille est les gens de la rue et les gens qu’ils côtoient chaque jour dans les organismes», souligne Catherine Boutin, technicienne en éducation spécialisée à l’équipe de proximité ACCÈS.

«On leur offre ça pour qu’ils vivent quelque chose de différent et qu’ils puissent être un peu légers ce soir. Ils n’ont pas souvent l’occasion d’être servis aux tables», ajoute-t-elle

Catherine Boutin est technicienne en éducation spécialisée à l’équipe de proximité ACCÈS. (Maxime Picard/La Tribune)

Mickael Meret, chef de service de l’équipe de proximité ACCÈS, explique que ce type de soirée permet aux différents intervenants de bonifier leur relation avec les usagers. «Au quotidien nos collaborations ne sont pas toujours faciles non plus. Ça permet d’être dans une autre dynamique.»

Visionnez notre reportage vidéo sur le sujet juste ici! (Vidéaste : Maxime Picard | Journaliste : Lilia Gaulin | Réalisation et montage : Mòrag Bélisle)

Chaque personne qui s’est réunie mardi soir au Pavillon du Vieux-Sherbrooke sur la rue Wellington Nord a un parcours de vie unique.

Karl raconte que son enfance n’a pas été évidente alors qu’il était dans un tourbillon de violence et d’abandon. «Je suis un enfant de la DPJ. J’ai eu environ 10 déplacements entre mon père et les familles [d’accueil].» Il a également fréquenté les centres d’accueil de 11 à 18 ans.

Peu de temps après son départ du centre d’accueil, il s’est retrouvé à la rue à Montréal. «Je suis sorti des centres d’accueil et je suis atterri dans la rue. Je suis tombé dans la drogue.»

«Si j’avais un beau manteau ou des belles bottes, je les vendais pour de la drogue.»

Les étudiants en cuisine ont travaillé durant de nombreuses heures dans les derniers mois pour préparer le repas qui a été servi mardi soir. (Maxime Picard/La Tribune)

De 2008 à 2019, Karl a été en situation d’itinérance. «Des fois j’en sortais. Je me relevais. Je m’achetais du linge. Je me rappelais que j’avais des talents et que je valais plus. Je me faisais des copines. Je faisais des shows de rap. J’avais un appart. Je pouvais m’en sortir six mois et retomber pendant trois ans.»

Au fil de ses années, il a également donné un coup de pouce comme pair aidant pour le Cactus Montréal. Il avait arrêté de consommer pour venir en aide aux autres. Il distribuait notamment du matériel de consommation propre en plus de ramasser les objets souillés, explique-t-il. «J’ai fait ça pendant quatre mois. J’ai rechuté. C’était trop lourd de voir le monde et d’être dans mon milieu et d’avoir les instruments avec quoi je consommais.»

«Chaque fois, je me disais que c’était la bonne.»

Il est arrivé à Sherbrooke en 2019. Il explique avoir fait de nombreux allers-retours entre l’hôpital et le Partage St-François à la suite d’une psychose. Après de nombreuses tentatives en thérapie, il a réussi à la compléter à la septième occasion.

Avant d’habiter avec l’organisme Mon Shack, il vivait en colocation avec des amis. Des amis précieux à ses yeux avec qui il a partagé le souper mardi soir. Ces derniers le soutiennent dans ses efforts pour arrêter la consommation, bien que cet enjeu soit encore bien réel pour eux. «On essaie de moins consommer quand il est là. On l’a toujours encouragé», souligne un de ses amis.

«Karl est un guerrier», lance un des ses amis en mangeant.