Le groupe punk Billy Talent en spectacle à la Fête du lac

L’organisation des festivités a annoncé jeudi matin une première tête d’affiche des spectacles qui seront présentés du 16 au 21 juillet 2024 au parc Jacques-Cartier de Sherbrooke.

Le quatuor canadien Billy Talent connaît un grand succès auprès du public depuis plusieurs années. Son premier album a été récompensé par un prix Juno et a propulsé la formation sur une trajectoire ascendante pendant la majeure partie de la dernière décennie.

Après une pause de six ans, le quatuor est revenu avec son sixième album, Crisis of Faith (2022), qui s’est classé trois fois de suite au premier rang du palmarès des radios rock canadiennes, ce qui lui a valu deux nominations aux prix Juno, indique l’organisation de la FLN.

Le groupe performera ses plus grands succès, dont Red Flag, Try Honesty et Fallen Leaves sur la Grande Scène Loto-Québec.

